Il 3-5 giugno saranno 22 i piloti presenti al Nürburgring Nordschleife per la prima uscita del WTCR − FIA World Touring Car Cup 2021.

Per la prima volta dal 2018, la serie partirà sui 25,378km dell'Inferno Verde, con una entry list che annoverà 10 titoli Mondiali FIA e 63 gare vinte nella massima serie turismo.



Audi si presenta al via con la nuova RS 3 LMS in quattro esemplari. La Hyundai Elantra N TCR è la risposta dei coreani, ma ci sono anche CUPRA Leon Competición, Honda Civic Type R TCR e Lynk & Co 03 TCR. La CUPRA avrà quattro vetture, mentre le Hyundai saranno sei in totale. Goodyear porterà le Eagle F1 SuperSport come pneumatici e P1 Racing Fuels i biocarburanti.



Le misure di controllo dei costi hanno anche consentito l'iscrizione a team che non godono del supporto diretto da parte delle Case.



Nel 2021 sono 8 i weekend in programma, di cui 5 in Europa e 3 in Asia, con 16 round totali nei quali avremo due Prove Libere, Qualifiche e gare.



Oltre ai titoli FIA per piloti e team, c'è anche quello per i FIA Junior Driver riservato a chi non ha mai corso nel WTCC/WTCR prima del 2019 ed è Under24. Gli Indipendenti rientrano nel WTCR Trophy, mentre ad ogni gara verrà messo in palio il TAG Heuer Best Lap Trophy e il TAG Heuer Most Valuable Driver.



Il pilota primo in campionato sarà riconosciuto come Goodyear #FollowTheLeader indossando una giacca gialla e tramite una scritta posta sul parabrezza della sua auto fino a quando manterrà tale posizione.



I DATI

Round: 1 e 2 di 16

Data: 3-5 giugno 2021

Posto: Nürburgring Nordschleife

Indirizzo: Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Germania

Lunghezza: 25,378km

Giro record qualifica: Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR), 8'51"802 (171.7km/h), 24/09/20

Giro record gara: Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) 8’59″076 (169,4km/h), 12/05/18



IL PROGRAMMA



GIOVEDI’ 3 GIUGNO

Prove Libere 1: 14;30-15;10

Prove Libere 2: 19;00-19;40



VENERDI’ 4 GIUGNO

Qualifiche: 14;05-14;45



SABATO 5 GIUGNO

Gara 1: 9;00 (3 giri)

Gara 2: 10;20 (3 giri)



LA PISTA

La Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto l'anno scorso Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 hanno vinto di nuovo Guerrieri, Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter, nel 2020 Yann Ehrlacher e ancora Guerrieri.



ENTRY LIST



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

*Tutte le auto hanno gomme Goodyear e utilizzano benzine P1 Racing Fuels



WTCR RACE OF GERMANY 2020: I NUMERI DEL WEEKEND

DHL Pole Position: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Giro veloce Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

WTCR Rookie Driver Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

WTCR Rookie Driver Gara 2: Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

WTCR Trophy – Gara 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

WTCR Trophy – Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

TAG Heuer Best Lap Trophy winner: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Goodyear #FollowTheLeader: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCE RACE OF GERMANY - ALBO D'ORO

2020:

Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR



2019:

Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR



2018:

Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



I CAMPIONI DEL WTCR

2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



NOVITA' DEL 2021

*Le gare saranno due e non tre come negli anni passati

*Audi (con la seconda generazione di Audi RS 3 LMS) e Hyundai (Elantra N TCR) hanno nuove vetture

*P1 Racing Fuels è il nuovo fornitore di benzina, fatta del 15% di componenti rinnovabili

*Jessica Bäckman sarà la prima donna a correre nel WTCR e con il fratello Andreas anche i primi fratello-sorella della serie. Li seguirà la Target Competition

*Novità del 2021 è anche Jordi Gené, mentre ci sono i ritorni di Rob Huff e Frédéric Vervisch

*Adria, Estoril e Inje sono le nuove piste

*Dopo Marocco (2018-2019) e Belgio (2020), ora tocca alla Germania ospitare il primo evento

*Il Rookie Award quest'anno è stato sostituito dal FIA Junior Driver Title

*Il promoter Eurosport Events ha ricevuto il FIA Three Star Environmental Accreditation per l'Environmental Certification Framework.



LO SAPEVATE?

*Mikel Azcona, Tom Coronel, Luca Engstler, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Jean-Karl Vernay e Frédéric Vervisch al Nürburgring Nordschleife saranno impegnati pure nella ADAC TOTAL 24h-Rennen che scatterà alle 15;30 di sabato 5 giugno

*Il #1 non è stato scelto da Yann Ehrlacher come Campione, dato che il francese continuerà con il #68 (simbolo del quartiere di Haut-Rhin da cui proviene)

*La Honda Civic Type R Limited Edition sarà ancora Safety Car ufficiale della serie e la guiderà Bruno Correia.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: “Non c'è una pista più bella e dura di questa, è entusiasmante. Di solito il campionato inizia su un tracciato normale, ma questa è la mia preferita e aiuterà".



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co / Lynk & C0 03 TCR: “Mi piace come pista, ma non la conoscerai mai abbastanza per riuscire a fare il giro perfetto. Ci sono curve veloci e strette, bisogna essere coraggiosi".



Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR: “E' la mia pista di casa, ma forse sono anche quello che ha meno esperienza qui. E' facile sbagliare e andare a muro anche solo al primo giro, sarà una settimana intensa".



Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers’ Academy / CUPRA Leon Competición: “Vista la difficoltà, avrei preferito fosse la terza o quarta gara, ma comunque sarà stupendo, un giro sul Nordschleife è un'esperienza unica".



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: “Appena trovi confidenza con la pista puoi andare bene, ma tutti sappiamo quanto sia difficile e richieda attenzione. Andiamo e vediamo come andrà".



IL NUMERO: 16

Tutti i piloti useranno le gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport. Per la WTCR Race of Germany ne avranno a disposizione 16 da asciutto e 16 da bagnato.



IL FORMAT

Qualifiche: Non ci saranno le tre fasi solite, ma un’unica sessione ininterrotta da 40′.

Griglie: La griglia invertita di Gara 1 è determinata dalla Top10 rovesciata delle qualifiche. Quella di Gara 2 invece dal risultato di essere, con il più rapido in DHL Pole Position.

Punti: i Top5 delle Qualifiche vengono premiati sulla scala di 10-8-6-4-2. I Top15 di ogni gara con 25-20-16-13-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1

*Lo stesso sistema di punteggio verrà applicato per WTCR − FIA World Touring Car Cup for Teams e FIA WTCR Junior Driver Title. Nel WTCR Trophy si prendono punti su scala di 10-8-5-3-1, più 1 punto per il più rapido in qualifica e 1 punto per il migliore in gara



LE PAROLE DI SEBASTIAN TRINKS (GOODYEAR EVENT LEADER WTCR)

"La sfida più grande è il meteo. Si possono avere parti asciutte su un lato della pista, ma dall'altro a volte è completamente bagnato o addirittura nevica! I piloti devono essere preparati su questo ed è lo stesso al mattino. Fa più freddo e la pista può essere umida a causa delle foreste e può essere difficile vedere i punti umidi quando si arriva in curva. Dobbiamo anche fare i conti con i carichi elevati e come alcuni dei cordoli più vecchi possono avere un impatto sul pneumatico. I piloti hanno bisogno di sapere dove sono questi cordoli, soprattutto quando sono in lotta. C'è anche un dislivello di 290 metri sulla pista, quindi ci possono essere diverse temperature. A una settimana dalla partenza, le previsioni del tempo sembra diano asciutto con 20 gradi al momento. Se esce il sole, avremo una temperatura del tracciato fino a 30 gradi per le qualifiche, ma la mattina della gara, la pista potrebbe essere ancora abbastanza umida in alcuni punti con una temperatura inferiore a 10 gradi, quindi il livello di aderenza sarà diverso, in particolare nel Nordschleife dove ci sono un sacco di cambiamenti di asfalto".



WTCR − FIA World Touring Car Cup 2021 – Il calendario

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Estoril: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, Ningbo: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre

WTCR Sul Nordschleife occhio a Girolami 4 ORE FA

WTCR WTCR 2021, intervista con Jessica Backman IERI A 10:09