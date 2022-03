La Honda Civic Type R TCR ha vinto il suo 50° titolo lo scorso fine settimana, quando René Münnich ha conquistato il Campionato Procar degli Emirati Arabi Uniti.

Il pilota del team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, protagonista nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha trionfato nella Classe 1 nel fine settimana all'Autodromo di Dubai, centrando la pole position sabato mattina.



Il terzo posto ottenuto in Gara 1 gli consentiva di piazzarsi solamente davanti al proprio rivale in Gara 2, ma il tedesco è stato impeccabile andando a svettare per l'ottava volta in categoria.



Questo è il primo titolo del 2022 per la Civic Type R costruita da JAS Motorsport, il 35° per l'attuale modello FK7, che si sommano ai 15 della precedente FK2.



"Vincere qualsiasi campionato con una macchina che di cui sei stato responsabile della progettazione e della costruzione è molto soddisfacente, ma farlo 50 volte è qualcosa di molto speciale", ha detto Mads Fischer, JAS Motorsport TCR Project Leader. "Abbiamo iniziato a lavorare sulla progettazione della prima Honda Civic Type R TCR nel 2014 e da allora abbiamo venduto poco più di 150 auto e vinto oltre 320 gare. Ciò significa che, in media, ogni auto ha vinto più gare e una su tre ha conquistato un titolo. A René Münnich e alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a tutti i nostri team clienti che hanno contribuito a questi numeri incredibili, e a tutti i membri che in JAS Motorsport sono stati coinvolti nel progetto Civic Type R TCR fin dall'inizio, vorrei fare i miei più grandi complimenti. Ora, naturalmente, ci prefiggiamo di continuare a sostenere i nostri clienti nel 2022, puntando a un successo ancora maggiore".



Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e Attila Tassi correranno con le Honda durante la prossima stagione del WTCR.

