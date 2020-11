Il pilota della Red Bull Racing Esports è a 50 punti da Gergo Baldi (M1RA Esports) dopo 4 gare, ma con 75 in palio può ancora giocarsela, come ha fatto vedere nella prima sessione di giri sul tracciato belga di RaceRoom.



Baldi ha comunque chiuso secondo per 17 millesimi, seguito da Gianmarco Fiduci (Team Fordzilla) ed Alessandro Ottaviani(Virtualdrivers by TX3).



Ehrlacher e Guerrieri di nuovo in lotta

Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri si confronteranno nuovamente in pista, ma virtualmente per l’ultimo round di Esports WTCR Championship che si svolgerà su RaceRoom domenica sera.



Il francese aveva vinto la Pre-Stagione di Esports WTCR, mentre Guerrieri si era aggiudicato il successo in Esports WTCR Beat the Drivers a Sepang dopo una furibonda battaglia contro Gergo Baldi.



Ehrlacher guiderà la Lynk & Co della Cyan Racing e Guerrieri la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel Server 1.



Appuntamento per domenica sera online

Le tre gare del Server 1 di RaceRoom verranno trasmesse dalle 19;00 su Facebook, YouTube e Twitch. James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento in inglese, mentre Thomas Bienert e Sebastian Gerhart di quello tedesco.