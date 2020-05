16 gare in 6 eventi in Europa per il WTCR

-

Il calendario del WTCR − FIA World Touring Car Cup 2020 è stato rivisto in base ad un momento particolare mai vissuto prima.

Molte persone stanno soffrendo la pandemia di Coronavirus e la priorità resta osservare le linee guida ufficiali riguardo salute e sicurezza di tutti i lavoratori.



Eurosport Events, promoter della serie, ha cercato comunque di mantenere un calendario credibile a livello sportivo ed economico in termini finanziari. Questo era necessario per proteggere il lavoro degli addetti, dei reparti corse clienti, promoter degli eventi, fornitori, team e media.



Per questo la stagione 2020 proposta da Eurosport Events alla FIA sarà composta da 6 weekend con 16 gare in totale.



La situazione estremamente difficoltosa ha reso necessarie decisioni altrettanto dure, in primis quella di restare in Europa e non andare purtroppo, come da tradizione, in Asia.



La proposta è stata approvata dalla FIA Touring Car Commission il 26 maggio e ha ricevuto l'ok dalla Federazione.



La speranza è di poter svolgere tutto seguendo le normative dei governi.



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare

