All’ultimo tentativo utile, l’Italia si sblocca e sale finalmente sul podio durante i Campionati Mondiali di lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. Merito di Frank Chamizo, che ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 74 kg stile libero. L’azzurro, al quarto podio iridato della carriera (in precedenza 2 ori ed 1 argento), si è aggiudicato la finale 3°/5° posto avendo la meglio ai punti per 5-3 sull’ostico turco Soner Demirtas. Un combattimento estremamente equilibrato fino agli ultimi secondi, con l’italo-cubano che ha messo a segno l’ultima tecnica da 2 punti proprio allo scadere nel momento in cui il suo avversario stava provando il tutto per tutto per cercare di ribaltare il risultato.

Frank Chamizo vince il bronzo Olimpico, tutte le emozioni dell'azzurro

In caso di pareggio sul 3-3 Chamizo avrebbe infatti vinto per priorità, grazie ad un contrattacco da 2 punti quando mancava meno di un minuto al termine della sfida. Niente da fare invece per l’altro nostro portacolori impegnato oggi, l’americano oriundo Benjamin Honis, eliminato al debutto nei 97 kg per mano del cinese Tuerxunbieke Muheite. In serata sono stati assegnati altri tre titoli nello stile libero maschile. Nei 57 kg ha trionfato l’albanese Zelimkhan Abakarov sconfiggendo in finale per 7-2 l’americano Thomas Patrick Gilman, mentre nei 74 kg si è materializzato uno strepitoso poker iridato (i primi due arrivarono nei 79 kg) da parte del fenomeno statunitense Kyle Dake. Il lottatore 31enne a stelle e strisce ha regolato nell’atto conclusivo il temibile slovacco Tajmuraz Salkazanov per 3-1.

