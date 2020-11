Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha piazzato la sua 03 TCR seconda in Gara 1, terza in Gara 2 e di nuovo seconda in Gara 3 alle spalle del compagno di squadra Thed Björk.



L'uruguagio totalizza così 59 punti che gli valgono il TAG Heuer Most Valuable Driver del MotorLand Aragón.



“Ovviamente è stato un ottimo weekend per me - ha detto Urrutia, che mai aveva corso in Spagna - Thed si è meritato il successo. Volevo vincere, ma lui è stato più bravo, quindi mi sono dovuto accontentare del secondo posto. Sono felice per quest'altra doppietta Lynk & Co".