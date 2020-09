La WTCR Race of Germany ha dato modo al promoter Eurosport Events di raccogliere altri fondi per la campagna #RaceToCare che sostiene l'iniziativa #PurposeDriven della FIA nella lotta al COVID-19.

Eurosport Events dona €1 per ogni km percorso dai piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup nelle qualifiche e gare del 2020. Anche i concorrenti daranno il loro contributo e l'obiettivo è arrivare a €100.000.



Tutti i soldi raccolte verranno devoluti in beneficenza ad una struttura scelta per ogni località visitata dalla serie.



Per ulteriori informazioni: https://www.fiawtcr.com/race-to-care/