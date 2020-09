INFORMAZIONI



Gara: WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, Round 1 e 2 di 16



Quando? 11-13 settembre, 2020



Dove? Circuit Zolder, Belgio



Lunghezza: 4km



Gara 1: 13 giri (52km)



Gara 2: 16 giri (64km)



Giro record Qualifica: da stabilire



Giro record gara: da stabilire



ANTEPRIMA



La WTCR Race of Belgium è una novità e scrive un'altra pagina importante della storia della serie, che dovrà seguire tutti i protocolli anti-COVID-19 dettati dall'Appendice S del Codice Sportivo Internazionale FIA.



Nuovi piloti, team e auto avranno nuove gomme, con Goodyear che sarà il fornitore unico ufficiale del campionato. In palio ci saranno anche FIA Rookie Award e WTCR Trophy, mentre una serie di regole sono cambiate per rendere più accessibile e popolare il WTCR.



Le gare si svolgeranno a porte chiuse, ma avremo un ampia copertura mediatica, con RTBF Auvio che manderà tutto in onda in Belgio, mentre ulteriori contenuti appariranno sui social del WTCR.



IL PROGRAMMA



Venerdì 11 settembre



Prove Libere 1: 17;00-17;45



Sabato 12 settembre



Prove Libere 2: 9;50-10;20



Qualifiche Q1: 14;00-14;20



Qualifiche Q2: 14;25-14;35



Qualifiche Q3: prima auto alle 14;45



Domenica 13 settembre



Gara 1: 10;30 (13 giri)



Gara 2: 14;15 (16 giri)



Orari locali CET e soggetti a cambiamenti in corso d'opera



I NUMERI



271: i giorni da quando Norbert Michelisz è stato incoronato Campione del WTCR



16: le gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport da asciutto che ogni pilota avrà a disposizione a Zolder



500: le gare turismo che raggiungerà Tom Coronel nel 2020



7: le vittorie nel WTCR di Yvan Muller e Gabriele Tarquini



4: i km della pista di Zolder



NOVITA' DEL 2020



I PILOTI



*Bence Boldizs, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Santiago Urrutia e Jack Young sono al debutto



*Nathanaël Berthon torna dopo una stagione d'assenza, Luca Engstler invece parteciperà all'annata intera dopo un paio di gare nel 2019



I TEAM



*ALL-INKL.COM Münnich Motorsport avrà altre due auto sotto l'effige di ALL-INKL.DE Münnich Motorsport



*Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team al primo anno nella serie



*Zengo Motorsport torna in azione dopo una apparizione nel 2019 da wildcard



*Vukovic Motorsport passa dal TCR Europe al WTCR con la Renault Mégane**



LE LINE-UP



*Yann Ehrlacher è con lo zio Yvan Muller in Cyan Racing Lynk & Co



*Tiago Monteiro e Attila Tassi sono la coppia della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport



*Jean-Karl Vernay è con il Team Mulsanne al volante dell'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



*Nicky Catsburg è passato all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



LE AUTO



*La CUPRA Leon Competición è la novità del 2020



*La Honda Civic Type R Limited Edition è la nuova Safety Car ufficiale



LE GOMME



*Goodyear è il nuovo fornitore ufficiale della serie con le sue Goodyear Eagle F1 SuperSport



I NUMERI DI GARA



*Norbert Michelisz ha scelto l'1 come Campione in carica



*Gabriele Tarquini torna al 30 con cui vinse l'iride nel 2018



*Tom Coronel passa dal 50 al 31, anno di attività per lui



GLI EVENTI



*Dopo la pandemia di COVID-19, il calendario avrà 6 eventi solo in Europa



*Zolder, Aragón ed Adria sono le novità del WTCR con le loro gare di Belgio, Spagna e Italia



COSA C'E' IN PALIO



WTCR - FIA World Touring Car Cup - titolo Piloti



WTCR - FIA World Touring Car Cup - titolo Team



FIA Rookie Award



WTCR Trophy



DHL Pole Position



TAG Heuer Best Lap Trophy



TAG Heuer Most Valuable Driver



LE QUALIFICHE: COME FUNZIONANO



Il WTCR - FIA World Touring Car Cup ha un nuovo format di qualifica: ecco come funziona.



*Tutti gli eventi hanno una sessione divisa in tre parti, ossia Q1, Q2 e Q3.



*Fa eccezione la WTCR Race of Germany, vista la lunghezza della pista (25,378km), che richiede un’unica sessione da 60'.



Q1



Quanto è lunga? 20 minuti



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Chi va in Q2? Top 12



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 1



Q2



Quanto è lunga? 10 minuti



Chi va a punti? Nessuno



Chi va in Q3? Top 5



Q3



Quanto è lunga? Ogni pilota ha un giro di lancio, uno veloce e uno di rientro



Chi entra in pista per primo per gli shootout? Chi si classifica 1° in Q2 sceglie in che posizione partire, poi gli altri.



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 3



LE GRIGLIE DI PARTENZA



La stagione 2020 del WTCR - FIA World Touring Car Cup avrà una sola Qualifica per definire le griglie delle gare, che possono essere due o tre. Vediamo come funziona.



Per gli eventi con 3 gare

Gara 1: Classifica della Q1

Gara 2: Top10 invertita in base ai risultati combinati della sessione di qualifica, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 3: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



Per gli eventi con 2 gare

Gara 1: Top10 invertita in base ai risultati combinati delle tre sessioni, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 2: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



WTCR Race of Germany

Nella WTCR Race of Germany la griglia di Gara 1 verrà decisa dall’ordine finale della sessione da 60' con Top10 invertita, mentre Gara 2 in base ai risultati effettivi della sessione. Punteggi ai Top5 (10-8-6-4-2).



I PUNTEGGI



I Top5 delle Qualifiche Q1 e Q3 prendono punti secondo la seguente scala: 5-4-3-2-1



(Nella WTCR Race of Germany i Top5 secondo la seguente scala: 10-8-6-4-2)



I Top15 della gara prendono punti secondo la seguente scala: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



Gli stessi punteggi valgono per la classifica Team



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR, 1° nel 2019



"Ho tanta fiducia in più verso me stesso rispetto all’anno scorso e la cosa migliore è che so di poter vincere ancora il titolo. In passato diverse volte mi è capitato di sentire che ce la potessi fare se tutto fosse andato bene, ma il livello qui è diverso e anche le sensazioni perché c’è la consapevolezza di riuscirci, avendolo già vinto una volta. Diventare Campione mi ha reso un pilota migliore e mi ha dato una nuova prospettiva su quello che posso ottenere e di quello che posso fare”.



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 2° nel 2019



“Non è la miglior situazione per iniziare una stagione, stiamo ancora attraversando il problema del COVID-19. Ma abbiamo anche nuovi protocolli e dal punto di vista sportivo sono molto contento di tornare a correre. Non cerco di vincere per forza, semplicemente darò il massimo, come ho sempre fatto. Il team guarda molto ai dettagli e questo mi rende fiducioso, da tre anni sono con loro e so che lavorano alla grande. Ogni volta si fanno le cose come fosse l'ultima possibilità, non si lascia nulla al caso e si cerca sempre di trarre il massimo da ogni situazione".



Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR, 3° nel 2019



“A parte il primo anno del WTCC nel 2005, in 13 stagioni ho sempre lottato per qualcosa, finendo per 12 volte in Top3 e quattro volte terzo. Ho sempre le stesse motivazioni di quando ho cominciato. Quando alla fine del 2016 ho scelto di fermarmi era perché da due-tre anni non era più così. Ero contento, poi Christian Dahl, AD della Cyan Racing, mi ha convinto a tornare e nel 2018 ho iniziato di nuovo con la mia squadra. Ho sempre dato il massimo per ogni squadra e costruttore in cui ho lavorato perché ero pagato per quello. Nessuno può dire di no su questo, lo farò sempre, ma credo sia normale”.



Interviste con ogni pilota verranno pubblicate prima del via della stagione.



LA PISTA RACCONTATA DA GILLES MAGNUS



Il pilota della Comtoyou Racing sale sull'Audi RS 3 LMS griffata RACB National Team per dare la caccia al Rookie Award



“E’ la pista sulla quale ho girato di più, la prima volta che sono stato qui era il 2017 per la 24h, una grande gara in termini di pubblico. Avevo 17 anni e sono stato il vincitore più giovane della storia. Ho bei ricordi del tracciato anche degli anni nel Belcar Endurance Championship con il prototipo Norma. Ho già fatto parecchi giri, anche perché le gare di quella serie erano di 2h. E’ fantastico poter correre qui perché ci sono tanti punti dove poter superare. E’ molto vecchio stile, non hai margini d’errore e mi piacciono queste piste. Ho corso al Paul Ricard lo scorso weekend, ma non mi dà le stesse sensazioni. Non è perché è il tracciato sul quale sono praticamente cresciuto, ma perché è particolare. Forse meno bello di Spa-Francorchamps, ma ha un bel disegno e sarà bello correre con l’Audi TCR qui. La pista è stata riasfaltata di recente. E’ diventata 2-3 secondi più veloce e tutte le piccole sconnessioni non ci sono più. Anche se le curve restano uguali, è un po’ come fosse nuova perché sono cambiati i dettagli. Di fatto, ora non ho più quel vantaggio degli anni scorsi, ma ho fatto una fara del Belcar Endurance Championship e l’asfalto nuovo è migliore e più rapido”.



LO SAPEVATE?



Il Circuit Zolder ha ospitato il FIA World Touring Car Championship nel 2010 e nel 2011 con Gabriele Tarquini vincitore in entrambe le stagioni. A svettare sono stati anche Tiago Monteiro e Yvan Muller.



MEDIA E ALTRO



CALENDARIO 2020



WTCR Race of Belgium (Zolder, 11-13 settembre) 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare



DOVE VEDERLO?



