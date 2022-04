La pista di Anneau du Rhin entra nel calendario 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup per la nuova WTCR Race of Alsace GrandEst.

Si tratta di un circuito che sorge tra Colmar e Mulhouse, il quale beneficia di infrastrutture e trasporti all'avanguardia nella regione Grand Est, vicino alla sede Bugatti e alle manifatture PSA.



Dei 35.000 posti di lavoro offerti nell’area locale, 35.000 sono nell’industria automobilistica. Nel frattempo, Caroline Bugatti, la nipote di Ettore Bugatti, è un membro del consiglio di amministrazione di Anneau du Rhin.



Joshua Reibel, direttore generale di Anneau du Rhin, ha detto: “François Rinaldi, Caroline Bugatti e io siamo molto lieti di inserici nel calendario del FIA WTCR 2022. Stiamo preparando in Alsazia, territorio storico dell’automobile, una grande festa intorno a questo evento. Siamo lieti di accogliere sulla sua patria, il re del WTCR per il 2021, Yann Ehrlacher. Avremo molte sorprese. Ringraziamo tutte le collettività e i partner che hanno reso possibile questo progetto in un periodo così breve. Vi aspettiamo tutti ad agosto”.



Il nove volte campione del mondo di rally FIA Sébastien Loeb, più i pluri vincitori del titolo mondiale Touring Car FIA Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono tutti nati e cresciuti in Alsazia.

