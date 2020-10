In palio ci sono €10.000 di premio per i migliori giocatori online, che potranno scegliere le proprie livree e vetture registrandosi gratuitamente sulla piattaforma e prendendo parte agli eventi che verranno trasmessi in diretta streaming dalle 19;00 nelle domeniche di ottobre e novembre.



Fra i protagonisti non mancheranno Kuba Brzezinski e Nikodem Wisniewski di Williams Esports, che hanno dominato le finali di Esports WTCR a Kuala Lumpur lo scorso dicembre prima di prendere parte alla 24h di Le Mans Virtual in estate. Gergo Baldi (M1RA Esports), Campione Esports WTCR e Beat the Drivers, e il Campione 2019 Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) sono pronti a dare battaglia.



Occhio anche al Campione ADAC GT Masters Esports, Moritz Löhner (Williams Esports), oltre ai piloti dei team Triple A Esports, EURONICS Gaming, Team Fordzilla, Virtualdrivers by TX3 e South American Snow Schatten Esports.



CALENDARIO ESPORTS WTCR 2020

La stagione 2020 di Esports WTCR Championship si svolge secondo il seguente calendario.



Hungaroring

Time attack, inizio: 18;00 CET, 2 ottobre

Time attack, fine: 20;00 CET, 14 ottobre

Live stream: 19;00 CET, 18 ottobre (con la WTCR Race of Hungary)



Slovakia Ring

Time attack, inizio: 20;00 CET, 14 ottobre

Time attack, fine: 20;00 CET, 21 ottobre

Live stream: 19;00 CET, 25 ottobre



MotorLand Aragón

Time attack, inizio: 20;00 CET, 21 ottobre

Time attack, fine: 20;00 CET, 28 ottobre

Live stream: 19;00 CET, 1 novembre



Nürburgring Nordschleife

Time attack, inizio: 20;00 CET, 28 ottobre

Time attack, fine: 20;00 CET, 18 novembre

Live stream: 19;00 CET, 22 novembre



Circuit Zolder

Time attack, inizio: 20;00 CET, 18 novembre

Time attack, fine: 20;00 CET, 25 novembre

Live stream: 19;00 CET, 29 novembre



TRE IL NUMERO PERFETTO

Si corre in collaborazione con RaceRoom Racing Experience e per Esports WTCR è il terzo campionato online dopo Beat the Drivers, andato in scena durante il lockdown, dove i simracers hanno combattuto contro i piloti veri del WTCR. Gergo Baldi si è imposto, ma Esteban Guerrieri ha mostrato di saperci fare arrivando a giocarsela nel finale. Successivamente, ecco la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship per tutti i piloti del FIA WTCR, con Yann Ehrlacher che si è portato a casa il titolo con vittorie nelle prime due gare.



ISCRIZIONE GRATUITA PER ESPORTS WTCR

Esports WTCR su RaceRoom Racing Experience è gratis per tutti. Per partecipare bisogna scaricare RaceRoom sul PC e registrarsi su Steam al link:https://store.steampowered.com/app/211500/RaceRoom_Racing_Experience/



Le auto e le piste sono gratuite:http://game.raceroom.com/championships/61



Quest'anno i rookie sono invitati al time attack per sfidarsi con gli amici online di tutto il mondo gratuitamente. Oltre al miglior server, ci sono tre livelli diversi di campionato a seconda della capacità.



TUTTE LE GARE IN DIRETTA STREAMING

Per la prima volta, Esports WTCR Championship avrà tre gare nell'arco del weekend. Si inizia col virtuale Hungaroring alle 19;00 di domenica 18 ottobre, che coincide con la WTCR Race of Hungary. James Kirk e Robert Wiesenmüller saranno i commentatori.



SUPER PREMIO DI €10.000

RaceRoom Racing Experience metterà in palio un montepremi di €10.000 da suddividere tra Esports WTCR Championship di Asia e altri server.



COMPETIZIONE A PARTE PER ASIA ED OCEANIA

Per i giocatori di Asia ed Oceania ci sarà un server a parte in modo da partecipare al meglio. Ulteriori dettagli verranno comunicati da RaceRoom Racing Experience prossimamente.