Il WTCR − FIA World Touring Car Cup torna in azione il 10-12 novembre per la WTCR Race of Bahrain che apre la doppia trasferta della serie in Medio Oriente.

Dopo che la stagione europea si era conclusa con la WTCR Race of Alsace GrandEst in agosto, dove Nathanaël Berthon è diventato il sesto vincitore nel 2022, rimangono ora solo quattro gare. Ma prima che il 28 novembre il circuito dell'Arabia Saudita ospiti la 108a e ultima gara dopo cinque stagioni memorabili, i riflettori saranno puntati sul Bahrain International Circuit.



Costruito in vista del primo Gran Premio di Formula Uno nel 2004, il tracciato di 5,412 chilometri non è stato provato dalla maggior parte dei protagonisti del WTCR. Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport Berthon è fra i pochi ad averci corso e il 33enne ritiene che non ci sarà un momento di noia quando il WTCR sarà ospite della BAPCO 8 Hours of Bahrain, la prova decisiva del FIA World Endurance Championship 2022. "Sarà emozionante perché ci sono rettilinei molto lunghi, grandi frenate, quindi molti sorpassi e azione", ha detto Berthon, che ha ottenuto un podio in GP2 in Bahrain nel 2015.



La WTCR Race of Bahrain, il primo evento WTCR in Medio Oriente, si svolge in una fase emozionante della stagione, mentre si intensifica la corsa per diventare Re del WTCR per il 2022. Mikel Azcona di BRC Hyundai N Squadra Corse è il Goodyear #FollowTheLeader con 35 punti di vantaggio su Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda). Ma con 130 punti ancora in palio tra gli eventi in Bahrain e Arabia Saudita, la caccia al titolo è apertissima, mentre anche la lotta tra i Team è tutt'altro che risolta.



"Sarà intenso", ha detto il 26enne spagnolo. "Non ci si può rilassare altrimenti la paghi cara, quindi bisogna concentrarsi, non commettere errori e finire nelle prime posizioni. Non è facile perché abbiamo visto lotte alla WTCR Race of Alsace GrandEst. Ma sono felice di mantenere la prima posizione, è incredibile essere in testa ma non c'è tempo per fermarsi".



Azcona, tre volte vincitore nel 2022, non è mai stato incoronato Re del WTCR ma può contare sul supporto di due persone che lo hanno fatto, il suo compagno di squadra Norbert Michelisz, vincitore del titolo nel 2019, e il suo Team Manager Gabriele Tarquini, che si è ritirato dalla guida a tempo pieno alla fine della scorsa stagione dopo aver conquistato la prima corona WTCR nel 2018.



"È un concorrente agguerrito ma anche un pilota corretto, cosa che apprezzo sempre", ha detto l'ungherese. "La sua combinazione di età, esperienza, talento, il suo stile sono davvero impressionanti. È molto bravo a capire quando rischiare molto e quando fare un passo indietro. Quando è umido, quando piove, quando c'è una superficie scivolosa, è probabilmente uno dei migliori piloti".



Matematicamente, Michelisz, che è ottavo nella classifica provvisoria, può ancora impedire ad Azcona di essere Campione. Tuttavia, diversi concorrenti davanti a lui, tra cui Girolami e i piloti Comtoyou-Audi Gilles Magnus e Berthon, attualmente rispettivamente quarto e quinto, hanno maggiori possibilità.



I DATI



Gare: 15 e 16 di 20

Data: 10-12 novembre

Luogo: Circuito internazionale del Bahrain

Posizione: Gate 255, Gulf of Bahrain Avenue Umm Jidar, Sakhir, 1062 Bahrain

Lunghezza: 5,412 chilometri

Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro

Distanza di gara 2: 25 minuti + 1 giro

Record sul giro WTCR (qualifiche):

Da stabilire

Record sul giro WTCR (gara):

Da stabilire



DESCRIZIONE



Il WTCR - FIA World Touring Car Cup entrerà nella storia la prossima settimana, quando il Bahrain International Circuit ospiterà il primo evento della serie in Medio Oriente. La prima WTCR Race of Bahrain, organizzata in collaborazione con il promotore del WEC Le Mans Endurance Management, prevede una gara venerdì 11 novembre e la seconda gara la mattina di sabato 12 novembre, prima del finale di stagione della 8 Ore del Bahrain WEC. Verrà utilizzato il tracciato completo del Bahrain International Circuit, con 15 curve e 5,412 km di circuito da Gran Premio, progettato dal famoso designer Hermann Tilke e inaugurato nel 2004.



IL PROGRAMMA



Giovedì 10 novembre

10.50-11.35: Prove libere 1

15.30-16.00: Prove libere 2



Venerdì 11 novembre

12h40-13h00: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h05-13h15: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

13h25-13h40: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h05: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

19h50 (circa): Podio di Gara 1



Sabato 12 novembre

10h00: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

10h40 (circa): Podio di Gara 2

14h00: Partenza della BAPCO 8 Ore del Bahrain



LO SAPEVATE?



*Il WTCR ha 104 gare dopo la gara 2 della WTCR Race of Alsace GrandEst. Due piloti, Tom Coronel ed Esteban Guerrieri (nella foto), hanno effettuato 103 partenze, mentre Norbert Michelisz è partito 102 volte.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: il pilota motorizzato Honda ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Dall’inizio del WTCR nel 2018 Gabriele Tarquini (una volta), Norbert Michelisz (una volta) e Yann Ehrlacher (due volte) hanno conquistato i titoli piloti.

*La WTCR Race of Bahrain è il primo evento WTCR a svolgersi in Medio Oriente e il Bahrain è il 17° paese a ospitare la serie.

*Mentre Nathanaël Berthon ha corso sul Bahrain International Circuit in GP2 e nel FIA World Endurance Championship, Attila Tassi è l’unico pilota del WTCR ad avere esperienza del circuito con una vettura TCR in condizioni di gara.

*Il circuito, inaugurato nel 2004 e sede del Gran Premio di Formula Uno del Bahrain, è il 22° ad ospitare il WTCR.

*Sei piloti hanno vinto gare del WTCR in questa stagione, con marchi da corsa clienti che hanno vinto più di una volta.

*Dodici nazionalità sono state rappresentate nel WTCR in questa stagione, con altre due rappresentate da team e due da costruttori, a sottolineare l’appeal globale del WTCR.

*Dániel Nagy è l’unico pilota WTCR di tutte le stagioni a non aver ancora ottenuto una vittoria in una gara WTCR, sebbene sia arrivato secondo in un’occasione e sia stato in testa alla WTCR Race of Spain di giugno.

*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione. Richard Veldwisch, olandese, è alla guida della WTCR Race of Bahrain.



LE CLASSIFICHE



Classifiche WTCR − FIA World Touring Car Cup Piloti

Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 241 punti

2 Néstor Girolami, 206 punti

3 Rob Huff, 187 punti

4 Gilles Magnus, 165 punti

5 Nathanaël Berthon, 160 punti



Classifiche WTCR − FIA World Touring Car Cup - Team

1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 368 punti

2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 311 punti

3 Comtoyou Team Audi Sport, 255 punti

4 Zengő Motorsport, 224 punti

5 Comtoyou DHL Team Audi Sport, 218 punti



Classifiche WTCR Trophy:

1 Rob Huff, 124 punti

2 Mehdi Bennani, 74 punti

3 Tom Coronel, 66 punti

4 Dániel Nagy, 36 punti

