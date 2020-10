La vettura della JAS Motorsport che centrato le 250 vittorie in giro per il mondo e ora punta ai 300 successi sfruttando i mezzi che ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ed ALL-INKL.DE Münnich Motorsport schierano nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.



"Raggiungere le 250 vittorie è un incredibile risultato che non avremmo mai immaginato quando nel 2014 abbiamo cominciato a lavorare sul primo modello di questa vettura - ha detto Mads Fischer, TCR Project Leader di JAS Motorsport - E' sinonimo di dedizione e innovazione che tutto il team di JAS Motorsport mette, per cui voglio ringraziare ciascuno di quelli che ha avuto un ruolo in questa storia , complimentandomi coi team clienti e i piloti che ci hanno dato una mano a raggiungere il successo. Ora puntiamo alle 300 affermazioni già dal prossimo weekend”.



Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi saranno sulle rispettive Honda Civic Type R TCR nella WTCR Race of Slovakia del 10-11 ottobre. Per il momento le Honda hanno centrato 14 trionfi nel Mondiale.