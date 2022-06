Il WTCR - FIA World Touring Car Cup fa tappa in Ungheria con tre idoli locali pronti a dare battaglia all'Hungaroring il prossimo fine settimana (11-12 giugno).

Norbert Michelisz, campione del WTCR 2019, si unisce ai talenti emergenti Dániel Nagy e Attila Tassi sul tracciato di 4,381 chilometri costruito per il Gran Premio d'Ungheria del 1986 e un pilastro del WTCR da quando la serie è stata lanciata nel 2018.



Il 37enne è il più anziano del trio, ma la sua velocità e la sua voglia non sono mai state in discussione. Nagy, 24 anni, si era preparato a una stagione di stop, ma una telefonata di Zoltán Zengő, boss della squadra ungherese che ha dato a Michelisz la sua grande occasione nel 2005, gli ha fatto ottenere un accordo per disputare per la prima volta un'intera stagione WTCR. Tassi, invece, è il più giovane del gruppo, anche se con due anni in meno di Nagy.



Come Michelisz, è già stato vincitore nel WTCR e vanta anche una affermazione all'Hungaroring nel suo curriculum. Ma i rispettivi tentativi di incrementare le vittorie nel WTCR sono stati vanificati all'apertura della stagione della WTCR Clean Fuels for All Race of France, il mese scorso, quando si sono scontrati nella partenza dalla prima fila di Gara 2.



Ripensando all'incidente, il pilota della Honda Civic Type R TCR del LIQUI MOLY Team Engstler, ha detto: "Il passato è passato, è successo e noi andiamo avanti, lottando sempre di più per ottenere risultati migliori. Subito dopo l'incidente Norbi è venuto da me e si è scusato. Ovviamente non ci restituisce i risultati e i punti, ma abbiamo perso entrambi. Questo è il mondo delle corse, ovviamente siamo buoni amici, ho corso nella sua squadra e ci conosciamo da tanto tempo, quindi non ho mai avuto il dubbio che non ci saremmo più parlati. Ma è successo, è stato un episodio sfortunato, ha commesso un errore, non mi ha visto, fa parte del gioco, è solo un peccato che siamo stati coinvolti entrambi e che siamo stati io e lui".



Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse Michelisz ha subito alzato le mani per lo scontro tra connazionali, aggiungendo: "Purtroppo ho commesso un errore. La mia partenza è stata mediocre, ho iniziato a girare alla curva 1 e ci siamo toccati. È stata una sfortuna. Non è stato il modo migliore per iniziare la stagione. Bisogna imparare dagli errori che si commettono".



Per questo, Michelisz si schiererà in Gara 1 all'Hungaroring con una penalità di sei posizioni in griglia. Normalmente è un motivo di pessimismo, ma il pilota della Hyundai Elantra N TCR Michelisz vuole pensare positivo. "È una cosa che avrei voluto evitare ma, alla fine, non so quanto influirà sul mio weekend di gara. Sono sicuro che gara 1 sarà molto complicata per questo motivo, ma possono succedere molte cose. È un peccato e sono molto triste, ma cercherò comunque di fare del mio meglio. Spero di riuscire a conquistare una vittoria in casa, ma molte cose dovranno combaciare".



Nagy non ha ancora tramutato il suo grande potenziale in una vittoria in una gara del WTCR, ma ci è andato vicino quando ha partecipato come wildcard nel 2018. In quell'occasione, aveva pressato l'attuale compagno di squadra Rob Huff, conquistando alla fine il secondo posto per il team M1RA co-fondato da Michelisz.



"È buffo perché un paio di anni fa stavo lottando con Rob per la vittoria quando ero wildcard", ha detto Nagy, le cui prime visite all'Hungaroring sono state come fan sulle tribune. "Conosco il circuito e di solito mi sono comportato bene, quindi voglio godermelo e inseguire la prima vittoria, che non sarà facile perché il livello è molto alto e sarà impegnativo".



HUFF LEADER DEL WTCR TROPHY



Rob Huff, vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012 con la sua CUPRA, è in testa alla classifica provvisoria del WTCR Trophy per il team Zengő Motorsport. La categoria riservata ai piloti indipendenti senza il sostegno finanziario di un costruttore, è stata introdotta nel 2020 e annovera tra i suoi vincitori Jean-Karl Vernay e Gilles Magnus. Huff ha vinto Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France dopo che Mehdi Bennani aveva trionfato nella gara di apertura per il Comtoyou Team Audi Sport.



IL WTCR IN BREVE



Il WTCR, trasmesso in oltre 185 Paesi, è l'apice delle gare turismo per team clienti e si colloca al vertice della categoria TCR. Nato dal FIA World Touring Car Championship, il WTCR è amministrato dalla FIA e promosso da Discovery Sports Events.



Cinque marchi automobilistici, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai e Lynk & Co, sono rappresentati attraverso i loro reparti corse clienti, mentre otto squadre, che utilizzano tutte pneumatici Goodyear e carburanti sostenibili dell'azienda tedesca P1 Racing Fuels, sono iscritti per puntare al titolo nel 2022.



Oltre agli ambiti titoli mondiali FIA per i piloti e le squadre, i piloti indipendenti senza sostegno finanziario da parte di un marchio sono ammissibili per il WTCR Trophy. Nel frattempo, il Balance of Performance aiuterà a mantenere la parità di condizioni. La potenza del motore è limitata a 360 CV e la velocità raggiungerà i 260 km/h.



Il Goodyear #FollowTheLeader evidenzia il pilota in testa alla classifica dopo ogni sessione di qualifica o gara. Il pilota indossa la giacca Goodyear #FollowTheLeader e porta la striscia gialla Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza della sua auto fino al momento in cui non è più in testa alla classifica.



I DATI



Gare: 5 e 6 di 20

Data: 11-12 giugno

Sede: Hungaroring

Indirizzo: 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Ungheria

Lunghezza della pista: 4,381 chilometri

Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro

Distanza di gara 2: 25 minuti + 1 giro

Record qualifica WTCR: Rob Huff (CUPRA Leon Competición)

1m51.528s (141,4kph), 21/08/21

Record gara WTCR: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)

1m53,620s (138,8kph), 18/10/20



Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda. Nel 2016 è stato completamente riasfaltato e il tracciato mescola curve strette e veloci, con la discesa iniziale prima di risalire alla velocissima Curva 4.



IL PROGRAMMA



Sabato 11 giugno



9h15-10h00: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

13h10-13h40: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h35-15h55: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16h00-16h10: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16h20-16h35: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 12 giugno



11h20: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

12h00 (circa): Podio di Gara 1

16h45: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h20 (circa): Podio di Gara 2



ALBO D'ORO



2021

Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Audi RS 3 LMS

Gara 2: Santiago Urrutia (URY) Lynk & Co 03 TCR



2020

Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

Gara 3: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR



2019

Gara 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



2018

Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



Elenco iscritti alla stagione della FIA World Touring Car Cup 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Oltre ai 16 vincitori di gara, 11 nazionalità saranno rappresentate dai piloti, mentre altre due saranno rappresentate dai team e altre due dai costruttori, a sottolineare l'appeal globale del WTCR.



IL FORMAT



Stesso format di qualifica, ma assegnazione dei punti modificata



Le tre fasi di qualifica (Q1, Q2, Q3) ad eliminazione rimangono invariate, ma sarà nuova l’assegnazione dei punti.



Dal prossimo anno, i cinque piloti più veloci in qualifica, indipendentemente da quale manche si sia disputata, saranno premiati su una scala 10-8-6-4-2.



Il cambiamento incoraggerà tutti a spingere per ottenere i tempi migliori in ogni fase ed evitare la tentazione di adottare un approccio strategico cercando di assicurarsi il 10° posto in Q2, che vale la pole position per griglia parzialmente invertita.



Gara 1 torna ad essere la principale, Gara 2 a griglia inversa



In Gara 1 i piloti si schiereranno in base ai risultati combinati delle qualifiche e gareggeranno per 30′ + 1 giro (35′ + 1 giro su circuiti stradali in caso di intervento della safety car).



I primi sette classificati otterranno più punti rispetto al passato, sulla seguente scala: 1° = 30 punti; 2° = 23; 3° = 19; 4° = 16; 5° = 14; 6° = 12; 7° = 10; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Gara 2 diventa la gara a griglia parzialmente invertita, della durata di 25′ + 1 giro (o 30′ + 1 giro se c’è un intervento della safety car su un cittadino). I punti saranno assegnati come segue: 1° = 25 punti; 2° = 20; 3° = 16; 4° = 13; 5° = 11; 6° = 10; 7° = 9; 8° = 8; 9° = 7; 10° = 6; 11° = 5; 12° = 4; 13° = 3; 14° = 2; 15° = 1.



Le griglie di partenza



La griglia di partenza di Gara 1 sarà determinata dai risultati finali della Q3 (posizioni 1-5) e Q2 (posizioni 6-12) per le prime 12 della griglia. I risultati della Q1 decideranno il resto dello schieramento di Gara 1.



Per Gara 2, le posizioni in griglia dalla 1 alla 10 saranno occupate dalle prime 10 auto secondo i risultati finali complessivi delle qualifiche, ma in ordine inverso.



Le posizioni 11 e 12 vedranno le auto classificatesi tali al termine della Q2. Il resto dello schieramento sarà determinato dai risultati della Q1 (dalla 13 in poi).



Gare più lunghe, ora in minuti e non in km



Gara 1 durerà 30 minuti + 1 giro, mentre Gara 2 sarà di 25′ + 1 giro. Nei circuiti cittadini, in caso di intervento della safety car, Gara 1 sarà automaticamente estesa a 35′ + 1 giro, mentre Gara 2 passerà a 30′ + 1 giro. L’obiettivo è quello di allungare la durata di ogni gara di due giri per fornire ai concorrenti più tempo in pista.



Tempo di riparazione allungato



L’opportunità di fare rifornimento, riparazioni e cambi di assetto tra le gare è stata estesa a un minimo di 60 minuti, rispetto ai precedenti 20′. L’aumento darà alle squadre più opportunità di sistemare i danni di Gara 1 in un modo meno intenso, o passare a un assetto che potrebbe migliorare le prestazioni delle auto per Gara 2 e incrementare le possibilità di vincere.



Con più tempo per preparare le auto per la seconda gara del fine settimana, i piloti saranno più inclini a combattere più duramente in Gara 1, con l’obiettivo di fondo di avere corse più belle.



Rivisto il Compensation Weight



Le regole sul Compensation Weight sono state riviste e semplificate per il 2022. Tutte le auto non avranno alcun peso di compensazione al primo evento della nuova stagione. Dal secondo evento, la zavorra sarà basata sul miglior tempo di qualifica stabilito durante quello precedente. Dal terzo, il peso di compensazione sarà basato sul miglior crono ottenuto fra le due Qualifiche degli eventi precedenti, anziché sulla media dei migliori due tempi sul giro contando i tre round disputati in precedenza, come accadeva nel 2021.



Ciò significa che il peso di compensazione sarà più rapido da aggiornare e quindi più reattivo. Inoltre, il peso massimo di compensazione è stato ridotto da 60 a 40 chilogrammi per evitare prestazioni contrastanti significative da una gara all’altra e quindi rendere i livelli di prestazione di ogni marchio ancora più vicini. Gli stessi principi di peso di Compensation Weight si applicheranno agli iscrittii gara per gara.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR): "È sempre speciale correre davanti ai tifosi ungheresi, è un'atmosfera molto particolare e ricordi molto speciali mi legano a questo circuito. È qui che è iniziata la mia carriera e vissuto alcuni dei ricordi più belli della mia vita professionale. È un evento che mi piace sempre molto e mi aspetto che molte persone vengano a vederlo. Ogni anno all'Hungaroring accadono molte cose in pista. Dopo la partenza si assiste a un'azione molto serrata, con sportellate tra le curve 1, 2, 3 e 4. Ci sono molte possibilità di sorpasso e anche se non è sempre possibile farlo, non sempreè obbligatorio contarci. Il circuito è perfetto per le gare come le nostre e offre sempre corse combattute e ricche di azione. Per me questo è il motivo per cui l'Hungaroring è sempre emozionante e un bel posto dove andare a vedere".



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR): "La nostra vettura è buona ovunque e siamo in grado di salire sul podio e probabilmente anche vicini alla vittoria. Ma dipende dalla temperatura. Le condizioni di caldo che possiamo aspettarci sono sempre più complicate per i pneumatici, per i freni e, naturalmente, per il pilota, e in generale c'è più stress per la macchina. Sarebbe bello ottenere un buon risultato perché, al momento, non siamo in testa e siamo molto indietro rispetto alle Honda e alle Hyundai, quindi sarebbe bello essere davanti e prendere qualche punto".



Dániel Nagy (Zengő Motorsport / CUPRA Leon Competición): “La gara in Ungheria è sicuramente speciale, ma credo lo sia anche per tutti i piloti, perché l’atmosfera che si respira con i tifosi è davvero straordinaria. Ma essere ungherese e correre in questo evento è ancora più importante. Ho seguito tutte le gare di auto turismo all’Hungaroring fin dall’inizio, prima dalle tribune come tifoso, poi ho partecipato alle gare di supporto e ora è la quinta volta che faccio un evento qui a livello internazionale, quindi non vedo l’ora di incontrare tutti i fan, gli amici e la famiglia. È anche l’evento di casa per Zengő Motorsport e voglio davvero fare una buona prestazione per loro”.



Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler / Honda Civic Type R TCR): "Non direi che ci sia pressione, ma quando si corre in casa si vuole fare la migliore prestazione possibile. Spero di vedere molto pubblico, perché per me è una motivazione in più. Negli ultimi anni i miei weekend di gara in casa non sono stati il massimo, ma spero che quest'anno sarà diverso e che potremo lottare per ottenere buoni risultati e punti importanti. La sfortuna è stata la ragione principale, ma ci siamo adattati e abbiamo imparato da ciò che è successo in passato. Non ho ancora vinto nel WTCR all'Hungaroring, ma l'ho fatto nel TCR International ed è stato fantastico farlo in entrambe le gare in casa. Ricordo che l'anno scorso, quando ho vinto la mia prima gara del WTCR [all'Estoril, in Portogallo], è stata una sensazione davvero speciale, quindi non posso immaginare come possa essere in casa e con il pubblico di casa. È un sogno ed è l'obiettivo".



Ricordi: la prima vittoria nel WTCR per Magnus



Gilles Magnus ha conquistato la vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Hungary la scorsa stagione. Ecco cosa ha significato per il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.



“Devo dire che è stato un grande sollievo. Quando ho saputo che sarei partito in pole ho avuto una buona sensazione, perché questa è una pista in cui c’è bisogno di carico aerodinamico e partire davanti è sicuramente un grande vantaggio. Ma bisogna comunque azzeccare la partenza perché arrivare alla prima curva è lunga, quindi per me quello era il momento cruciale. L’abbiamo fatto molto bene e dopo si trattava solo di gestire il vantaggio. Sono stato fortunato ad avere Fred [Vervisch] dietro di me, mi ha difeso molto bene e devo ringraziarlo per l’ottimo lavoro di squadra. Ci siamo meritati questo risultato dopo essere arrivati secondi molte volte”.



LO SAPEVATE?



*Le distanze delle gare WTCR sono state modificate per il 2022, con Gara 1 di 30 minuti + 1 giro e Gara 2 di 25 minuti + 1 giro. Tuttavia, alla WTCR Race of Germany, entrambe le gare sono di 3 giri a causa della lunghezza della pista di 25,378 km.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: il pilota Honda ha trionfato 10 volte per il team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Dodici piloti hanno vinto gare del WTCR in stagione nel 2021, con tutti e cinque i marchi di corse clienti che hanno vinto più di una volta.

*Yann Ehrlacher è l’unico ad aver vinto il titolo WTCR due volte. Nel frattempo, suo zio e compagno di squadra in Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller, ha vinto quattro volte il FIA World Touring Car Championship.

*La Honda Civic Type R Limited Edition sarà la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione.



LE CLASSIFICHE



Piloti



Goodyear #FollowTheLeader: Néstor Girolami, 49 punti

2 Mikel Azcona, 43 punti

3 Esteban Guerrieri, 42 punti

4 Santiago Urrutia, 36 punti

5 Ma Qing Hua, 30 punti



Team



1 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 91 punti

2 Cyan Racing Lynk & Co, 51 punti

3 BRC Hyundai N Squadra Corse, 50

4 Cyan Performance Lynk & Co, 43

5 Comtoyou Team Audi Sport, 34



WTCR Trophy



1 Rob Huff, 17 punti

2 Tom Coronel, 13

3 Dániel Nagy, 12

4 Mehdi Bennani, 11

