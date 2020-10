Sulla piattaforma di RaceRoom avremo cinque piste del calendario attuale, con Hungaroring, MotorLand Aragón, Nürburgring Nordschleife, Slovakia Ring e Zolder.



4782 piloti di 92 nazioni hanno provato ad assicurarsi un posto in griglia per le gare di domenica, ma solo 24 ci sono riusciti per il round del primo server. Vediamo dunque chi sono coloro che si metteranno al volante delle sei vetture create.



Bencé Banki (Red Bull Racing Esports), Campione 2018 Esports WTCR, con la sua Lynk & Co è stato il più rapido delle pre-qualifiche dopo un paio d'anni su Honda.



Con lui ci saranno Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport), Mark Balazsin (Independent), Bruno Fernandes (Snow Schatten Esports), vincitore della serie E-Stock Car in Brasile e due volte del Turismo Nacional in Sud America, e Kirill Antonov (LADA Sport ROSNEFT eRacing).



La Honda presenta quattro auto, con Juan Manuel Gomez (Independent) che dall'Argentina proverà a seguire le orme di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri, mentre Florian Hasse (EURONICS Gaming) su RaceRoom e altre gare virtuali ha già vinto. Con loro abbiamo Leandro Werle (Snow Schatten Esports) e Dávid Tóth (Independent).



Gergo Baldi (M1RA Esports), vincitore di Beat the WTCR Drivers continua con Hyundai assieme ad Attila Bucsi, Attila Diner (eRC by FSP | TÜV Rheinland) e Norbert Leitner (HM Engineering), che si era aggiudicato due gare di Esports WTCC nel 2017.



Due invece hanno preferito passare all'Audi: si tratta di Nikodem Wisniewski (Williams Esports), re della Le Mans Virtual, e Dávid Nagy (M1RA Esports), che vanno ad aggiungersi a Zoltan Csuti, Bence Zsupanek (both M1RA Esports) e Martin Barna (Triple A Esports).



Una delle sorprese è stata sicuramente l'Alfa Romeo, che Moritz Löhner (Williams Esports) - stella dell'ADAC GT Masters Esports e secondo in Beat the WTCR Drivers - e Julian Kunze (EURONICS Gaming), primo in Esports WTCR LAN Event al Nürburgring nel 2018, hanno preso in consegna.



La CUPRA è rappresentata dalle nuove Leon Competición di Adam Pinczes (Triple A Esports), Tim Jarschel (EURONICS Gaming), unico capace di vincere due gare in un evento solo nella storia di Esports WTCR, Krisztián Juhász (Independent) ed Alessandro Ottaviani (Virtualdrivers by TX3).



Come in passato, sono quattro i server su cui si gioca. Timea Bencsik (Ballas Racing Team) è la migliore donna in azione e sarà sul 2, Sergey Mukimov è invece sul 4 correndo solamente con la tastiera del PC e non con i volanti.



La prima gara di Esports WTCR verrà trasmessa sulle pagine Facebook del WTCR e sui canali Twitch e YouTube di RaceRoom dalle 19;00 di domenica. Il commento in inglese è riservato a James Kirk e Robert Wiesenmüller. Il commento in tedesco sarà di Thomas Bienert.



Esports WTCR 2020: le dirette



Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=ozNw4_OzGSI



YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=h0VuuRtnxHU



Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience