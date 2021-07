Tom Coronel non sarà l'unico rappresentante del WTCR - FIA World Touring Car Cup nella gara di endurance del TCR South America che si svolgerà in Brasile questo fine settimana.

Anche Esteban Guerrieri andrà a Curitiba per guidare una Honda Civic Type R TCR nell'evento di 160 chilometri.



Coronel gareggerà su una Audi RS 3 LMS del Cobra Racing Team, mentre l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel WTCR sarà con José Manuel Sapag, che ha fatto un paio di apparizioni nel WTCR come wildcard la scorsa stagione, sulla Honda della Squadra Martino.



Lo spagnolo Pepe Oriola, vincitore di una gara nel WTCR con la Cupra nel 2018, è in testa alla classifica del TCR South America e sarà in azione a Curitiba su una Civic di W2 Racing.

