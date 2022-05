Un totale di 100.000 fan nei tre giorni in cui il WTCR - FIA Touring Car Cup 2022 ha invaso le strade di Pau.

La cifra, che tiene conto di coloro che hanno partecipato all'evento Pau Grand Prix e alle varie attività e attrazioni organizzate nell'ambito del Pau Motors Festival, è un numero significativo e ha segnato il ritorno delle corse sulle strade del sud-ovest della Francia in modo perfetto.



Oltre alle numerose attivazioni ed eventi organizzati durante il fine settimana, i fan sono stati intrattenuti per due gare ricche di azione che hanno costituito la WTCR Clean Fuels for All Race of France, oltre alle gare di apertura del FIA ETCR eTouring Car World Cup.



Néstor Girolami con la sua Honda ha vinto Gara 1 per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre Mikel Azcona ha dominato Gara 2 per BRC Hyundai N Squadra Corse. Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) e Rob Huff (Zengő Motorsport) sono stati i vincitori del WTCR Trophy.



La pole position di Girolami, la vittoria in Gara 1 e il settimo posto in Gara 2 lo rendono il Goodyear #FollowTheLeader dopo il primo weekend della stagione.



La caccia al titolo WTCR continua sul Nürburgring Nordschleife in Germania, il circuito più difficile del mondo, dal 26 al 28 maggio.



*La cifra totale dei tre giorni include i fan che hanno presenziato al Gran Premio di Pau e alle attrazioni che fanno parte del Festival dei Motori di Pau

Ad

WTCR WTCR Gara 2: Azcona vince dopo il contatto Michelisz-Tassi 19 ORE FA

WTCR WTCR Gara 1: Girolami e Guerrieri firmano la doppietta Honda a Pau 21 ORE FA