Si spegne sul più bello la corsa di Frank Chamizo che perde 4-0 contro il fenomeno americano Kyle Dake e non riesce a bissare il bronzo ottenuto 5 anni fa a Rio de Janeiro. La grande chance di andare a medaglia è sfumata probabilmente ieri in semifinale, dove l'italiano ha ceduto il passo ad un avversario alla sua portata come il bielorusso Kadzimahamedau. Quest’oggi sarebbe servito invece il miglior Chamizo per battere un fenomeno come Dake.

Non è andata come volevamo la finale per il bronzo di Frank Chamizo. Il classe 1992 aveva di fronte il funambolo americano Kyle Dake - autentico diavolo della categoria 74kg - e nel corso dei 6 minuti di gara non è mai riuscito ad impensierirlo. Il nativo di Ithaca è scappato immediatamente sul 2-0, e successivamente ha raddoppiato dopo la boa di metà incontro. Medaglia sfumata.

Tokyo 2020 La lotta a Tokyo 2020: formula, qualificati, calendario 01/04/2021 A 19:21

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

CHAMIZO, IL CUORE NON BASTA: RIVIVI LA SUA SEMIFINALE IN 150"

Tokyo 2020 LIVE! Chamizo, finale amara. Bronzo allo statunitense Dake UN' ORA FA