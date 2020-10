Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è la wildcard di RaceRoom, dove dovrà incrociare le armi con il leader Gergo Baldi e Bence Bánki.



L'argentino ha vinto con la Honda in Beat the WTCR Drivers combattendo contro Baldi, prima perdendo il duello al Ningbo International Speedpark, e poi rifacendosi al Sepang International Circuit.



Le penalità dopo l'Hungaroring

Dopo le gare dell'Hungaroring, gli steward hanno avuto parecchio da fare con ben 29 contatti segnalati dai piloti del Server 1, tutti decisamente poco contenti.



Attila Bucsi e Krisztián Juhász sono stati esclusi da Esports WTCR Championship per via di guida "fin troppo aggressiva", mentre Dávid Tóth viene arretrato di tre posizioni allo Slovakia Ring per aver causato un incidente volontariamente.



Bánki il migliore in casa

Nelle Pre-Qualifiche, Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) ha replicato la prestazione ottenuta in Beat the WTCR Drivers ad aprile svettando su tutti, con Juan Manuel Gomez (Snow Schatten Esports) e Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport) in Top3.



Gergo Baldi (M1RA Esports), che è a 29 punti dalla vetta, prova a recuperare terreno domenica partendo dalla Top5.



Diretta domenica

Tutte le azioni del Server 1 di Esports WTCR Championship verranno trasmesse in diretta alle 19;00 sulle pagine Facebook del WTCR e sui canali di RaceRoom su YouTube e Twitch.



Lewis McGlade e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento in inglese, mentre quello tedesco verrà affidato a Thomas Bienert e Sebastian Gerhart.



LE DIRETTE



