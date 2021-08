L'ennesima medaglia per l'Italia dei record, ma la prima proveniente dalla Lotta. Abraham Conyedo trionfa nella finale per il bronzo (categoria -97kg) con il turco Karadeniz grazie a una rimonta sensazionale negli ultimi secondi che ha fissato il punteggio sul 6-2 a suo favore. Una storia che parte da lontano quella del lottatore, precisamente da Santa Clara, Cuba, dove è nato nel 1993.

Abraham de Jesús Conyedo Ruano ha iniziato la sua carriera difendendo i colori del paese di nascita, collezionando i primi successi appena 17enne nei giochi olimpici giovanili del 2010. 5 anni dopo conclude secondo ai campionati panamericani ed è in questa fase che si trasferisce in Italia entrando a fare parte del Club Atletico Faenza. Debutta con i colori italiani nel 2018 ai mondiali di Budapest dove raccoglie un bronzo, tornando sul podi agli europei di Roma del 2020.

La cittadinanza "per meriti speciali"

Nel 2018 entra nell'esercito italiano e a seguito degli ottimi risultati raggiunti con la maglia azzurra, il Consiglio dei Ministri gli assegna la cittadinanza italiana su proposta del Ministro dell'Interno Lamorgese "per meriti speciali". Le sue parole al termine dell'incontro di oggi sono state un pensiero al duro lavoro degli ultimi anni: "Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre. Karadeniz lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più" ha dichiarato Conyedo.

