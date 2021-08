Frank Chamizo non sbaglia e approda in semifinale della lotta libera, categoria fino a 74kg. Nei quarti ha battuto 2-1 l'azero Turan Bayramov, dopo aver steso agli ottavi il georgiano Avtandil Kentchadze 5-1. Chamizo, grande favorito del torneo, tornerà sulla materassina alle 11.15 italiane per giocarsi un posto in finale.

L'azzurro in semifinale se la vedrá con l'ex campione europeo Mahamedchabib Kadzimahamedaŭ, bielorusso che ai quarti ha eliminato un altro grande interprete della lotta, l'americano Kyle Dake.

