Nell'ultimo round del WTCR − FIA World Touring Car Cup che si disputa con la WTCR Race of Aragón (13-15 novembre) vedremo in pista 22 auto.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19, l'interesse per la serie resta alto e le wildcard non mancano nell'unirsi agli iscritti a tutto l'anno.



Fra i protagonisti del WTCR abbiamo sette marchi di costruttori rappresentati al MotorLand Aragón, schierati da 12 team diversi, con 11 nazionalità differenti e 9 piloti Under 25 in griglia.