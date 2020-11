Ultimo inserimento nel calendario, la WTCR Race of Aragón manterrà altissima l'emozione al culmine dei sei weekend di un 2020 caratterizzato dalla pandemia di COVID-19.



In palio ci sono 85 punti per gli 11 piloti che sono ancora matematicamente in lizza per il titolo in un finale mozzafiato.



Yann Ehrlacher è sempre il Goodyear #FollowTheLeader avendo vinto tre gare con la Lynk & Co della Cyan Racing. Staccato di 26 punti c'è Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e se il francese dovesse vincere allora diverrebbe il più giovane (24 anni) ad aggiudicarsi un Mondiale Turismo FIA.



L'argentino della Honda vuole invece riscattarsi dopo il 2019 che lo ha visto battuto da Norbert Michelisz in Malesia.



Yvan Muller, compagno di Ehrlacher nonché zio, è terzo in classifica, seguito ad un punto da Jean-Karl Vernay, che non è estraneo alla lotta per il successo avendo conquistato 4 vittorie nel WTCR in passato. Fra l'altro, il pilota del Team Mulsanne è reduce da quello centrato con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris proprio nella WTCR Race of Spain che lo ha proiettato in cima alla classifica dei privati del WTCR Trophy.



Dopo aver vinto il WTCR Rookie Driver in Spagna, Gilles Magnus (RACB National Team) torna in azione con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing anche per il titolo assoluto.



Sesto c'è Mikel Azcona, anche lui vittorioso da Aragon con la Cupra della Zengő Motorsport per la prima volta in cinque anni per il team ungherese.



Santiago Urrutia è invece reduce dal triplo podio che gli è valso il TAG Heuer Most Valuable Driver.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), Néstor Girolami, Thed Björk (vincitore di Gara 3 in Spagna) e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) sono gli altri ancora in corsa, mentre dovrà abdicare il Campione in carica Norbert Michelisz.



Luca Filippi e José Manuel Sapag tornano da wildcard, col malese Mitchell Cheah che invece sostituisce Nicky Catsburg e potrà prendere punti per il WTCR Rookie con Magnus, Bence Boldizs e Luca Engstler.



La WTCR Race of Aragón si svolgerà a porte chiuse, ma i fan potranno beneficiare di un'ampia copertura mediatica in TV e sui social media ufficiali.



Per questo fine settimana viene anche inserita una chicane sul lungo rettilineo che porterà le curve totali a 22 e la lunghezza a 5,397km.



IL PROGRAMMA



Sabato 14 novembre



Prove Libere 1: 9;30-10;15

Prove Libere 2: 12;00-12;30

Q1: 15;00-15;20

Q2: 15;25-15;35

Q3: 15;45 (prima auto dei Top5 a caccia della DHL Pole Position)



Domenica 15 novembre



Gara 1: 9;15 (10 giri)

Gara 2: 13;15 (10 giri)

Gara 3: 15;15 (12 giri)



Orari locali e soggetti a cambiamento. L'evento va in scena a porte chiuse.



I NUMERI



100.000: gli euro che #RaceToCare vuole raccogliere a sostegno della campagna FIA #PurposeDriven nella lotta al COVID-19

16: le gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport nuove a disposizione dei piloti

85: i punti in totale in palio per gli 11 piloti ancora in lizza per il titolo

22: le curve del circuito con l'aggiunta della chicane sul rettilineo opposto

3: i giovani da tenere d'occhio nel WTCR Rookie Driver, ossia Bence Boldizs, Luca Engstler e Gilles Magnus



LO SAPEVATE?



Il MotorLand Aragón sorge vicino ad Alcañiz, a nord-est del paese, e per la prima volta ha ospitato la nuova WTCR Race of Spain nel 2020. Nonostante l'entusiasmo per le gare sul Circuito Guadalope, dal 1965 le normative di sicurezza hanno imposto la chiusura di questo tracciato cittadino, fino a quando nel 2003 non sono cominciati i lavori per la costruzione del MotorLand Aragón. L'ex-pilota di F1, Pedro de la Rosa, ha collaborato con il progettista Hermann Tilke e l'inaugurazione del tracciato è avvenuta nel 2009. Dal 2010 il Gran Premio de Aragón è appuntamento fisso della MotoGP e attira oltre 100.000 fan.