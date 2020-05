Morto l'ex-wrestler Shad Gaspard a soli 39 anni: è annegato per salvare suo figlio

Professional wrestler Shad Gaspard attends the 8th Annual BTE All-Star Celebrity Kickoff Party at the Playboy Mansion on July 15, 2013 in Beverly Hills, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

Il corpo senza vita dell'ex-lottatore è stato ritrovato sulla spiaggia di Venice Beach dopo due giorni di ricerche: si era allontanato per nuotare con il figlio ed è stato risucchiato dalla corrente fortissima.

Dopo due giorni di ricerche, il corpo senza vita di Shad Gaspard è emerso sulla spiagga di Venice Beach, nella zona di Los Angeles. L'ex-wrestler è deceduto all'età di soli 39 anni in maniera tragica, travolto da una corrente marina fortissima mentre nuotava assieme al figlio Aryeh, di 10 anni. Aryeh è stato salvato da un bagnino accorso una volta notati i due in difficoltà: Shad gli ha chiesto di portare a riva il figlio prima di lui, ma una volta ritornato, il bagnino ha visto l'uomo scomparire sotto le onde per non riemergere più.

Gaspard era stato protagonista nella WWE per quattro anni (2006-2010), ed era conosciuto per aver fatto parte del team Cryme Tyme. Chiusa la carriera da lottatore professionista, si era dedicato alla scrittura, alla recitazione e alla famiglia. Gaspard era molto legato a "The Rock", altro grande interprete del mondo WWE: era stato proprio lui a sostenere l'amico nel debutto sul grande schermo, quando Gaspard aveva recitato nel film Marvel "Black Panther" come stuntman.

