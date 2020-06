Anche Tarquini dona per #RaceAgainstCovid

-

Gabriele Tarquini, primo Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ha donato il suo casco del 2018 per #RaceAgainstCovid.

FIA ed RM Sotheby’s hanno infatti scelto di collaborare per raccogliere fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta al COVID-19.



Nel 2018 l'abruzzese si impose con 3 punti di vantaggio su Yvan Muller, bissando il titolo vinto nel WTCC nel 2009.



Il disegno del suo casco è opera di un amico e riporta i colori dell'Italia, i nomi dei figli (Matteo e Giulia), su una base di una ragnatela, essendo un grande fan di Spiderman.



Altri piloti del WTCR hanno fatto donazioni per la causa: su FIAWTCR.com a breve racconteremo altre storie.



Tarquini quest'anno sarà portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, cominciando con la WTCR Race of Austria al Salzburgring il 12-13 settembre.

