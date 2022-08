Il WTCR - FIA World Touring Car Cup vanta una serie di tracciati inediti che si susseguono nel tempo. Dopo la prima visita all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, ci si appresta alla scoperta del Circuit de l'Anneau du Rhin, sede della prima edizione della WTCR Race of Alsace GrandEst dal 5 al 7 agosto.

Situato in posizione equidistante tra le città di Colmar e Mulhouse, Anneau du Rhin è presente e passato allo stesso tempo: la regione dell'Alsazia GrandEst, nel nord-est della Francia, non solo ospita il circuito di 3,620 chilometri, ma anche il famoso marchio di auto sportive Bugatti. Infatti, Caroline Bugatti, nipote di Ettore Bugatti, fa parte del consiglio di amministrazione del tracciato.



L'importanza dell'Alsace GrandEst nell'industria automobilistica e degli sport motoristici va però ben oltre. Oltre a essere la sede della Bugatti, nella regione opera uno stabilimento di produzione della PSA che contribuisce a fornire alla popolazione locale alcuni dei 35.000 posti di lavoro disponibili nell'industria automobilistica. Per quanto riguarda gli sport motoristici, il nove volte campione del mondo FIA di rally Sébastien Loeb e i plurivincitori del titolo FIA World Touring Car Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono tutti nati e cresciuti in Alsazia. Anche la madre di Ehrlacher, Cathy - sorella di Yvan - è stata una pilota di successo.



"Con Yvan siamo davvero orgogliosi di rappresentare l'Alsazia e avere una gara qui è assolutamente incredibile", ha detto Ehrlacher, vincitore due volte del titolo FIA WTCR. "È un bene anche per i fan, perché questa regione è sempre stata appassionata di corse. In passato abbiamo avuto il Campionato del Mondo Rally con Sébastien Loeb, ma i fan aspettavano un ritorno ad alto livello e ora ce l'hanno. Sarà un grande evento e anche il circuito è molto bello. C'è un lungo rettilineo, curve ad alta e bassa velocità e una chicane veloce. Sarà piuttosto intenso mettere insieme un buon giro, ma sarà una gara davvero bella e combattuta, che i tifosi apprezzeranno".



Ehrlacher ha provato la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear ad Anneau du Rhin all'inizio dell'anno e ha commentato la "strana" sensazione provata. "È stato davvero strano svegliarsi a casa mia e andare a trovare le persone con cui lavoro lontano da casa, ma a soli 20 minuti dalla strada", ha detto l'asso di Cyan Racing. "Non sono abituato a vedere il mio team a 20 minuti da dove andavo a scuola. Il lunedì mattina di cinque anni fa, o qualcosa del genere, mi svegliavo alla stessa ora per andarci e ora prendo la stessa strada per andare in pista come pilota professionista".



Muller, che detiene il record del maggior numero di vittorie e di titoli del FIA World Touring Car Championship, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di avere l'opportunità di correre almeno una volta nella nostra carriera davanti a molte persone della nostra regione. Probabilmente questo creerà un po' di pressione in più perché ci sarà gente e quindi non sarà un weekend facile, ma cercheremo di gestirlo. Ho partecipato all'evento WRC in Alsazia, ma non è paragonabile perché il WRC non è la mia categoria, ero lì quasi come turista, ma qui sono un pilota WTCR e nel World Touring Cars è dove ho ottenuto i miei titoli, quindi sarà diverso dall'esperienza WRC. La pista è piuttosto interessante, ma è insidiosa e si possono commettere errori".



SECONDA GARA DI CASA PER BERTHON



Tre piloti francesi hanno avuto successo nel WTCR questa stagione e Nathanaël Berthon è uno di loro. Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport vive a cinque ore di distanza da Anneau du Rhin, ma può considerare l'evento come un secondo weekend di casa dopo l'apertura della stagione a Pau in maggio.



"Sono felice di disputare due gare in Francia e per i francesi è sempre un bene", ha detto il pilota dell'Audi RS 3 LMS. "Spero che le condizioni non siano così calde come a Vallelunga, dove abbiamo sofferto molto, anche se è stato un bene per il fisico visto che arriva la prova costume! Abbiamo provato ad Anneau Du Rhin, non è una pista adatta all'Audi perché le curve lunghe e lente non sono la migliore combinazione per noi. Daremo il massimo come sempre. Quest'anno siamo stati vicini alla vittoria alcune volte, ma non è mai arrivata. In qualifica le nostre prestazioni sono state buone, ma non altrettanto in gara. Non è facile guadagnare, lottare o mantenere la posizione e questo è un aspetto su cui stiamo lavorando. Speriamo di trovare una soluzione e di vincere in Francia, perché sarebbe fantastico".



IL CLUB DEI 100 DEL WTCR: LA CLASSIFICA



Il WTCR - FIA World Touring Car Cup 100 Club conta sei membri dopo la WTCR Race of Italy. Quattro piloti (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz e Yvan Muller) hanno preso parte a 100 gare del WTCR, mentre due (Tom Coronel ed Esteban Guerrieri) sono arrivati a 101 partenze.



AZCONA GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER MA LA CONCENTRAZIONE È FONDAMENTALE



Mikel Azcona ha concluso il weekend della WTCR Race of Italy con un vantaggio di 36 punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup. Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse rimane Goodyear #FollowTheLeader, ma sa che il suo vantaggio potrebbe diminuire rapidamente.



“La situazione è buona, ma mancano ancora alcune gare e tutto può succedere, come abbiamo visto negli anni precedenti”, ha detto lo spagnolo. “Continuerò a concentrarmi su questa linea, farò del mio meglio ogni weekend, come squadra e come pilota. Per il momento non penso al titolo. Sicuramente un po’ sì ed è sempre positivo avere questo vantaggio. Ma alla fine dobbiamo continuare così, senza problemi, senza errori”.



HUFF NON È PIÙ SOLO E PUNTA A MANTENERE IL PRIMATO NEL WTCR TROPHY



Rob Huff rimane il pilota da battere nel WTCR Trophy - e un contendente per il titolo assoluto - nonostante il difficile weekend alla WTCR Race of Italy a bordo della sua Cupra Leon Competición. Ma dopo aver corso all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi come unico rappresentante della Zengő Motorsport - in seguito all'infortunio alla mano del compagno di squadra Dániel Nagy - l'inglese si recherà all'Anneau du Rhin incoraggiato dalla notizia che il collega è di nuovo in forma e pronto a tornare in azione.



IL WTCR IN BREVE



Il WTCR, trasmesso in oltre 185 Paesi, è l’apice delle gare turismo per team clienti e si colloca al vertice della categoria TCR. Nato dal FIA World Touring Car Championship, il WTCR è amministrato dalla FIA e promosso da Discovery Sports Events.



Cinque marchi automobilistici, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai e Lynk & Co, sono rappresentati attraverso i loro reparti corse clienti, mentre otto squadre, che utilizzano tutte pneumatici Goodyear e carburanti sostenibili dell’azienda tedesca P1 Racing Fuels, sono iscritti per puntare al titolo nel 2022.



Oltre agli ambiti titoli mondiali FIA per i piloti e le squadre, i piloti indipendenti senza sostegno finanziario da parte di un marchio sono ammissibili per il WTCR Trophy. Nel frattempo, il Balance of Performance aiuterà a mantenere la parità di condizioni. La potenza del motore è limitata a 360 CV e la velocità raggiungerà i 260 km/h.



DATI



Gare: 13 e 14 di 20

Data: 5-7 agosto

Sede: Circuito dell'Anneau del Reno

Località: 68127 Biltzheim, Francia

Lunghezza: 3,620 chilometri

Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro

Distanza di gara 2: 25 minuti + 1 giro

Record sul giro WTCR (qualifiche):

Da stabilire

Record sul giro WTCR (gara):

Da stabilire



Anneau du Rhin è sorto nel 1996, tracciato di 3,621 km ispirato al Circuito Paul Ricard. Il rettilineo principale è lungo 1050 metri, mentre la sua pittoresca posizione forestale offre uno scenario spettacolare. Situato in posizione equidistante tra le città di Colmar e Mulhouse, l'impianto beneficia di un'eccellente infrastruttura di trasporto e di un'ampia offerta di alloggi. La regione del GrandEst non ospita solo Anneau du Rhin, ma anche il marchio di auto sportive Bugatti e uno stabilimento di produzione PSA. I 35.000 posti di lavoro offerti nell'area locale sono tutti nell'industria automobilistica. Caroline Bugatti, nipote di Ettore Bugatti, è nel consiglio di Anneau du Rhin. Il 9 volte Campione WRC, Se´bastien Loeb, e i plurivincitore del Mondiale Turismo, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, sono tutti nati in Alsazia.



IL PROGRAMMA



Venerdì 5 agosto

12.30-13.30: Test



Sabato 6 agosto

9;30-10;15: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12;30-13;00: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15;00-15;20: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15;25-15;35: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15;45-16;00: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 7 agosto

12;15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16;15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



I CAMPIONI



2021: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



ELENCO ISCRITTI 2022



#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



IL NUOVO FORMAT



Stesso format di qualifica, ma assegnazione dei punti modificata



Le tre fasi di qualifica (Q1, Q2, Q3) ad eliminazione rimangono invariate, ma sarà nuova l’assegnazione dei punti.



Dal prossimo anno, i cinque piloti più veloci in qualifica, indipendentemente da quale manche si sia disputata, saranno premiati su una scala 10-8-6-4-2.



Il cambiamento incoraggerà tutti a spingere per ottenere i tempi migliori in ogni fase ed evitare la tentazione di adottare un approccio strategico cercando di assicurarsi il 10° posto in Q2, che vale la pole position per griglia parzialmente invertita.



Gara 1 torna ad essere la principale, Gara 2 a griglia inversa



In Gara 1 i piloti si schiereranno in base ai risultati combinati delle qualifiche e gareggeranno per 30′ + 1 giro (35′ + 1 giro su circuiti stradali in caso di intervento della safety car).



I primi sette classificati otterranno più punti rispetto al passato, sulla seguente scala: 1° = 30 punti; 2° = 23; 3° = 19; 4° = 16; 5° = 14; 6° = 12; 7° = 10; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Gara 2 diventa la gara a griglia parzialmente invertita, della durata di 25′ + 1 giro (o 30′ + 1 giro se c’è un intervento della safety car su un cittadino). I punti saranno assegnati come segue: 1° = 25 punti; 2° = 20; 3° = 16; 4° = 13; 5° = 11; 6° = 10; 7° = 9; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Le griglie di partenza



La griglia di partenza di Gara 1 sarà determinata dai risultati finali della Q3 (posizioni 1-5) e Q2 (posizioni 6-12) per le prime 12 della griglia. I risultati della Q1 decideranno il resto dello schieramento di Gara 1.



Per Gara 2, le posizioni in griglia dalla 1 alla 10 saranno occupate dalle prime 10 auto secondo i risultati finali complessivi delle qualifiche, ma in ordine inverso.



Le posizioni 11 e 12 vedranno le auto classificatesi tali al termine della Q2. Il resto dello schieramento sarà determinato dai risultati della Q1 (dalla 13 in poi).



Gare più lunghe, ora in minuti e non in km



Gara 1 durerà 30 minuti + 1 giro, mentre Gara 2 sarà di 25′ + 1 giro. Nei circuiti cittadini, in caso di intervento della safety car, Gara 1 sarà automaticamente estesa a 35′ + 1 giro, mentre Gara 2 passerà a 30′ + 1 giro. L’obiettivo è quello di allungare la durata di ogni gara di due giri per fornire ai concorrenti più tempo in pista.



Tempo di riparazione allungato



L’opportunità di fare rifornimento, riparazioni e cambi di assetto tra le gare è stata estesa a un minimo di 60 minuti, rispetto ai precedenti 20′. L’aumento darà alle squadre più opportunità di sistemare i danni di Gara 1 in un modo meno intenso, o passare a un assetto che potrebbe migliorare le prestazioni delle auto per Gara 2 e incrementare le possibilità di vincere.



Con più tempo per preparare le auto per la seconda gara del fine settimana, i piloti saranno più inclini a combattere più duramente in Gara 1, con l’obiettivo di fondo di avere corse più belle.



Rivisto il Compensation Weight



Le regole sul Compensation Weight sono state riviste e semplificate per il 2022. Tutte le auto non avranno alcun peso di compensazione al primo evento della nuova stagione. Dal secondo evento, la zavorra sarà basata sul miglior tempo di qualifica stabilito durante quello precedente. Dal terzo, il peso di compensazione sarà basato sul miglior crono ottenuto fra le due Qualifiche degli eventi precedenti, anziché sulla media dei migliori due tempi sul giro contando i tre round disputati in precedenza, come accadeva nel 2021.



Ciò significa che il peso di compensazione sarà più rapido da aggiornare e quindi più reattivo. Inoltre, il peso massimo di compensazione è stato ridotto da 60 a 40 chilogrammi per evitare prestazioni contrastanti significative da una gara all’altra e quindi rendere i livelli di prestazione di ogni marchio ancora più vicini. Gli stessi principi di peso di Compensation Weight si applicheranno agli iscrittii gara per gara.



LO SAPEVATE?



*Il WTCR ha raggiunto le 102 gare con Gara 2 della WTCR Race of Italy. Quattro piloti (Thed Björk, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz e Yvan Muller) hanno preso parte a 100 gare del WTCR, mentre due (Tom Coronel ed Esteban Guerrieri) hanno raggiunto le 101 partenze.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: l'argentino di Honda ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Dall'inizio del WTCR nel 2018 Gabriele Tarquini (una volta), Norbert Michelisz (una volta) e Yann Ehrlacher (due volte) hanno conquistato i titoli piloti.

*La Francia segue la Spagna ospitando due eventi WTCR nella stessa stagione. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia sanitaria mondiale, il MotorLand Aragón ha ospitato il WTCR Race of Spain e, due settimane dopo, il WTCR Race of Aragón. Nel maggio di quest'anno, il Circuit de Pau-Ville ha ospitato la WTCR Clean Fuels for All Race of France, mentre Anneau du Rhin ha ospitato la prima edizione della WTCR Race of Alsace GrandEst.

*Per questa quinta stagione del WTCR sono state apportate diverse modifiche alle regole, con una qualifica in tre fasi per due gare anziché le tre precedenti. Gara 1 è la gara a griglia standard, mentre Gara 2 è ora a contatore parzialmente invertito.

*Anche le distanze delle gare sono state modificate per il 2022, con Gara 1 programmata per 30 minuti + 1 giro e Gara 2 per 25 minuti + 1 giro. Anche l'assegnazione dei punti è stata modificata per questa stagione, con più punti in palio nelle qualifiche e in Gara 1.

*Dodici piloti hanno vinto gare del WTCR in una stagione 2021 molto aperta, con tutti e cinque i marchi di corse per clienti che hanno vinto più di una volta.

*Sette nazionalità sono rappresentate dai piloti in questa stagione, mentre altre due sono rappresentate dai team e altre due dai costruttori, a sottolineare l'appeal globale del WTCR.

*Dei 17 piloti che corrono per tutta la stagione, solo uno, Dániel Nagy, non ha ancora ottenuto una vittoria in una gara del WTCR, sebbene sia arrivato secondo in un'occasione e sia stato in testa alla WTCR Race of Spain di giugno.

*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione. Il portoghese Pedro Couceiro la guida alla WTCR Race of Alsace GrandEst.



LE CLASSIFICHE



Piloti



Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 200 punti

2 Néstor Girolami, 164 punti

3 Rob Huff, 148 punti

4 Gilles Magnus, 142 punti

5 Santiago Urrutia, 137 punti



Team



1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 298 punti

2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 253 punti

3 Cyan Performance Lynk & Co, 211 punti

4 Cyan Racing Lynk & Co, 211 punti

5 Comtoyou Team Audi Sport, 207



WTCR Trophy



1 Rob Huff, 103 punti

2 Mehdi Bennani, 62 punti

3 Tom Coronel, 52 punti

4 Dániel Nagy, 28 punti

