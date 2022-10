La Honda Civic Type R TCR costruita da JAS Motorsport ha ottenuto la sua 60a vittoria del 2022 con un magnifico successo del team VGRT nel finale dell'IMSA Challenge a Road Atlanta, negli Stati Uniti d'America, lo scorso fine settimana.

Di queste 60 affermazioni, due sono state firmate da Néstor Girolami nel WTCR - FIA World Touring Car con il team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



L'argentino ha trionfato in Gara 1 alla WTCR Clean Fuels for All Race of France e in Gara 1 alla WTCR Race of Italy.



Girolami, il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri e la coppia del LIQUI MOLY Racing Team formata da Tiago Monteiro e Attila Tassi hanno altre quattro opportunità di conquistare primati in questa stagione, alla WTCR Race of Bahrain e alla WTCR Race of Saudi Arabia il mese prossimo.

Ad

WTCR Lezione di sorpassi da Coronel IERI ALLE 04:03

WTCR Tre domande a Rob Huff 02/10/2022 ALLE 10:10