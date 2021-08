Tutto come previsto: nei -97 kg dello stile libero alle Olimpiadi di Tokyo l’Italia sarà ancora in corsa per una medaglia di bronzo con Abraham Conyedo, che questa mattina aveva battuto il romeno Albert Saritov. L’azzurro nei quarti di finale ha poi perso contro il campione olimpico in carica, lo statunitense Kyle Frederick Snyder.

Pochi minuti fa si sono tenute le semifinali: Snyder ha affrontato il turco Suleyman Karadeniz, che stamane ai quarti aveva battuto la testa di serie numero 3, il kazako Alisher Yergali, e il pronostico a favore dello statunitense è stato rispettato, dato che è arrivato il successo ai punti per 5-0.

Tokyo 2020 La lotta a Tokyo 2020: formula, qualificati, calendario 01/04/2021 A 19:21

Con l’approdo in finale di Snyder, per Conyedo si sono aperte le porte dei ripescaggi, che si terranno domani, sabato 7 agosto,dalle ore 04.00 italiane: l’azzurro affronterà il canadese Jordan Steen per un posto nella finale per il bronzo, in cui, a partire dalle ore 12.30 italiane, affronterebbe, in caso di successo, a sua volta Karadeniz.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 Chamizo, che peccato: il bronzo finisce nelle mani di Dake UN' ORA FA