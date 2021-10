Tom Coronel non avrà tempo per riposare nel nono e nel decimo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Come il suo rivale Mikel Azcona, l'olandese questo fine settimana avrà un doppio impegno.



Dopo aver completato le qualifiche all'Autodrom Most il venerdì pomeriggio, Coronel guiderà il suo camper fino a Praga per un volo di venerdì sera a Barcellona, dove sabato ha Qualifiche e Gara 1 del TCR Europe.



Poi si dirigerà all'aeroporto di Barcellona, volerà a Berlino e tornerà all'Autodrom Most in tempo per le due gare del WTCR di domenica pomeriggio.



"Tornerò indietro per essere qui a Most per entrambe le gare", ha detto il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport. "Sono molti chilometri, ma li faccio anche su una macchina da corsa. Ho sempre bisogno di correre e se qualcuno mi chiama ci sono sempre".



Azcona, nel frattempo, è in lotta per il titolo del TCR Europe con Franco Girolami, fratello minore del pilota ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Néstor Girolami.

