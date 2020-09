DATI



Gara? WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, Round 3-4 di 16



When? September 24-26, 2020



Dove? Nürburgring Nordschleife, Germania



Lunghezza: 25,378km



Gara 1: 3 giri (76,134 km)



Gara 2: 3 giri (76,134 km)



Giro record qualifica: Thed Björk (Hyundai i30 N TCR) 8m55.085s (170,7km/h), 11/05/18



Giro record gara: Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) 8'59"076 (169,4km/h), 12/05/18



L'EVENTO



La Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto nel 2018 Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 ha vinto di nuovo Guerrieri, poi Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter.



Il tracciato è chiamato "Inferno Verde" ed è per i piloti più coraggiosi. Quest'anno avremo due sessioni di libere, una qualifica e 2 gare tra il 24 e il 26 settembre per le Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co e Renault gommate Goodyear.



In palio ci sono anche WTCR Rookie Driver e WTCR Trophy, con dirette in sei continenti per una grande distribuzione TV.



Fari puntati sull'idolo locale Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e sulla Münnich Motorsport, che gareggia con le due squadra ALL-INKL.COM e ALL.INKL.DE.



CHI CORRE



1Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR



7RTJack Young (GBR) Vuković Motorsport, Renault Mégane RS TCR



8 RLuca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



9Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



11Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



12Santiago Urrutia (USA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



16R TGilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



17TNathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



18Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



29Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



30Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



31TTom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



55R TBence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



68Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



69TJean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



86Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



88Nicky Catsburg (NED) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



96Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



99TGábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



100Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



R =Rookie Award

T =WTCR Trophy





LE CLASSIFICHE



Dopo due gare, Yann Ehrlacher è il Goodyear #FollowTheLeader. Ecco le classifiche aggiornate.



1 Yann Ehrlacher (FRA) 43 punti



2 Néstor Girolami (ARG) 36



3 Yvan Muller (FRA) 31



4 Santiago Urrutia (URY) 28



5 Gilles Magnus (BEL) 25



6 Thed Björk (SWE) 24



7 Tom Coronel (NLD) 24



8 Jean-Karl Vernay (FRA) 20



9 Attila Tassi (HUN) 17



10 Nathanaël Berthon (FRA) 15



IL PROGRAMMA



Giovedì 24 settembre



Prove Libere 1: 14;30-15;00



Prove Libere 2: 15;15-15;45



Qualifiche: 19;00-19;40



Venerdì 25 settembre



Gara 1: 16;40 (3 giri)



Sabato 26 settembre



Gara 2: 10;00 (3 giri)



Orari locali e soggetti a cambiamento



I NUMERI



43: i punti del Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, in classifica piloti



75: la lunghezza del dirigibile Goodyear che volerà sul Nordschleife il 26 settembre



4: le vittorie in Germania di Yvan Muller



1927: l'anno d'apertura del Nürburgring dopo due anni di costruzione



24: le ore della ADAC TOTAL 24h-Rennen, gara di cui la WTCR Race of Germany è supporto anche quest'anno



NOVITA’ DEL 2020



I PILOTI



*Bence Boldizs, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Santiago Urrutia e Jack Young sono al debutto



*Nathanaël Berthon torna dopo una stagione d’assenza, Luca Engstler invece parteciperà all’annata intera dopo un paio di gare nel 2019



I TEAM



*ALL-INKL.COM Münnich Motorsport avrà altre due auto sotto l’effige di ALL-INKL.DE Münnich Motorsport



*Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team al primo anno nella serie



*Zengo Motorsport torna in azione dopo una apparizione nel 2019 da wildcard



*Vukovic Motorsport passa dal TCR Europe al WTCR con la Renault Mégane**



LE LINE-UP



*Yann Ehrlacher è con lo zio Yvan Muller in Cyan Racing Lynk & Co



*Tiago Monteiro e Attila Tassi sono la coppia della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport



*Jean-Karl Vernay è con il Team Mulsanne al volante dell’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



*Nicky Catsburg è passato all’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



LE AUTO



*La CUPRA Leon Competición è la novità del 2020



*La Honda Civic Type R Limited Edition è la nuova Safety Car ufficiale



LE GOMME



*Goodyear è il nuovo fornitore ufficiale della serie con le sue Goodyear Eagle F1 SuperSport



I NUMERI DI GARA



*Norbert Michelisz ha scelto l’1 come Campione in carica



*Gabriele Tarquini torna al 30 con cui vinse l’iride nel 2018



*Tom Coronel passa dal 50 al 31, anno di attività per lui



GLI EVENTI



*Dopo la pandemia di COVID-19, il calendario avrà 6 eventi solo in Europa



*Zolder, Aragón ed Adria sono le novità del WTCR con le loro gare di Belgio, Spagna e Italia



COSA C’E’ IN PALIO



WTCR – FIA World Touring Car Cup – titolo Piloti



WTCR – FIA World Touring Car Cup – titolo Team



FIA Rookie Award



WTCR Trophy



DHL Pole Position



TAG Heuer Best Lap Trophy



TAG Heuer Most Valuable Driver



LE QUALIFICHE: COME FUNZIONANO



Il WTCR – FIA World Touring Car Cup ha un nuovo format di qualifica: ecco come funziona.



*Tutti gli eventi hanno una sessione divisa in tre parti, ossia Q1, Q2 e Q3.



*Fa eccezione la WTCR Race of Germany, vista la lunghezza della pista (25,378km), che richiede un’unica sessione da 60′.



Q1



Quanto è lunga? 20 minuti



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Chi va in Q2? Top 12



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 1



Q2



Quanto è lunga? 10 minuti



Chi va a punti? Nessuno



Chi va in Q3? Top 5



Q3



Quanto è lunga? Ogni pilota ha un giro di lancio, uno veloce e uno di rientro



Chi entra in pista per primo per gli shootout? Chi si classifica 1° in Q2 sceglie in che posizione partire, poi gli altri.



Chi va a punti? I primi 5 (5-4-3-2-1)



Altro? Il più rapido va in DHL Pole Position per Gara 3



LE GRIGLIE DI PARTENZA



La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup avrà una sola Qualifica per definire le griglie delle gare, che possono essere due o tre. Vediamo come funziona.



Per gli eventi con 3 gare

Gara 1: Classifica della Q1

Gara 2: Top10 invertita in base ai risultati combinati della sessione di qualifica, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 3: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



Per gli eventi con 2 gare

Gara 1: Top10 invertita in base ai risultati combinati delle tre sessioni, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 2: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



WTCR Race of Germany

Nella WTCR Race of Germany la griglia di Gara 1 verrà decisa dall’ordine finale della sessione da 60′ con Top10 invertita, mentre Gara 2 in base ai risultati effettivi della sessione. Punteggi ai Top5 (10-8-6-4-2).



I PUNTEGGI



I Top5 delle Qualifiche Q1 e Q3 prendono punti secondo la seguente scala: 5-4-3-2-1



(Nella WTCR Race of Germany i Top5 secondo la seguente scala: 10-8-6-4-2)



WTCR RACE OF GERMANY: ALBO D'ORO

2019:

Gara 1:Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 2:Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 3:Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

2018:

Gara 1:Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 2:Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3:Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



I Top15 della gara prendono punti secondo la seguente scala: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



Gli stessi punteggi valgono per la classifica Team



LO SAPEVATE?

Johan Kristoffersson ha ottenuto la sua prima vittoria nel WTCR al Nürburgring Nordschleife l'anno scorso.