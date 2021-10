Il WTCR - FIA World Touring Car Cup ricomincia all'Autodrom Most (8-10 ottobre), con la seconda parte della stagione che prende il via in Repubblica Ceca.

Una pista inesplorata per la maggior parte di piloti e squadre, con un layout di 4,212 chilometri destinato a fornire uno spettacolo memorabile - e una sfida emozionante - con 8 delle 16 gare in programma rimanenti e meno di 40 punti che racchiudono i primi 12 nella classifica.



Ma oltre alle quattro ruote, il FIM Endurance World Championship per le moto di Discovery Sports Events offre ancora più emozioni per i fan che partecipano all'evento "Most World Weekend".



2 non è solo il numero delle ruote che hanno le moto EWC, ma anche i punti che separano il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e il suo compagno di squadra Santiago Urrutia - entrambi di Cyan / Lynk & Co - dopo otto round.



I primi due classificati del WTCR sono tra gli otto vincitori diversi di questa stagione e saranno i protagonisti a Most con le loro Lynk & Co 03 TCR gommate Goodyear, così come i compagni di squadra Thed Björk e Yvan Muller. Björk ha trascorso tre stagioni gareggiando con auto turismo in Repubblica Ceca ed è stato un frequente vincitore all'Autodrom Most in quel periodo.



Jean-Karl Vernay ha indossato l'ambita felpa blu come Goodyear #FollowTheLeader fino a quando un difficile weekend della WTCR Race of Hungary lo ha fatto scendere al terzo posto nella lotta per il titolo. Con il recupero del terreno perduto come priorità per il pilota del team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing, il fatto che il suo compagno di squadra Luca Engstler abbia corso all'Autodrom Most con macchine TCR sarà un'utile spinta. Dopo aver combattuto per la vittoria di Gara 2 alla WTCR Race of Germany in giugno, il giovane tedesco non è più stato in grado di avere lo stesso impatto successivamente e cercherà di capitalizzare la sua conoscenza della pista, reduce dalla tripletta di vittorie nella ADAC TCR Germany Series.



Dopo lo strazio di non essere stato in grado di partire dalla pole per un incidente in Gara 1 all'Hungaroring, Rob Huff (Zengo Motorsport - CUPRA Leon Competición) sarà ansioso di rifarsi insieme a Mikel Azcona (doppio podio nella WTCR Race of Hungary), Bence Boldizs, Jordi Gene e l'idolo locale Petr Fulín, che corre su una CUPRA privata come wildcard.



Azcona andrà in Repubblica Ceca con le mani sul titolo del TCR Europe dopo un altro spettacolare weekend a Monza. Per Fulín, nel frattempo, la possibilità di correre a 80 chilometri da casa sua è una possibilità che non poteva farsi sfuggire e come tre volte vincitore della FIA European Touring Car Cup, l'esperto ceco sarà da tenere d'occhio, anche se il suo status di wildcard significa che non ha diritto a prendere punti.



"Non prendere parte al primo evento del FIA WTCR in casa mia era inconcepibile - ha detto Fulín - Quando mi sono reso conto che il calendario era stato cambiato a causa della situazione COVID in Asia e uno degli eventi sostitutivi si sarebbe svolto a Most, ho iniziato a lavorare immediatamente per esserci come wildcard".



Gilles Magnus ha lasciato l'Ungheria con la prima vittoria fra le mani, emulando il successo del compagno di squadra del Comtoyou Team Audi Sport, Frédéric Vervisch, alla WTCR Race of Spain. Anche Nathanaël Berthon e Tom Coronel correrano con l'Audi RS 3 LMS di seconda generazione per combattere per il gradino più alto del podio. L'olandese si reca all'Autodrom Most fresco di due podi nel TCR Europe a Monza.



I piloti ALL-INKL.DE Münnich Motorsport armati di Honda, Tiago Monteiro e Attila Tassi, hanno entrambi raggiunto il podio in questa stagione, ma i loro compagni di squadra Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri non hanno ancora vinto, pur avendo i numeri per riuscirci.



WTCR RACE OF HUNGARY - IL RIASSUNTO



*La prima parte della stagione si è conclusa in Ungheria a fine agosto

*Magnus e Urrutia sono stati i vincitori con i fan tornati a migliaia

*Il danno subito in gara 1 impedisce a Huff di conquistare la pole position in gara 2

*L'idolo Michelisz inizia gara 2 davanti, ma è spinto fuori dalla lotta della prima curva

*Ehrlacher è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader dopo un fine settimana ricco di punti

*Anche Azcona, Ehrlacher e Vervisch salgono sul podio durante un evento ricco di azione

*I podi di Azcona sono una spinta per la squadra di casa Zengo Motorsport

*Il vincitore di Gara 1, Magnus, fa doppietta tra WTCR Junior e WTCR Trophy

*Vervisch si aggiudica il TAG Heuer Best Lap Trophy

*Nicola Baldan si unisce alla griglia del WTCR come pilota wildcard



WTCR 2021



In rappresentanza di 11 top team e 12 paesi, la formazione del WTCR 2021 ha sei vincitori di un Mondiale FIA – tra cui l’attuale re del WTCR, Yann Ehrlacher – più nove piloti di 25 anni o meno. In totale abbiamo 65 vincitori di almeno una gara.



Tutti i piloti usano biocarburante sostenibile di P1 Racing Fuels e pneumatici Goodyear. Insieme al Balance of Performance, il loro uso contribuisce a creare un campo di gioco equo. Nel frattempo, misure significative di controllo dei costi aiutano a mantenere un buon numero di partecipanti e permettono ai team privati con un supporto tecnico limitato da parte dei costruttori di esserci.



La stagione 2021 ha cinque fine settimana in Europa prima di una tappa asiatica di tre eventi. Libere, qualifiche e due gare sono programmate in ogni evento, che godono di un’ampia trasmissione globale dal vivo.



Oltre ai titoli FIA Piloti e Squadre, il titolo FIA WTCR Junior Driver è per il miglior pilota che ha 24 anni o meno all’inizio del 2021, senza esperienza WTCC/WTCR prima del 2019. I piloti indipendenti che gareggiano senza finanziamenti diretti da parte dei costruttori hanno diritto al WTCR Trophy, mentre il TAG Heuer Best Lap Trophy e il TAG Heuer Most Valuable Driver vengono assegnati ad ogni evento.



Il Goodyear #FollowTheLeader premia il pilota in testa alla classifica del titolo dopo ogni sessione di qualifiche o gara. Il concorrente riceve la giacca blu Goodyear #FollowTheLeader e porta la striscia gialla Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza della sua auto fino a quando non sarà più in testa alla classifica.



Yann Ehrlacher inizia la WTCR Race of Czech Republic come Goodyear #FollowTheLeader, anche se con due punti di margine su Santiago Urrutia.



NOVITA’ DEL 2021



*Le gare saranno due e non tre come negli anni passati

*Audi (con la seconda generazione di Audi RS 3 LMS) e Hyundai (Elantra N TCR) hanno nuove vetture

*P1 Racing Fuels è il nuovo fornitore di benzina, fatta del 15% di componenti rinnovabili

*Novità del 2021 è anche Jordi Gené, mentre ci sono i ritorni di Rob Huff e Frédéric Vervisch

*Adria, Estoril e Inje sono le nuove piste

*Dopo Marocco (2018-2019) e Belgio (2020), ora tocca alla Germania ospitare il primo evento

*Il Rookie Award quest’anno è stato sostituito dal FIA Junior Driver Title

*Il promoter Eurosport Events ha ricevuto il FIA Three Star Environmental Accreditation per l’Environmental Certification Framework.



LO SAPEVATE?



*Il #1 non è stato scelto da Yann Ehrlacher come Campione, dato che il francese continuerà con il #68 (simbolo del quartiere di Haut-Rhin da cui proviene)

*Mikel Azcona, Jordi Gené e Jean-Karl Vernay si presentano alla WTCR Race of Portugal freschi di debutto nel PURE ETCR a Vallelunga, nella nuova serie elettrica promossa da Eurosport

*La Honda Civic Type R Limited Edition sarà ancora Safety Car ufficiale della serie e la guiderà Bruno Correia.



DATI



Gara? Round 9 e 10, WTCR - FIA World Touring Car Cup

Quando? 8-10 ottobre

Dove? Tvrzova 5, 434 01 Most, Repubblica Ceca

Lunghezza della pista: 4,212 chilometri

Distanza di gara: Gara 1: 13 giri (54,756 chilometri), Gara 2: 15 giri (63,180 chilometri)

Giro record Qualifica: da stabilire

Giro record Gara: da stabilire



PROGRAMMA



Venerdì 8 ottobre



Prove libere 1: 12h00-12h45

Prove libere 2: 14h30-15h00

Qualifica Q1: 16h45-17h05

Qualifica Q2: 17h10-17h20

Qualifica Q3: 17h25-17h40



Domenica 10 ottobre



Gara 1: 14h15 (13 giri, 54,756 chilometri)

Podio di gara 1: 14h50 circa

Gara 2: 17h10 (15 giri, 63,180 chilometri)

Podio di gara 2: 17h50 circa



Tutti gli orari sono locali (CET), provvisori e soggetti a modifiche



DESCRIZIONE



Correre all'Autodrom Most permette ad Eurosport Events di rinnovare la sua partnership con un luogo che ha ospitato la finalissima del FIA European Touring Car Cup del 2017 e di portare il WTCR in un paese con un forte seguito motoristico per la prima volta. Con i suoi 4,212 chilometri di lunghezza, Most si trova a circa 70 chilometri a nord della capitale ceca Praga e vicina alle città tedesche di Dresda e Lipsia. Oltre all'azione del WTCR, il fine settimana del "The Most World" include la prova decisiva del Campionato del Mondo FIM Endurance 2021 per le moto di Discovery Sports Events, coi protagonisti che disputeranno la 6 Ore di Most sabato 9 ottobre.



ENTRY LIST



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR J

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS J T

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

28 Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS T

55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición J T

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

222 Petr Fulín (CZE) Fulín Race Academy CUPRA Leon Competición W



*Tutte le auto montano gomme Goodyear e utilizzano biocarburanti P1 Racing Fuels



J = FIA WTCR Junior Driver Title

T = WTCR Trophy

W = Wildcard



CAMPIONI



2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR: "Ho corso in Repubblica Ceca per tre stagioni in un'Audi DTM e ho vinto molte gare a Most. Mi sento familiare con la pista e i dintorni e questo mi dà una spinta davvero positiva perché mi piace, anche se sono passati 14 anni dall'ultima volta che ci sono stato. Avremo delle gare interessanti perché possono succedere un sacco di cose, con possibilità di sorpasso. Ovviamente in questo periodo dell'anno la pioggia può esserci ma, come squadra, cerchiamo di capire cosa fare prima. Devi studiare alcune tattiche con la strategia delle gomme se piove ma, per me, è un lavoro come al solito, se è asciutto o bagnato non è diverso. Sono un grande fan delle moto e guarderò sicuramente la gara dell'EWC. La partenza è sempre intensa e sarà interessante vederla e godersi l'atmosfera".



Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy / CUPRA Leon Competición: "La maggior parte, come tutte e quattro le rimanenti piste del calendario, sarà sconosciuta per me, quindi sto facendo molta pratica sul mio simulatore e mi piace molto. Per le CUPRA sarà buono, con curve ad alta velocità e un lungo rettilineo. L'anno scorso, al debutto, ho finito con tre apparizioni in Q2 di fila. Quest'anno stiamo soffrendo e non sono soddisfatto delle mie prestazioni, il che è strano perché è esattamente la stessa macchina che ho usato l'anno scorso. Pertanto, sono davvero felice che stiamo andando su una pista sconosciuta perché devo imparare tutto da zero. Non è come una seconda gara di casa per me perché sono 700 chilometri in auto da Budapest a Most, quindi non così vicina".



Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR: “Non credo che la mia conoscenza della pista sia un buon vantaggio ad essere onesti. E’ davvero bella con un lungo rettilineo, quindi ci sarà un po’ di strategia delle scie e molti sorpassi. Naturalmente è bene sapere il layout, ma i piloti del WTCR a questo livello imparano tutto in quattro giri. Se avessimo avuto una superpole il venerdì mattina allora penso che sarei stato abbastanza veloce ma ci sarà mezza giornata di prove [prima delle qualifiche] quindi la mia esperienza non farà la differenza”.



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: "Anche se ho vissuto in Repubblica Ceca per un anno quando ho corso con ISR in Formula Renault 3.5 nel 2010, non ho mai gareggiato a Most. Ho fatto un sacco di giri al simulatore e ho guardato alcuni video dal TCR Germany quando era lì in passato. È molto divertente al simulatore e forse la prima chicane sarà il posto per i sorpassi. Ci sono molte curve combinate, sinistra/destra e curve a media velocità in cui il consumo delle gomme sarà un fattore. Le mie possibilità di titolo sono aperte, sento di essere totalmente in gioco anche se non ho ancora ottenuto un podio".



Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: "Guardando gli onboard non sarà molto facile la prima curva perché è una chicane stretta e sarà un punto difficile da superare. Ma per il resto sembra una pista veloce, quindi buona per noi e l'Audi. Al livello in cui siamo tutti impariamo le piste abbastanza rapidamente, ma la priorità sarà quella di fare km in FP1 per migliorare e per avere già un feeling con la macchina, dando indicazioni agli ingegneri. Le temperature fredde e la pioggia non sono affatto una preoccupazione perché siamo sempre stati meglio in questo tipo di condizioni. Eravamo competitivi ad Aragón e Budapest, ma penso che avremmo potuto esserlo ancora di più se fosse stato più fresco. Aver vinto è sicuramente una bella sensazione e siamo ancora in lizza per il titolo. La vittoria dimostra che siamo in grado di fare qualcosa di grande e dobbiamo continuare a spingere. Tutto può succedere e dobbiamo rimanere concentrati, ma dobbiamo anche essere felici e goderci il momento".



IL NUMERO: 222



Petr Fulín, che di solito porta il #22, userà il #222 per il suo ritorno nel WTCR all'Autodrom Most. Il ceco ha fatto il cambiamento perché il pilota per tutta la stagione Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) corre il #22 sulla sua Audi RS 3 LMS. Il precedente numero più alto utilizzato nel WTCR era il #111, che è stato portato dalla Lynk & Co 03 TCR di Andy Priaulx durante la stagione 2019.



WTCR RACE OF CZECH REPUBLIC - IL FORMAT



Qualifiche



La WTCR Race of Portugal inizia con due sessioni di prove libere di 45 minuti e 30 minuti, seguite da un’unica sessione di qualifiche. Questa è divisa in tre fasi (Q1, Q2 e Q3) e comprende due manche ad eliminazione (Q1 e Q2). La Q1 dura 20 minuti con i 12 più veloci che passano in Q2, dove hanno 10 minuti per combattere per i cinque posti in Q3. I cinque che passano alla Q3 hanno un giro (da fare uno alla volta) per dare l’assalto alla pole position. I punti sono dati ai cinque della Q3 su una scala di 5-4-3-2-1.



Griglie



Gara 1 utilizza una griglia parzialmente invertita con i 10 più veloci della Q2 in ordine inverso, il che significa che il pilota che finisce 10° parte dalla pole position. I piloti che sono 11° e 12° in Q2 scattano dalla medesima piazza, prima degli eliminati in Q1. La griglia di gara 2 utilizza l’ordine combinato dopo la Q3.



Punti



*I cinque piloti più veloci in qualifica prendono punti come segue: 5-4-3-2-1.

*I primi 15 classificati prendono punti in ogni gara come segue: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Lo stesso sistema di punteggio si applica al WTCR – FIA World Touring Car Cup per le squadre e al FIA WTCR Junior Driver Title. I piloti del Trofeo WTCR ottengono il seguente punteggio: 10-8-5-3-1, 1 punto per il giro più veloce in qualifica, 1 punto per il giro più veloce in ogni gara



CHIACCHIERATA SUI PNEUMATICI CON SEBASTIAN TRINKS, GOODYEAR EVENT LEADER DEL WTCR



"Conosco il circuito da quando ci ho corso io stesso, ma è stato molti anni fa. È un layout tecnico con molte curve e nessun modo per il pneumatico di rilassarsi, sono sempre sotto stress a destra o a sinistra. C'è una grande zona di frenata che entra nella curva 1 dopo il lungo rettilineo e vedremo anche qualche azione in scia. In generale, non c'è margine di errori per i piloti perché le vie di fuga sono molto vicine al lato della pista, quindi se si va fuori si può facilmente finire nella ghiaia. Le moto dell'EWC avranno anche un'influenza perché corrono su diverse mescole di pneumatici di diverse marche. Significa che il livello di aderenza la domenica per le gare del WTCR sarà diverso da quello delle qualifiche del venerdì dopo le sei ore di moto, e i piloti devono tenerlo a mente e il livello di aderenza potrebbe cambiare. Tuttavia, è difficile dire al momento se sarà un cambiamento positivo o negativo. Le temperature più fredde non saranno una preoccupazione perché con molte curve le gomme vanno abbastanza velocemente in temperatura rispetto ai circuiti dove ci sono molti rettilinei. E le squadre hanno già molta esperienza con i nostri pneumatici, sanno come affrontare le diverse situazioni e le diverse circostanze. Abbiamo avuto solo poche sessioni sul bagnato, soprattutto l'anno scorso, ma è la stessa gomma dell'anno scorso e le squadre hanno un po' di esperienza. Come al solito faremo un giro completo della pista all'arrivo per controllare attentamente tutti i cordoli e la superficie".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of Czech Republic, ogni pilota ha a disposizione 12 gomme slick da asciutto e può sfruttarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 pneumatici da bagnato.

