E’ stato l’italo cubano Abraham Conyedo a garantire la 39ma medaglia per la spedizione italiana in queste Olimpiadi. Il lottatore 27enne, nella categoria fino ai 97 kg, è riuscito a prevalere nella finale per il terzo posto sul turco Suleyman Karadeniz.

Un bronzo di grandissimo valore con Conyedo che, dopo essere stato sotto nello score, è riuscito a ribaltare il punteggio, aggiudicandosi il match per 6-2. La chiamata di un challenge dalla squadra turca, rifiutato però dal collegio arbitrale, ha fissato il riscontro conclusivo del confronto.

Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre. Il turco Karadeniz lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più“, le dichiarazioni del nostro portacolori (fonte: Repubblica).

Per la lotta libera italiana si tratta del terza medaglia di sempre dopo l’oro di Claudio Pollio a Mosca 1980 e il bronzo di Frank Chamizo a Rio 2016. Conyedo, prima di affrontare il turco, aveva sconfitto il canadese Steen nel tabellone dei ripescaggi.

