Esports WTCR, la versione virtuale del WTCR - FIA World Touring Car Cup di Discovery Sports Events, parte con una stagione di tre gare Shoot-out prima di una competizione di cinque eventi che inizierà nel gennaio 2023.

Parte di un legame a lungo termine e di successo con RaceRoom Racing Experience, Esports WTCR è la piattaforma perfetta per i simracers per sperimentare l'azione del FIA World Touring Car e avere anche l'opportunità di gareggiare contro alcune delle star WTCR reali che si sfidano online di tanto in tanto per mantenersi in forma.



IL FORMAT SHOOT-OUT



Il ritorno di Esports WTCR inizia con uno Shoot-out di tre round che comprende le consuete fasi di time attack/qualificazione e le gare multiplayer. I piloti possono scegliere le livree delle auto dei marchi Audi, Cupra, Honda e Hyundai che partecipano al WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 e gareggiare su tre circuiti, Nürburgring GP Strecke, Hungaroring e MotorLand Aragón, come segue:



Round 1: Nürburgring GP Strecke (nuovo per Esports WTCR)

Apertura iscrizioni: 14 ottobre

Chiusura iscrizioni: 13 novembre

Giorno della gara in diretta streaming: 16 novembre



2° round: Hungaroring

Apertura iscrizioni: 14 ottobre

Chiusura iscrizioni: 20 novembre

Giornata di gara in diretta streaming: 23 novembre



Round 3: MotorLand Aragón

Apertura iscrizioni: 14 ottobre

Chiusura iscrizioni: 27 novembre

Giornata di gara in diretta streaming: 30 novembre



Le prime 20 squadre dopo i tre round sceglieranno la propria livrea, incorporando però gli sponsor e i partner esistenti, per la stagione principale che prenderà il via nel gennaio 2023. La scadenza per la presentazione delle livree è il 3 gennaio.



CINQUE EVENTI PER UNA SFIDA ENTUSIASMANTE



La stagione principale di cinque eventi, con un massimo di 32 piloti in griglia per ogni gara, compresi i 20 piloti fissi di esports che si sono qualificati attraverso lo Shoot-out, si svolgerà come segue:



Gara 1: Nürburgring Nordschleife

Apertura delle iscrizioni: 9 gennaio

Chiusura delle iscrizioni: 22 gennaio

Giornata di gara in diretta streaming: 25 gennaio



Round 2: Circuito di Spa-Francorchamps (nuovo per Esports WTCR)

Apertura delle iscrizioni:22 gennaio

Chiusura delle iscrizioni: 5 febbraio

Giorno della gara in diretta streaming: 8 febbraio



Round 3: Circuito da Guia, Macao

Apertura delle iscrizioni: 5 febbraio

Chiusura delle iscrizioni: 19 febbraio

Giornata di gara in diretta streaming: 22 febbraio



Round 4: Circuito di Suzuka

Apertura iscrizioni: 19 febbraio

Chiusura iscrizioni: 5 marzo

Giornata di gara in diretta streaming: 8 marzo



Round 5: Tracciato scelto dai concorrenti di Esports WTCR tramite una votazione online durante i Round 2 e 3 della stagione principale 2023.



Il 25 gennaio si aprirà la votazione per tutti i concorrenti dell'Esports WTCR. La votazione si chiuderà il giorno della gara del Round 3 e verrà annunciata durante il livestream del Round 3.



Apertura iscrizioni: 5 marzo

Chiusura iscrizioni: 19 marzo

Giorno della gara in diretta streaming: 22 marzo



Tutte le giornate di gara saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social media di RaceRoom e WTCR. Un montepremi di 10.000 euro è messo a disposizione dal partner della serie WTCR, KW Suspensions.



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR per Discovery Sports Events, ha dichiarato: "Mentre attendiamo con grande trepidazione le gare decisive della stagione WTCR in Bahrain e Arabia Saudita a novembre, il nuovo look di Esports WTCR creerà molta eccitazione e interesse all'interno della comunità delle corse online - che continua ad espandersi in tutto il mondo - e tra i fan del WTCR e degli sport motoristici in generale. Abbiamo visto quanto sia alto il livello dei simulatori e, grazie a Norbert Michelisz, il Re del WTCR 2019, sappiamo cosa è possibile fare quando i piloti che si sono distinti nelle gare virtuali hanno l'opportunità di gareggiare realmente. Ringraziamo i nostri partner di RaceRoom Racing Experience per tutto il loro lavoro e la loro esperienza dietro le quinte e non vediamo l'ora che inizino le battaglie online".



Holger Stangl, responsabile di RaceRoom Events and Esports, ha dichiarato: "Le auto turismo hanno una lunga tradizione in RaceRoom. Credo che grazie al rapporto a lungo termine con il WTCR, RaceRoom sia in grado di offrire il miglior realismo possibile nelle gare virtuali di auto da turismo. Sono molto entusiasta dell'imminente nuova stagione ufficiale Esports WTCR. Insieme abbiamo scelto un'ottima selezione di tracciati e i partecipanti possono aspettarsi un formato sportivo nuovo. Speriamo di dare maggiore continuità ai piloti e agli spettatori grazie a una griglia di partenza parzialmente fissa, dando ai migliori team Esports una grande visibilità di squadra e dando comunque a tutti la possibilità di partecipare e rimescolare il campionato in qualsiasi momento. Non posso quindi che incoraggiare tutti a partecipare e a far parte di questa entusiasmante stagione Esports WTCR che ci attende".



Esteban Guerrieri, vincitore di una gara del WTCR per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda e pilota online, ha dichiarato: "Per me le gare possono essere ovunque, in pista o al simulatore dietro al computer. Ma il fatto che tu stia gareggiando ti mette alla prova allo stesso modo, la concentrazione mentale, l'intensità, la pressione della competizione, tutto ciò che devi fare per essere veloce e costante è lo stesso approccio per le gare in pista o in simulazione. È fantastico e mi piace molto. È ottimo per chiunque voglia mettersi alla prova e provare la sensazione della competizione. L'Esports WTCR è un ottimo modo per farlo ad alto livello e mi è piaciuto molto il campionato che abbiamo fatto con i simulatori nel 2020, perché la sfida era davvero alta per cercare di essere vicini a loro".

