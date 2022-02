Il passaggio di Mikel Azcona da CUPRA-Zengő Motorsport a Hyundai-BRC Racing Team ha acceso il mercato dei piloti WTCR - FIA World Touring Car Cup in vista della prossima stagione 2022. Ecco altri 10 grandi firme avvenute in passato.

MIKEL AZCONA

Da: PCR Sport (TCR Europe)

A: PWR Racing

Lo spagnolo è passato al WTCR per il 2019 da vincitore del TCR Europe ed è stato veloce subito ottenendo la vittoria sulle strade di Vila Real in una stagione impressionante. È stato anche coinvolto in un altro trasferimento notevole quando si è unito a Zengő Motorsport per il WTCR 2020.



KEVIN CECCON

Da: Libero (Ceccon non correva dal 2017)

A: Team Mulsanne

Pilota di monoposto era una vera e propria incognita quando si è unito alla griglia del WTCR per la WTCR Race of Slovakia nel luglio 2018, non avendo corso dalla fine del Blancpain Endurance Series l'anno precedente. Nonostante l'esperienza nulla, ha preso punti al suo debutto ed è stato vincitore a Suzuka con la Alfa Romeo Giulietta Veloce di Romeo Ferraris.



YANN EHRLACHER

Da: ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

A: Cyan Performance Lynk & Co

La giovane stella della stagione finale del WTCC nel 2017 è passata alla ALL-INKL.COM Munnich Motorsport per correre con la Honda nel 2018. Due vittorie lo hanno portato a firmare con Cyan Performance Lynk & Co per il 2019, centrando i titoli 2020 e 2021.



ESTEBAN GUERRIERI

Da: Castrol Honda World Touring Car Team

A: ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Effettivamente l'argentino si è trasferito da una squadra motorizzata Honda (anche se gestita da JAS Motorsport) ad un'altra per la stagione WTCR 2018. Contendente al titolo in ciascuna delle quattro annate disputate finora, Guerrieri ha ottenuto 10 vittorie, un record nel WTCR.



ROB HUFF (nella foto)

Da: Lestrup Racing Team (STCC TCR Scandinavia)

A: Zengő Motorsport

Assente di spicco dalla griglia del WTCR nel 2020, il campione WTCC 2012 e Re di Macao è tornato per il 2021 dopo che Zengő Motorsport ha messo a segno un bel colpo. Ha vinto Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia.



JOHAN KRISTOFFERSSON

Da: PSRX Volkswagen Svezia (FIA World Rallycross Championship)

A: SLR Volkswagen

Kristoffersson era all'esordio nel WTCR 2019, ma conoscitore del TCR avendo corso in patria. Quell'esperienza - unita alla sua evidente abilità - gli ha permesso di passare dal FIA World Rallycross Championship, dove aveva vinto due titoli di fila, al WTCR con facilità. Tre volte vincitore, compresa una in rimonta dal 22° posto in Malesia, si è piazzato quinto nella classifica finale come miglior debuttante.



NORBERT MICHELISZ

Da: Castrol Honda World Touring Car Team

A: BRC Racing Team

Michelisz faceva parte della famiglia Honda dal 2013, ma come secondo classificato del WTCC 2017 l'ungherese era uno degli assi in vista del 2018. Il BRC Racing Team è arrivata per primo e lo ha ingaggiato per guidare una delle sue Hyundai i30 N TCR. È diventato Campione nel 2019.



TIAGO MONTEIRO E ATTILA TASSI

Da: ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

A: LIQUI MOLY Team Engstler

I compagni di squadra e piloti Honda si sono uniti al team di Franz Engstler per la stagione 2022 del WTCR, quando correranno ancora una volta con la Civic Type R TCR gommata Goodyear.



ANDY PRIAULX

Da: Ford Chip Ganassi Team UK (FIA World Endurance Championship)

A: Cyan Performance Lynk & Co

Dopo aver vinto tre titoli WTCC è passato alle sportscare per il FIa WEC, ma nel 2019 è stato protagonista con Lynk & Co trionfando a Macao e sfiorando il successo in Cina e Giappone, dopo anni lontano dalla trazione anteriore.



JEAN-KARL VERNAY

Da: Leopard Racing Team Audi Sport

A: Team Mulsanne

Dopo due ottime stagioni con l'Audi RS 3 LMS gestita da WRT, Vernay è stato ingaggiato dal Team Mulsanne per il WTCR 2020. Protagonista fin dall'inizio, ha ottenuto una vittoria e il titolo del WTCR Trophy, chiudendo terzo nella classifica generale. La ricompensa? Un trasferimento all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team per il WTCR 2021, dove due vittorie lo hanno portato a chiudere ancora terzo.

