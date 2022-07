Il WTCR - FIA World Touring Car Cup si dirige verso un territorio inesplorato dal 22 al 24 luglio, quando Vallelunga ospiterà per la prima volta la WTCR Race of Italy.

Una novità per la località a nord di Roma, ma la pista fa parte del folklore del motorsport italiano, teatro di molte famose battaglie tra auto turismo all'inizio degli anni '90.



Utilizzando l'Autodromo Piero Taruffi nei suoi 3,228 km, gli appassionati potranno godere di un'ottima visuale grazie alla gigantesca tribuna situata sul rettilineo di partenza/arrivo che offre una vista su gran parte del circuito.



Con il FIA ETCR eTouring Car World Cup dell'organizzatore del WTCR Discovery Sports Events nel programma, gli spettatori avranno di che divertirsi, oltre all'accesso gratuito alla struttura.



Inaugurato nel 1951, l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi è chiamato così in onore del pilota della Mille Miglia, che fu il principale ingegnere progettista della pista. Nell'ultimo mezzo secolo ha ospitato competizioni internazionali e nazionali, tra cui l'evento inaugurale dell'ETCR nel giugno dello scorso anno e i primi FIA Motorsport Games in ottobre, che includevano la Touring Car Cup composta da due gare per vetture TCR.



TARQUINI ALLE SPALLE DEL GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER AZCONA



Il WTCR vola in Italia e la lotta per il titolo è ancora in bilico dopo la recente visita in Portogallo. Dopo aver vinto tre volte nel 2022, lo spagnolo Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con 16 punti di vantaggio e alla guida della Hyundai Elantra TCR per il BRC Racing Team, lo spagnolo può contare sulla precedente conoscenza di Vallelunga.



“A Vallelunga ho guidato solo una volta, l’anno scorso con l’ETCR, quindi ho dei bei ricordi, la pista mi piace, credo che per la vettura TCR si adatti molto bene. Quando si ha un ottimo feeling con la macchina è sempre meglio. Quando si è in testa [alla classifica] è sempre positivo. A Vallelunga abbiamo un piccolo vantaggio, ma non tutto può accadere in un solo weekend. Dobbiamo solo continuare a seguire questa linea con buoni risultati, un buon feeling con la macchina, una buona atmosfera di lavoro con la squadra e con tutti”, dice.



Azcona ha sostituito Gabriele Tarquini al fianco di Norbert Michelisz nella formazione BRC per il 2022, dopo che il Cinghiale si è ritirato dalla guida a tempo pieno alla fine della scorsa stagione, al termine di una carriera incredibile che include la vittoria del primo titolo WTCR nel 2018. Ora è Team Manager della squadra di Cherasco.



"Mikel è molto veloce e probabilmente ha iniziato la stagione nel migliore dei modi", ha detto Tarquini. "Ho spinto Hyundai verso Mikel perché mi fido di lui, ho corso con lui e so che è uno dei migliori piloti, quindi ho spinto molto per avere Mikel in squadra, anche se poi non sapevo che avrei lavorato con il team. Sicuramente se posso dirgli qualcosa dalla mia esperienza lo farò ma, ad essere onesti, non ha bisogno di molto supporto da parte mia perché è un grande".



L'opinione di Tarquini su Azcona, tuttavia, non è sempre stata così positiva: i due sono noti per il loro passo e il loro stile di guida combattivo. "Il primo impatto con Mikel non è stato molto positivo perché siamo finiti fuori insieme in Ungheria [nel 2019] anche se questo fa parte del gioco e in questa categoria all'inizio è molto facile avere contatti. Ma ricordo la mia ultima vittoria [nel WTCR] l'anno scorso ad Aragón. Mi ha seguito per tutta la gara, ha guidato molto bene ed è stato un avversario molto duro per me".



Avendo compiuto 60 anni a marzo, Tarquini avrebbe potuto accontentarsi di un ritiro più tranquillo dopo una carriera iniziata nel 1974, ma ha trovato la possibilità di passare alla gestione di una squadra troppo allettante per rifiutarla. "Ad essere sincero, niente è più eccitante che guidare, ma questo nuovo lavoro e far parte della squadra, cercare di trasferire la mia lunga esperienza... a parte il pilota, il secondo posto migliore nella squadra è il lavoro che sto facendo ora".



Azcona è uno dei cinque piloti che hanno vinto gare WTCR nel 2022 e precede Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) e il Campione in carica Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) nella classifica. Urrutia, Néstor Girolami di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Rob Huff di Zengo Motorsport e Gilles Magnus di Comtoyou Team Audi Sport hanno trionfato anche nel 2022, a sottolineare quanto sia aperto il WTCR.



CHI SARÀ L'EROE DELLA TRINCEA?



Non saranno solo le due vittorie in gara a essere in palio alla WTCR Race of Italy. Il Trincea Hero Trophy è stato creato per premiare il pilota che affronta più velocemente la famosa e temibile curva di Vallelunga. La Trincea è una velocissima piega destra/sinistra che premia l'impegno e ci sarà un rilevatore di velocità per stabilire chi è il più coraggioso in Gara 1 o Gara 2.



Coronel, Guerrieri e Michelisz i prossimi ad entrare nel WTCR 100 Club



Dopo Thed Björk, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, i prossimi ad entrare nel Club 100 del WTCR – FIA World Touring Car Cup saranno Tom Coronel, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz quando prenderanno parte alla WTCR Race of Italy. Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sono a quota 99 dopo aver saltato una gara a testa in questi anni (Slovacchia 2018 per l’olandese e Russia 2021 per Guerrieri), mentre Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) è a 98 dopo che la Hyundai decise di ritirare le macchine in Germania nel 2020.



HUFF IN VETTA AL WTCR TROPHY



Rob Huff, vincitore assoluto di Gara 2 alla WTCR Race of Portugal all'inizio del mese, è in vetta al WTCR Trophy per piloti indipendenti, dopo aver raggiunto un vantaggio di 36 punti con la sua settima vittoria di categoria su otto partenze a Vila Real. La classe per i concorrenti che non hanno il sostegno finanziario di un costruttore è stata introdotta nel 2020 e conta tra i suoi vincitori Jean-Karl Vernay e Gilles Magnus. Huff ha vinto la categoria in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France, dopo che Mehdi Bennani aveva trionfato nella gara di apertura per il Comtoyou Team Audi Sport. Il pilota britannico ha poi ottenuto una doppia vittoria all'Hungaroring, prestazione che ha eguagliato al MotorLand Aragón e al Circuito Internacional de Vila Real con la Cupra Leon Competición di Zengo Motorsport. Tom Coronel e Dániel Nagy, compagno di squadra di Huff, sono saliti sul podio in questa stagione.



DATI



Gare: 11 e 12 di 20

Data: 22-24 luglio

Sede: Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

Località: Via Mola Maggiorana 4, 00063 Campagnano di Roma (RM), Italia

Lunghezza: 3,228 chilometri

Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro

Distanza di gara 2: 25 minuti + 1 giro

Record sul giro WTCR (qualifiche):

Da stabilire

Record sul giro WTCR (gara):

Da stabilire



DESCRIZIONE



Il tracciato storico, lungo 3,2 km, sarà utilizzato per la WTCR Race of Italy, essendo stato sfruttato per alcune famose battaglie tra auto turismo negli anni Novanta.



IL PROGRAMMA



Venerdì 22 luglio

12.00-13.00: Test



Sabato 23 luglio

09h00-09h45: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h15-12h45: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h00-15h20: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h25-15h35: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h45-16h00: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 24 luglio

11h15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

12h00 (circa): Podio di Gara 1

17h10: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

17h50 (circa): Podio di Gara 2



ALBO D'ORO



WTCR Race of Italy 2021 (Adria International Raceway):

Gara 1: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



ELENCO ISCRITTI 2022



#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR): “A Vallelunga ho guidato solo una volta, l’anno scorso con l’ETCR, quindi ho dei bei ricordi, la pista mi piace, credo che per la vettura TCR si adatti molto bene. Quando si ha un ottimo feeling con la macchina è sempre meglio. Quando si è in testa [alla classifica] è sempre positivo. A Vallelunga abbiamo un piccolo vantaggio, ma non tutto può accadere in un solo weekend. Dobbiamo solo continuare a seguire questa linea con buoni risultati, un buon feeling con la macchina, una buona atmosfera di lavoro con la squadra e con tutti”.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR): "Ho un buon ricordo di questa pista, dopo averci corso nel 2003 sullo stesso tracciato su cui correremo il prossimo fine settimana. Ho vinto entrambe le gare in Formula Renault Italia, l'ultima volta. È una pista divertente con curve molto impegnative. Il T1 è piatto ma un po' sconnesso e c'è anche la veloce curva a sinistra sul rettilineo posteriore [Trincea]. Ha un po' di inclinazione ed è difficile arrivare alla corda, il che rende facile perdere tempo. Ci sono alcuni punti di sorpasso nella parte interna e l'ultima curva con il banking è molto bella. La pista mi piace molto, ma dovremo tenere d'occhio il meteo perché farà sicuramente molto caldo e il degrado degli pneumatici potrebbe essere un problema, ma vediamo come andrà. Cercherò di essere competitivo, cosa che non siamo riusciti a fare negli ultimi eventi, non avendo ottenuto grandi risultati ad Aragón e poi a Vila Real, dove ho avuto qualche problema in qualifica che mi ha messo in difficoltà per il resto del weekend. Speriamo di riuscire a fare punti importanti, ma un podio o addirittura una vittoria sarebbero fantastici, quindi cerchiamo di farcela".



Ma Qing Hua (Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR): "Non ho mai corso a Vallelunga, ma ci ho provato per un giorno e direi che non è un circuito molto difficile da imparare. Ci sono opportunità di sorpasso e sarà meraviglioso per le gare di auto turismo. Ci sono molte belle curve con possibilità di difesa e di attacco, quindi sarà un bello spettacolo. Poiché tutte le Lynk & Co raggiungeranno il peso massimo di compensazione, sarà una grande sfida per noi, soprattutto perché il peso di alcuni dei nostri concorrenti sarà ridotto. Sarà più difficile, ma abbiamo ancora buone possibilità di raggiungere belle posizioni e mi sento a mio agio, anche se non sarà facile, non come a Vila Real e nelle gare precedenti. Sono soddisfatto di come sta andando la mia stagione con la nuova squadra e mi piace molto la Lynk & Co 03 TCR. È l'auto del TCR che mi piace di più guidare, soprattutto per quanto riguarda la maneggevolezza, Cyan Racing ha una grande esperienza e i miei compagni di squadra stanno facendo davvero bene. Sento che sto andando bene, c'è un margine per migliorarmi, ma ho solo bisogno di fare più chilometri in macchina e sulle piste [che non conosco]".



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS): "La pista mi piace molto, anche se stiamo usando un layout diverso rispetto a quello del 2019, quando ero lì per i FIA Motorsport Games. Ricordo che era un bel tracciato e l'atmosfera era davvero piacevole per quell'evento. Per me è stato un weekend positivo, avremmo potuto vincere l'evento anche se ho vinto la seconda gara, quindi sono dei bei ricordi ed è sempre bello tornare su una pista dove si sono fatte delle belle esperienze. Sono sicuro che la pista più corta sarà ancora molto bella e inoltre è bello essere in Italia, è un Paese che mi piace molto e sarà bello essere vicino a Roma. Se si ha un buon ricordo di una pista, è bello tornarci piuttosto che tornare in una pista dove si è trascorso un weekend terribile. Questo mi mette di buon umore. Sarà un fine settimana difficile con i 40 chili di peso e non è una pista molto veloce, quindi potrebbe essere difficile per le caratteristiche della nostra macchina. Mi aspetto un weekend difficile ma, come sempre, una top 10 in qualifica può cambiare tutto".



Dániel Nagy (Zengo Motorsport / Cupra Leon Competición): “Ho subito un intervento chirurgico e i medici prevedono che presto avrò una mano perfetta”, ha detto Nagy. “Sta migliorando, ma non è ancora in forma perfetta. Stiamo ancora analizzando il danno esatto perché la macchina è appena tornata dal weekend di gara. Per l’Italia ci sono due fattori. Devo recuperare la mano e questo mi preoccupa ancora. Dipende dai medici, quanto velocemente riuscirò a recuperare e, in secondo luogo, dobbiamo sicuramente ricostruire la macchina e vedere se è necessario cambiare il telaio o meno. Se avremo i pezzi per riparare la macchina, il mio team lo farà di sicuro, non c’è dubbio. E’ stato un disastro completo nelle qualifiche all’Hungaroring [il mese scorso] e la mia macchina era pronta per la gara 10 ore dopo, quindi ho un’ottima squadra con ottimi meccanici. La preoccupazione è se abbiamo abbastanza ricambi e se è possibile riparare la vettura”.



LO SAPEVATE?



*Vallelunga, situata a 40 chilometri a nord della capitale italiana Roma, ha ospitato la sua prima gara nel 1951 e prende il nome da Piero Taruffi, il corridore della Mille Miglia che fu il principale ingegnere progettista della pista.



*Nell'ultimo mezzo secolo ha ospitato competizioni internazionali e nazionali e lo scorso giugno l'evento del PURE ETCR, che è diventato la Coppa del Mondo FIA ETCR eTouring Car per il 2022.



*Vallelunga è stata anche teatro dei primi FIA Motorsport Games del 2019, che comprendevano la Touring Car Cup, composta da due gare per auto TCR.



*Il tracciato storico internazionale di 3,2 km sarà operativo per la WTCR Race of Italy, la pista utilizzata per alcune famose battaglie tra auto da turismo negli anni Novanta.



*Il WTCR ha raggiunto le 100 gare dopo la gara 2 della WTCR Race of Portugal all'inizio del mese. Thed Björk, Yann Ehrlacher e Yvan Muller hanno raggiunto questo traguardo, mentre Tom Coronel, Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz entreranno a far parte del WTCR 100 Club alla WTCR Race of Italy.



*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: l'argentino di Honda ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



*Dall'inizio del WTCR nel 2018 Gabriele Tarquini (una volta), Norbert Michelisz (una volta) e Yann Ehrlacher (due volte) hanno conquistato il titolo piloti.



*L'Italia ha già avuto il WTCR una volta, quando l'Adria International Raceway ha ospitato l'evento nel novembre 2021.



*Da allora sono state apportate diverse modifiche alle regole, con una qualifica in tre fasi per due gare anziché le precedenti tre. Gara 1 è a griglia standard, mentre Gara 2 è ora a griglia parzialmente invertita.



*Le distanze delle gare sono state modificate per il 2022, con Gara 1 programmata per 30 minuti + 1 giro e Gara 2 per 25 minuti + 1 giro.



*Anche l'assegnazione dei punti è stata modificata per questa stagione, con un maggior numero di punti in palio nelle qualifiche e in Gara 1.



*Dodici piloti hanno vinto gare del WTCR in una stagione 2021 molto aperta, con tutti e cinque i marchi di corse per clienti che hanno vinto più di una volta.



*Sette nazionalità sono rappresentate dai piloti in questa stagione, mentre altre due sono rappresentate dai team e altre due dai costruttori, a sottolineare l'appeal globale del WTCR.



*Dei 17 piloti che corrono per tutta la stagione, solo uno, Dániel Nagy, non ha ancora ottenuto una vittoria in una gara del WTCR, anche se in un'occasione si è classificato secondo ed è stato in testa alla WTCR Race of Spain di giugno.



*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione. Richard Veldwisch, olandese, è alla sua guida nella WTCR Race of Italy.



LE CLASSIFICHE



Piloti



Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 153 punti

2 Santiago Urrutia, 137 punti

3 Yann Ehrlacher, 133 punti

4 Rob Huff, 130 punti

5 Néstor Girolami, 113 punti



Team



1 BRC Hyundai N Squadra Corse, 218 punti

2 Cyan Performance Lynk & Co, 211 punti

3 Cyan Racing Lynk & Co, 211 punti

4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 188 punti

5 Zengo Motorsport, 155 punti



WTCR Trophy



1 Rob Huff, 85 punti

2 Mehdi Bennani, 49 punti

3 Tom Coronel, 34 punti

4 Dániel Nagy, 28 punti

