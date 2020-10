Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) si presenta a Budapest da Goodyear #FollowTheLeader con 21 punti di vantaggio su Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), vincitore di Gara 2 in Slovacchia.



Il leader del WTCR Rookie Driver, Gilles Magnus, ha invece raggiunto il terzo posto con l'Audi griffata RACB National Team mostrando rapidi progressi.



Nathanaël Berthon, compagno di squadra di Coronel e suo rivale nel WTCR Trophy, è quarto a -14 da lui, ma è stato eletto TAG Heuer Most Valuable Driver lo scorso fine settimana.



Berthon, Coronel ed Ehrlacher hanno già vinto almeno una gara, cosa che invece non è ancora riuscita a Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), idolo locale e Campione in carica che purtroppo quest'anno non potrà contare sul supporto del proprio pubblico, dato che l'evento andrà in scena a porte chiuse causa COVID-19 e relative restrizioni.



Dopo i podi in Belgio e Germania, Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) è incappato in un weekend storto in Slovacchia, mentre fra gli altri idoli locali vanno citati Bence Boldizs e Gábor Kismarty-Lechner, che con le CUPRA Leon Competición TCR della Zengő Motorsport possono contare pure sull'aiuto del loro collega Mikel Azcona.



Néstor Girolami l'anno scorso ha vinto due gare in Ungheria e vuole riscattarsi dopo l'incidente di Gara 2 della WTCR Race of Slovakia che ha costretto la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a prendere una nuova Honda Civic Type R TCR per consentire all'argentino di schierarsi. Occhio anche al suo collega Esteban Guerrieri.



Fra i nomi potenziali da Top10 non mancheranno Thed Björk, Yvan Muller e Jean-Karl Vernay, mentre Nicky Catsburg salterà l'evento per altri impegni, sostituito da Nico Gruber nell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, squadra di Luca Engstler.



Anche Gabriele Tarquini ha due successi all'attivo in Ungheria, con Santiago Urrutia che potrà contare sull'esperienza dell'anno scorso avendo partecipato all'evento del TCR Europe. Tiago Monteiro conosce bene la pista, così come Aurélien Comte, fresco di rientro nel WTCR dove ha centrato i punti con la Renault Mégane RS TCR della Vuković Motorsport.



La WTCR Race of Hungary avrà tre gare nel suo format, tutte in programma domenica 18 ottobre.



Ai 20 piloti iscritti a tutto l'anno si aggiungono due wildcard. José Manuel Sapag (Target Competition, Hyundai i30 N TCR), argentino con esperienza nel Super TC2000, e Luca Filippi con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris del Team Mulsanne.



Come detto, non è consentito l'ingresso ai fan, ma ci sarà un'ampia copertura TV e sui social del WTCR, con dirette in sei continenti.



GLI ISCRITTI ALLA WTCR RACE OF HUNGARY



1 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR



8 R Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



16 R T Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



17 T Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



25 W Luca Filippi (ITA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



28 W José Manuel Sapag (ARG) Target Competition, Hyundai i30 N TCR



29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



30 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



31 T Tom Coronel (NED) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



34 T Aurélien Comte (FRA) Vuković Motorsport, Renault Mégane RS TCR



55 R T Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, Lynk & Co 03 TCR



69 T Jean-Karl Vernay (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



97 Nico Gruber (AUT) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



99 T Gábor Kismarty-Lechner (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



R = Rookie Award

T = WTCR Trophy

W = Wildcard



LE CLASSIFICHE



Yann Ehrlacher continua ad essere il Goodyear #FollowTheLeader anche prima della WTCR Race of Hungary, indossando la giacca gialla e applicando la medesima striscia sulla sua auto.



1 Yann Ehrlacher (FRA) 113 punti

2 Tom Coronel (NLD) 92

3 Gilles Magnus (BEL) 82

4 Nathanaël Berthon (FRA) 78

5 Esteban Guerrieri (ARG) 78

6 Yvan Muller (FRA) 74

7 Néstor Girolami (ARG) 72

8 Jean-Karl Vernay (FRA) 72

9 Thed Björk (SWE) 64

10 Nicky Catsburg (NLD) 53



Cliccate quiper le classifiche piloti, Team, Rookie Driver e WTCR Trophy.



IL PROGRAMMA



SABATO 17 OTTOBRE



Prove Libere 1: 9;30-10;15

Prove Libere 2: 12;30-13;00

Qualifiche Q1: 15;30-15;50

Qualifiche Q2: 15;55-16;05

Qualifiche Q3: 16;15 (prima auto dei Top5 che si giocano la DHL Pole Position)



DOMENICA 18 OTTOBRE



Gara 1: 9;15 (12 giri)

Gara 2: 12;15 (12 giri)

Gara 3: 16;15 (15 giri)



Purtroppo la WTCR Race of Hungary si svolge a porte chiuse.



Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento.



I NUMERI



100,000: gli Euro che il WTCR punta a raccogliere con la campagna #RaceToCare che sostiene quella FIA #PurposeDriven per combattere il COVID-19

16: le nuove gomme Goodyear Eagle F1 SuperSport a disposizione dei piloti

113: i punti in classifica di Yann Ehrlacher, il Goodyear #FollowTheLeader

21: gli anni di Gilles Magnus, leader del WTCR Rookie Driver dopo 4 gare.

6: i piloti che diversi che sono riusciti a vincere nel 2020.



LO SAPEVATE?

Norbert Michelisz è emerso grazie alle corse online e nel 2005 fu invitato all'Hungaroring per provare con la Zengő Motorsport. L'ungherese stupì a tal punto che l'anno seguente prese parte alla Suzuki Swift Cup e da lì è sempre cresciuto, fino a laurearsi Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup nel 2019.



Nella foto, da sinistra, i piloti ungheresi del WTCR: Bence Boldizs, Norbert Michelisz, Attila Tassi e Gábor Kismarty-Lechner.