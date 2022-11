Mikel Azcona è il favorito per diventare Campione del WTCR 2022, e non solo perché è in testa alla classifica provvisoria con 60 punti di vantaggio nel weekend decisivo della WTCR Race of Saudi Arabia.

Mai nella storia del WTCR - FIA World Touring Car Cup il pilota che era primo all'inizio dell'evento finale dell'anno non è riuscito ad assicurarsi il titolo, come dimostra quanto segue:



2018: Gabriele Tarquni è arrivato a Macao con 39 punti di vantaggio su Yvan Muller e ha conquistato l'iride con la Hyundai del BRC Racing Team.



2019: Norbert Michelisz aveva nove punti di vantaggio su Esteban Guerrieri prima del finale in Malesia e si è imposto dopo l'epica prova di forza a Sepang per la BRC-Hyundai.



2020: Yann Ehrlacher ha iniziato la gara decisiva della WTCR Race of Aragón con un vantaggio di 26 punti su Esteban Guerrieri e non è stato battuto nella rincorsa al titolo.



2021: Ehrlacher ha chiuso il penultimo evento in Italia con 36 punti di vantaggio su Frédéric Vervisch e ha mantenuto il primato a Sochi per conquistare il secondo iride.

