Il terzo evento della serie virtuale si terrà domenica sera sui 5,345km della pista spagnola, che molti giocatori non hanno mai visto prima d'ora.



Balazsin la sorpresa, Bánki ancora il più veloce

Márk Balazsin (Lynk & Co) ha stupito tutti nelle pre-qualifiche segnando il secondo crono alle spalle di Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), che ha svettato in 2'04"713.



Balazsin aveva corso in Esports WTCC nel 2017, ma terminando 17° dopo soli due eventi.



Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport) si è classificato terzo. Lontani i piloti M1RA Esports - Gergo Baldi e Dávid Nagy - in 13a e 14a posizione.



Un nuovo format di qualifica

Dopo i problemi occorsi ad Esteban Guerrieri allo Slovakia Ring, cambia il format delle qualifiche



Ad Aragón e nelle quattro gare rimanenti dell'anno, si tornerà a correre tutti assieme con la possibilità di sfruttare le tattiche, anziché essere "trasparenti" in pista e non incorrere in incidenti.



Le dirette

Tutte e tre le gare verranno trasmesse dalle 19;00 di domenica suFacebook,YouTubeeTwitch.



James Kirk torna al commento inglese assieme a Robert Wiesenmüller, mentre Thomas Bienert e Sebastian Gerhart si occupano della lingua tedesca.



Tutti i link

Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=lIRfLS689y

YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=n-XKtx6khrg

Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience