Gara 2 della WTCR Race of Portugal segnerà la centesima gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup da quando la serie ha preso vita sulle strade di Marrakech, in Marocco, nell'aprile 2018.

Thed Björk, Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono gli unici membri dell'esclusivo club di piloti che non hanno mai perso una gara del WTCR e sono in procinto di raggiungere le 100 a Vila Real questo pomeriggio.



Tom Coronel ed Esteban Guerrieri saranno appena al di sotto di questo traguardo, non avendo preso il via a una gara ciascuno (in Slovacchia 2018 per Coronel e in Russia 2021 per Guerrieri).



Prima della WTCR Race of Portugal, Norbert Michelisz aveva preso parte a 96 gare dopo la decisione di ritirare le vetture Hyundai dalle due in Germania nel 2020.



L'inizio della 100a gara del WTCR è previsto per le 17;15 ora locale (CET+1).

Ad

Vila Real Urrutia si aggiudica gara-1 a Vila Real: il giro finale 3 ORE FA

WTCR Torna il Joker Lap nel WTCR 7 ORE FA