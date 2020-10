L'idolo locale Norbert Michelisz si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Hungary dopo un difficile weekend all'Hungaroring.

Il Campione del WTCR ha segnato la tornata più veloce sia in Gara 1 che in Gara 2, terminando con un 1'53"620 all'attivo che lo riscatta dopo i problemi di motore avuti ieri e stamattina.



In Gara 2 è stato autore di una bella rimonta fino al sesto posto, mentre nella terza si è classificato 10°.



Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) ha invece firmato il giro record in Gara 3 con la sua Honda Civic Type R TCR in 1'53"935 chiudendo secondo dietro ad Esteban Guerrieri.