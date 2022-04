L'attesissima quinta stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup prende il via sul Circuit de Pau-Ville la prossima settimana (7-8 maggio) con la WTCR Clean Fuels For All Race of France.

Riportare il FIA World Touring Car sulla sua iconica pista cittadina nel sud-ovest della Francia dopo oltre 10 anni arriva in un momento emozionante per il WTCR con una formazione di piloti piena di vincitori di gare e titoli.



In effetti, tutti i piloti iscritti all'intera stagione, tranne uno, sono vincitori di gare nella serie, con una entry list di concorrenti affermati e talenti emergenti che condividono 62 vittorie di gara WTCR e nove titoli FIA World Touring Car tra di loro.



Inoltre, cinque marchi, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai e Lynk & Co, saranno rappresentati attraverso i loro reparti corse clienti, mentre otto squadre, tutte con pneumatici Goodyear e carburante sostenibile da P1 Racing Fuels, sono in corsa per i titoli.



Il WTCR è il vertice delle corse per clienti e si trova in cima alla scala della categoria TCR. Evolvendo dal FIA World Touring Car Championship, il WTCR è amministrato dalla FIA e promosso da Discovery Sports Events.



Due sessioni di prove, una qualifica in tre fasi che include due manche ad eliminazione, più due gare sono in programma sul Circuit de Pau-Ville con l'azione principale trasmessa in diretta in tutto il mondo. C'è una modifica al format di gara per il 2022 e maggiori dettagli sono disponibili qui sotto.



Oltre agli ambiti titoli mondiali FIA per i piloti e le squadre, i piloti indipendenti senza sostegno finanziario da parte di un marchio sono ammissibili per il WTCR Trophy. Nel frattempo, il Balance of Performance aiuterà a mantenere la parità di condizioni. La potenza del motore è limitata a 360 CV e la velocità raggiungerà i 260 km/h.



Il Goodyear #FollowTheLeader evidenzia il pilota in testa alla classifica dopo ogni sessione di qualifica o gara. Il pilota indossa la giacca Goodyear #FollowTheLeader e porta la striscia gialla Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza della sua auto fino al momento in cui non è più in testa alla classifica.



WTCR RACE OF FRANCE - DATI



Round: 1 e 2 di 20

Data: 7-8 maggio

Luogo: Circuit de Pau-Ville

Indirizzo: ASAC Basco Bearnais, Palais D'Aragon, Bd D'Aragon, Pau F-64000, Francia

Lunghezza: 2,760 chilometri

Distanza Gara 1: 30 minuti + 1 giro

Distanza Gara 2: 25 minuti + 1 giro

Record Qualifica: Da stabilire

Record Gara: Da stabilire



La massima serie turismo FIA torna sulle strade di Pau per la prima volta dal 2018 con la rinascita del famoso Grand Prix de Pau nel sud-ovest della Francia. Avendo precedentemente ospitato il FIA World Touring Car Championship tra il 2007 e il 2009, il Circuit de Pau-Ville si trova 20km a est del Circuit Pau-Arnos, lo scenario dell'inaugurale WTCR Race of France nell'ottobre 2021. Pau è stata sede di gare automobilistiche di vario tipo fin dal 1930, con leggende come Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Sébastien Loeb, Jackie Stewart che hanno ottenuto vittorie su questo impegnativo layout tortuoso.



PROGRAMMA



Sabato 7 maggio



09h50-10h35: Prove Libere 1 (Live su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

14h50-15h20: Prove Libere 2 (Live su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

17h30-18h00: Qualifiche Q1 (Live su Eurosport Player ed altre emittenti in tutto il mondo)*

18h05-18h20: Qualifiche Q2 (Live su Eurosport Player ed altre emittenti in tutto il mondo)*

18h30-18h45: Qualifiche Q3 (Live su Eurosport Player ed altre emittenti in tutto il mondo)*

*Commento scritto su FIAWTCR.com, tutti i dettagli sui palinsesti verranno comunicati la prossima settimana



Domenica 8 maggio



13h10: Gara 1 (30 minuti + 1 giro) (Live su Eurosport Player ed altre emittenti in tutto il mondo)

13h50: Podio Gara 1

17h10: Gara 2 (25 minuti + 1 giro) (Live su Eurosport Player ed altre emittenti in tutto il mondo)

17h45: Podio Gara 2



WTCR Race of France - Albo d'oro



2021 (Circuit Pau-Arnos):

Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: 1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



CAMPIONI WTCR



2021: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



PILOTI 2022



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #29 Néstor Girolami (Argentina), #86 Esteban Guerrieri (Argentina)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italia)

Auto: Hyundai Elantra N TCR

Piloti: #5 Norbert Michelisz (Ungheria), #96 Mikel Azcona (Spagna)

Vittorie di gara nel WTCR: 10 (Michelisz 7, Azcona 3)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #17 Nathanaël Berthon (Francia), #33 Tom Coronel (Paesi Bassi)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #16 Gilles Magnus (Belgio), #25 Mehdi Bennani (Marocco)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #11 Thed Björk (Svezia), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Cina)

Vittorie di gara nel WTCR: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #68 Yann Ehrlacher (Francia), #100 Yvan Muller (Francia)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #9 Attila Tassi (Ungheria), #18 Tiago Monteiro (Portogallo)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungheria)

Auto: CUPRA Leon Competición

Piloti: #79 Rob Huff (Gran Bretagna), #99 Dániel Nagy (Ungheria)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Huff 3)



Totale vittorie di gara: 62



WTCR – FIA World Touring Car Cup elenco iscritti per tutta la stagione 2022



#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Wildcard in Francia: #64 Éric Cayrolle (FRA) Elite Motorsport by Comtoyou, Audi RS 3 LMS



Oltre a 16 vincitori di gara, 11 nazionalità saranno rappresentate dai piloti con altre due da squadre e altre due da Case per sottolineare il fascino globale del WTCR. Ad ogni evento saranno accettate anche le iscrizioni di piloti wildcard. Anche se non saranno eleggibili per i punteggi complessivi, potranno inseguire i piazzamenti sul podio e i punti del WTCR Trophy, a condizione di non ricevere sostegno finanziario dai Costruttori.



CAYROLLE PRONTO ALL'ESORDIO NEL WTCR COME WILDCARD



Éric Cayrolle sarà al via in una gara del FIA World Touring Car per la prima volta in più di 20 anni quando il WTCR la prossima settimana sarà sul tracciato di casa sua. L’abitante di Pau è iscritto alla WTCR Clean Fuels For All Race of France, round di apertura della WTCR 2022 – FIA World Touring Car Cup, a bordo di un’Audi RS 3 LMS gommata Goodyear e gestita sotto il marchio Elite Motorsport by Comtoyou. Meglio conosciuto per i suoi exploit con le auto GT nelle ultime stagioni, il 59enne Cayrolle ha vinto il WTCC Trophy nella seconda delle due gare del FIA World Touring Car Championship al Circuit de Pau-Ville nel maggio 2009. Ha preso anche un punto nel Mondiale, nonostante il KO al penultimo giro causò la bandiera rossa. Quella fu l’ultima volta che la città nel sud-ovest della Francia ha ospitato un evento del FIA World Touring Car e il ritorno della categoria quest’anno, come parte del Pau Motors Festival dal 7-8 maggio, è atteso con ansia. Tre volte campione francese di Supertourisme, Cayrolle ha fatto due stagioni intere nel FIA European Touring Car Championship dopo aver acquisito esperienza in Formula Renault e Formula 3 in Francia all’inizio della sua carriera. Dopo un periodo nel GT francese, ha trascorso il 2021 nella Ultimate Cup Series e ha vinto la sua ultima gara al Circuito do Estoril in Portogallo. Il WTCR, che ha sostituito il WTCC nel 2018, segna una novità per lui. Cayrolle è iscritto alla WTCR Clean Fuels For All Race of France come wildcard. Mentre questo significa che non può prendere punti complessivi, farà le cerimonie del podio se finirà la gara nei primi tre della classifica generale o nel WTCR Trophy, che è per i piloti che competono senza il supporto del marchio. Secondo le nuove regole per il 2022 i piloti wildcard saranno eleggibili per i punti del WTCR Trophy.



IL NUOVO FORMAT



Stesso format di qualifica, ma assegnazione dei punti modificata



Le tre fasi di qualifica (Q1, Q2, Q3) ad eliminazione rimangono invariate, ma sarà nuova l’assegnazione dei punti.



Dal prossimo anno, i cinque piloti più veloci in qualifica, indipendentemente da quale manche si sia disputata, saranno premiati su una scala 10-8-6-4-2.



Il cambiamento incoraggerà tutti a spingere per ottenere i tempi migliori in ogni fase ed evitare la tentazione di adottare un approccio strategico cercando di assicurarsi il 10° posto in Q2, che vale la pole position per griglia parzialmente invertita.



Gara 1 torna ad essere la principale, Gara 2 a griglia inversa



In Gara 1 i piloti si schiereranno in base ai risultati combinati delle qualifiche e gareggeranno per 30′ + 1 giro (35′ + 1 giro su circuiti stradali in caso di intervento della safety car).



I primi sette classificati otterranno più punti rispetto al passato, sulla seguente scala: 1° = 30 punti; 2° = 23; 3° = 19; 4° = 16; 5° = 14; 6° = 12; 7° = 10; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Gara 2 diventa la gara a griglia parzialmente invertita, della durata di 25′ + 1 giro (o 30′ + 1 giro se c’è un intervento della safety car su un cittadino). I punti saranno assegnati come segue: 1° = 25 punti; 2° = 20; 3° = 16; 4° = 13; 5° = 11; 6° = 10; 7° = 9; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Le griglie di partenza



La griglia di partenza di Gara 1 sarà determinata dai risultati finali della Q3 (posizioni 1-5) e Q2 (posizioni 6-12) per le prime 12 della griglia. I risultati della Q1 decideranno il resto dello schieramento di Gara 1.



Per Gara 2, le posizioni in griglia dalla 1 alla 10 saranno occupate dalle prime 10 auto secondo i risultati finali complessivi delle qualifiche, ma in ordine inverso.



Le posizioni 11 e 12 vedranno le auto classificatesi tali al termine della Q2. Il resto dello schieramento sarà determinato dai risultati della Q1 (dalla 13 in poi).



Gare più lunghe, ora in minuti e non in km



Gara 1 durerà 30 minuti + 1 giro, mentre Gara 2 sarà di 25′ + 1 giro. Nei circuiti cittadini, in caso di intervento della safety car, Gara 1 sarà automaticamente estesa a 35′ + 1 giro, mentre Gara 2 passerà a 30′ + 1 giro. L’obiettivo è quello di allungare la durata di ogni gara di due giri per fornire ai concorrenti più tempo in pista.



Tempo di riparazione allungato



L’opportunità di fare rifornimento, riparazioni e cambi di assetto tra le gare è stata estesa a un minimo di 60 minuti, rispetto ai precedenti 20′. L’aumento darà alle squadre più opportunità di sistemare i danni di Gara 1 in un modo meno intenso, o passare a un assetto che potrebbe migliorare le prestazioni delle auto per Gara 2 e incrementare le possibilità di vincere.



Con più tempo per preparare le auto per la seconda gara del fine settimana, i piloti saranno più inclini a combattere più duramente in Gara 1, con l’obiettivo di fondo di avere corse più belle.



Rivisto il Compensation Weight



Le regole sul Compensation Weight sono state riviste e semplificate per il 2022. Tutte le auto non avranno alcun peso di compensazione al primo evento della nuova stagione. Dal secondo evento, la zavorra sarà basata sul miglior tempo di qualifica stabilito durante quello precedente. Dal terzo, il peso di compensazione sarà basato sul miglior crono ottenuto fra le due Qualifiche degli eventi precedenti, anziché sulla media dei migliori due tempi sul giro contando i tre round disputati in precedenza, come accadeva nel 2021.



Ciò significa che il peso di compensazione sarà più rapido da aggiornare e quindi più reattivo. Inoltre, il peso massimo di compensazione è stato ridotto da 60 a 40 chilogrammi per evitare prestazioni contrastanti significative da una gara all’altra e quindi rendere i livelli di prestazione di ogni marchio ancora più vicini. Gli stessi principi di peso di Compensation Weight si applicheranno agli iscrittii gara per gara.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR): "Sarà la mia prima volta a Pau, anche se ho visto le gare in TV quando era nel WTCC. Sarà un fine settimana senza pressione perché è la mia prima volta con la squadra e la Elantra. Farò del mio meglio come sempre e se riesco a vincere sarà super, ma non è l'obiettivo perché so che non sarà facile senza spazio per gli errori. La mia prima vittoria nel WTCR è stata su una pista stradale a Vila Real, che è stato anche il mio primo weekend in assoluto su un tracciato del genere. Mi sentivo molto a mio agio, ero molto forte rispetto agli altri piloti che avevano più esperienza di me. Sulle piste dove non si possono fare test durante l'anno il pilota è il vantaggio. Mi piace andare al limite con questa adrenalina".



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co/Lynk & Co 03 TCR): “Ho guidato lì in una delle prime gare della mia carriera nel 2013. Era con una piccola auto elettrica, ma era più una gara di esibizione che una vera e propria. Ma non ricordo bene la pista, quindi ho bisogno di lavorare un po’ di più sul simulatore e sui video per essere pronto, ma andrà bene. Sono passati tre anni da quando abbiamo guidato su una pista stradale ed è sempre un po’ diverso da un circuito normale. Sicuramente l’impegno è davvero importante. In qualifica, quando metti le gomme nuove e devi fare un giro, è sempre un po’ più rischioso e ogni errore può costarti molto perché se finisci indietro in Q1 sei fuori per il resto della sessione e per le gare è un problema, quindi è sempre un po’ un azzardo per noi piloti. Le piste stradali sono quelle che mi piacciono di più, ma non puoi fare errori e se ti impegni al 105% in un giro di qualifica, devi assicurarti di non sbagliare e a volte il 105% può essere troppo perché puoi andare largo, colpire un muro e il tuo weekend è finito. Ma quando vai a fare un giro veloce così vicino ai muri è come il Nordschleife, è abbastanza folle come adrenalina, è incredibile”.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR): "Ho corso lì nel 2005 con il Midland junior team in F3 e da quello che ricordo è molto tortuoso e stretto. Non è facile sorpassare e ogni piccolo errore ti mette nel muro. Anche se mi ricordo che è molto impegnativo, è stato divertente, ma molto del fine settimana sarà sulle prestazioni di qualifica come in ogni pista stradale. È impegnativo iniziare la stagione in una pista del genere per il WTCR perché non abbiamo corso per un po' su piste così ed è un nuovo circuito per noi con queste auto, quindi la preparazione sarà la chiave per ottenere subito fiducia dalla macchina e dalla pista. E per massimizzare il tuo potenziale quando metti le gomme nuove per le qualifiche per essere il più vicino al limite, ma non andare oltre il limite altrimenti comprometti l'intero weekend. Nei test ci siamo concentrati a lavorare su una macchina che funzioni bene sulle piste sconnesse quindi cerchiamo di fare un buon inizio di stagione perché è sempre importante prendere tanti punti e cercare di iniziare l'anno con il piede giusto".



Rob Huff (Zengő Motorsport/CUPRA Leon Competición): "Ogni circuito stradale presenta le sue sfide, ma Pau è stato sicuramente uno dei più difficili quando ci abbiamo corso nel WTCC. Abbiamo avuto un sacco di gare molto emozionanti lì in passato, è un circuito davvero difficile, non stop e senza rettilinei. La pressione sul pilota è alta per tutto il tempo e naturalmente essere il primo evento della stagione porta ancora più pressione. Ma io amo i circuiti stradali, tutti lo sanno e Pau è uno dove non ho mai vinto e, naturalmente, mi piacerebbe molto dare il via alla stagione con una vittoria in uno dei circuiti più memorabili".



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport/Audi RS 3 LMS): "Ho corso a Pau nel mio primo anno di gare automobilistiche nel 2016, quindi è passato molto tempo e non ne ho molti ricordi. Sicuramente mi darà un piccolo vantaggio, ma non credo così grande perché non è come se fossi stato lì due settimane fa, e una macchina turismo è ovviamente completamente diversa da una monoposto. Ma il fatto di non avere uno svantaggio è già buono nella mia situazione".



Wildcard: Eric Cayrolle (Elite motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS): “Vivo a Pau, è il mio circuito preferito e sarà la 29a edizione di questa gara per me. Ho fatto la gara del FIA World Touring Car Championship qui nel 2009 e ho ottimi ricordi perché sono stato il miglior privato nella seconda gara, che ho vinto senza passare il traguardo. So che la concorrenza è molto dura nel WTCR e non guido una trazione anteriore da 20 anni, quindi sarà difficile e la macchina non è quella a cui sono abituato. Tutto sarà difficile per me, ma non ho fissato alcun obiettivo a parte quello di divertirmi. Faccio questa gara come wildcard e sono andato a Vallelunga per testare la macchina. Ho guidato per circa 50 giri, quindi ho una certa comprensione della vettura e, naturalmente, conosco Pau. Ed essendo un circuito in una città non si può sbagliare”.



IL MAESTRO



Andy Priaulx (vincitore della WTCC Race of France 2008): "Precisione e fluidità sono la chiave. Si tratta di essere precisi nella guida ma, allo stesso tempo, di essere intuitivi per far muovere l'auto tra i muri con un buon posizionamento. Amo i tracciati stradali perché premiano un pilota che è preciso ma molto veloce. Molti tracciati moderni richiedono più del solo pilota. Devi avere la macchina, l'intero pacchetto per essere veloce. Sui tracciati stradali non puoi nasconderti, se sei veloce sei veloce. Se sei un buon pilota si vede".



LO SAPEVATE?



*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie: ha trionfato 10 volte con la Honda di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Dodici piloti hanno vinto le gare del WTCR durante una stagione 2021 molto aperta, con tutti e cinque i marchi di corse clienti che hanno vinto più di una volta.

*Tutti i piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Clean Fuels For All Race of France, ogni pilota ha a disposizione 16 pneumatici slick da asciutto, mentre sono disponibili anche 16 pneumatici da bagnato.



Calendario FIA WTCR 2022 aggiornato



Round 1 e 2: WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 maggio

Round 3 e 4: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maggio

Round 5 e 6: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 giugno

Round 7 e 8: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 giugno

Round 9 e 10: WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 luglio

Round 11 e 12: WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 luglio

Round 13 e 14: WTCR Race of Alsace GrandEst, Anneau du Rhin, 6-7 agosto

Rounds 15 e 16: WTCR Race of Korea, Inje Speedium, 8-9 ottobre

Round 17 e 18: WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre

Round 19 e 20: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre

