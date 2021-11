La stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup entra nella fase cruciale, con l'Adria International Raceway che ospita il penultimo round della serie.

Così come l'Autodrom Most e il Circuit Pau-Arnos, anche i 3,745km del tracciato veneto sono una novità per il Mondiale, i cui protagonisti hanno provato ad inizio anno, ma solo per qualche giro e non in gara.



Sabato 6 novembre grande azione in pista con le due Prove Libere al mattino e le Qualifiche al pomeriggio.



Conosciuta come la patria del Mondiale Turismo, avendo ospitato il primo round del FIA World Touring Car Championship nel 1987, la FIA Touring Car World Cup nel 1993 e la rinascita del WTCC nel 2005, l'Italia fa la sua prima apparizione nel WTCR nel 2021. Il ritorno a casa della categoria è quindi molto atteso, in particolare dall'idolo locale Gabriele Tarquini, il primo Campione del WTCR nel 2018 e una leggenda delle corse.



"È fantastico avere questa gara in Italia, ho un sacco di fan che mi seguono, soprattutto nell'ultima parte della mia carriera e l'Italia è il mio paese, lo amo", ha detto il pilota BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "Nel 2017 [l'ultima volta che c'è stato un evento WTCC in Italia] non c'ero perché ho perso la maggior parte di quella stagione ed è passato molto tempo dalla mia ultima gara in Italia."



L'abruzzese è uno dei 10 piloti che è riuscito a vincere un round del WTCR nel 2021, e sarà affiancato sulla griglia di Adria da un altro italiano, Nicola Baldan, vincitore del titolo del Campionato Italiano Turismo nel 2017. Anche il pilota dalla Target Competition gareggia con una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear. Avendo partecipato alla WTCR Race of Hungary in agosto come wildcard, Baldan entra fra le iscrizioni stagionali della sua squadra, il che significa che sarà eleggibile per i punti del WTCR Trophy e non dovrà portare i 10 chilogrammi aggiuntivi di peso di compensazione.



La WTCR Race of Italy è anche un evento importante per il BRC Racing Team, che ha sede a Cherasco (in provincia di Cuneo) nel nord-ovest del paese ed è il team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse di Tarquini e Norbert Michelisz (Campione 2019 e vincitore di Gara 2 della WTCR Race of Czech Republic).



Il legame italiano del WTCR non finisce qui. Target Competition, nella serie per la prima volta in questa stagione, è di Andrian, vicino a Bolzano nel nord Italia. Le Honda Civic Type R TCR utilizzate dai team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e ALL-INKL.DE Münnich Motorsport sono invece costruite da JAS Motorsport, vicino a Milano.



I loro piloti, Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi, hanno vinto nel 2021, ma Esteban Guerrieri ancora no, e dopo aver lottato per tornare in lizza per il titolo durante gli eventi in Repubblica Ceca e in Francia, l'argentino si presenta alla WTCR Race of Italy con 22 punti di distacco dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e pronto a superarlo, anche se il 25enne di Cyan Racing Lynk & Co raramente sbaglia.



Dopo aver ottenuto la sua seconda vittoria del 2021 alla WTCR Race of France, il franceseJean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) è a 16 punti da Ehrlacher ed è carichissimo dopo la vittoria ottenuta in casa all'inizio del mese. Anche il suo compagno di squadra, Luca Engstler, inizia la WTCR Race of Italy in crescendo dopo aver centrato il suo settimo titolo di categoria TCR, con il successo in ADAC TCR Germany lo scorso fine settimana.



Pure Frédéric Vervisch è tornato a casa dalla WTCR Race of France come doppio vincitore 2021, uno dei due soli piloti ad aver raggiunto tale impresa in questa stagione, tale è la lotta aperta per il titolo.



In Comtoyou Team Audi Sport, anche Gilles Magnus ha vinto nel 2021. Ma dopo i difficili fine settimana in Repubblica Ceca e in Francia, il leader del titolo FIA WTCR Junior Driver vuole fare un "reset completo" prima del weekend di Adria, cercando di tornare in lotta per il titolo generale a bordo della sua Audi RS 3 LMS, auto che guidano anche Nathanäel Berthon e Tom Coronel come Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Oltre a dimostrarsi difficile per Magnus, il fine settimana della WTCR Race of France è stato durissimo per il quintetto Zengo Motorsport - Mikel Azcona, Bence Boldizs, Jordi Gené e Rob Huff - tutti a lottare senza successo per ottenere risultati migliori sul circuito di Pau-Arnos con le loro CUPRA Leon Competición.



La prima visita del WTCR in Francia ha dato modo di riscattarsi ai piloti Cyan come Thed Björk, Yvan Muller e Santiago Urrutia, tutti finiti sul podio.



WTCR RACE OF FRANCE: IL RIASSUNTO



*Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) batte Muller in Gara 2

*La vittoria riduce il suo divario dal Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher nella caccia al titolo WTCR

*Urrutia raggiunge il compagno di squadra Muller sul podio di Gara 2

*Vervisch inarrestabile in Gara 1 regalando la prima doppia vittoria al Comtoyou Team Audi Sport

*Björk e Tarquini completano il podio di Gara 1 con quattro marchi nelle prime quattro posizioni

*Engstler è due volte primo pilota junior, Coronel ottiene una doppietta nel WTCR Trophy

*Il TAG Heuer Best Lap Trophy va a Vervisch

*Assegnato il titolo del PURE ETCR



WTCR 2021



In rappresentanza di 11 top team e 12 paesi, la formazione del WTCR 2021 ha sei vincitori di un Mondiale FIA – tra cui l’attuale re del WTCR, Yann Ehrlacher – più nove piloti di 25 anni o meno. In totale abbiamo 65 vincitori di almeno una gara.



Tutti i piloti usano biocarburante sostenibile di P1 Racing Fuels e pneumatici Goodyear. Insieme al Balance of Performance, il loro uso contribuisce a creare un campo di gioco equo. Nel frattempo, misure significative di controllo dei costi aiutano a mantenere un buon numero di partecipanti e permettono ai team privati con un supporto tecnico limitato da parte dei costruttori di esserci.



La stagione 2021 ha cinque fine settimana in Europa prima di una tappa asiatica di tre eventi. Libere, qualifiche e due gare sono programmate in ogni evento, che godono di un’ampia trasmissione globale dal vivo.



Oltre ai titoli FIA Piloti e Squadre, il titolo FIA WTCR Junior Driver è per il miglior pilota che ha 24 anni o meno all’inizio del 2021, senza esperienza WTCC/WTCR prima del 2019. I piloti indipendenti che gareggiano senza finanziamenti diretti da parte dei costruttori hanno diritto al WTCR Trophy, mentre il TAG Heuer Best Lap Trophy e il TAG Heuer Most Valuable Driver vengono assegnati ad ogni evento.



Il Goodyear #FollowTheLeader premia il pilota in testa alla classifica del titolo dopo ogni sessione di qualifiche o gara. Il concorrente riceve la giacca blu Goodyear #FollowTheLeader e porta la striscia gialla Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza della sua auto fino a quando non sarà più in testa alla classifica.



Yann Ehrlacher inizia la WTCR Race of Italy come Goodyear #FollowTheLeader davanti a Jean-Karl Vernay ed Esteban Guerrieri.



NOVITA’ DEL 2021



*Le gare saranno due e non tre come negli anni passati

*Audi (con la seconda generazione di Audi RS 3 LMS) e Hyundai (Elantra N TCR) hanno nuove vetture

*P1 Racing Fuels è il nuovo fornitore di benzina, fatta del 15% di componenti rinnovabili

*Novità del 2021 è anche Jordi Gené, mentre ci sono i ritorni di Rob Huff e Frédéric Vervisch

*Adria, Estoril e Inje sono le nuove piste

*Dopo Marocco (2018-2019) e Belgio (2020), ora tocca alla Germania ospitare il primo evento

*Il Rookie Award quest’anno è stato sostituito dal FIA Junior Driver Title

*Il promoter Eurosport Events ha ricevuto il FIA Three Star Environmental Accreditation per l’Environmental Certification Framework.



LO SAPEVATE?



*Il WTCR è tiratissimo, con 18 piloti in 0?7 nella Q1 di qualifica alla WTCR Race of Czech Republic.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie di gara, con il portacolori Honda che ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la seconda stagione. Bruno Correia è il pilota ufficiale della Safety Car alla WTCR Race of France.



DATI



Round: 13 e 14 di 16

Data: 5-7 novembre

Luogo: Adria International Raceway

Località: Località Smergoncino 7, Frazione Cavanella Po, 45011 Adria (RO)

Lunghezza della pista: 3,745 chilometri

Distanza gara 1: 14 giri (52,430 chilometri)

Distanza gara 2: 17 giri (63,665 chilometri)

Record in qualifica: Da stabilire

Record in gara: Da stabilire



IL PROGRAMMA



Sabato 6 novembre:

Prove libere 1: 09h30-10h15

Prove libere 2: 12h30-13h00

Qualifica Q1: 15h30-15h50

Qualifica Q2: 15h55-16h05

Qualifica Q3: 16h10-16h25 circa



Domenica 7 novembre:

Gara 1: 10h15 (14 giri, 52,430 chilometri)

Podio di gara 1: 10h50 circa.

Gara 2: 12h15 (17 giri, 63,665 chilometri)

Podio di gara 2: 12h55 circa.



Tutti gli orari sono locali (CET), provvisori e soggetti a modifiche



DESCRIZIONE



Dopo aver perso l'occasione del 2020 a causa di ritardi nella preparazione del layout aggiornato e più lungo, l'Adria International Raceway ospita il penultimo evento WTCR della stagione 2021 dal 5 al 7 novembre. Segnerà il ritorno del Mondiale Turismo in Italia per la prima volta dal 2017 quando Monza ospitò il WTCC. Adria, che è completa di un paddock coperto, non è estranea alla messa in scena di eventi internazionali avendo organizzato la FIA European Touring Car Cup nel 2007. Si trova vicino al mare Adriatico, 100 chilometri a nord di Bologna e 60 chilometri a sud di Venezia.



ELENCO ISCRITTI



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR J

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS J T

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

28 Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS T

55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición J T

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

82 Nicola Baldan (ITA) Target Competition Hyundai Elantra N TCR T

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

J = FIA WTCR Junior Driver Title; T = WTCR Trophy

J = FIA WTCR Junior Driver Title; T = WTCR Trophy



ALBO D'ORO



2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: “In passato, ho testato lì spesso quando correvo ancora per il team di Roberto Ravaglia”, ha detto Coronel. “Di solito facevamo gli shakedown lì, ma nel frattempo, la pista è cambiata completamente, quindi ci vorrà un po’ per abituarsi di nuovo. Ho fatto un test di recente, però, ed è andato molto bene, quindi questo è positivo”.



Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: “Sarà un fine settimana davvero impegnativo perché il layout è più o meno nuovo, anche se abbiamo avuto la possibilità di girarci prima dell’inizio della stagione. Possiamo aspettarci che i freni siano messi a dura prova e dobbiamo assicurarci che siano sufficienti per tutta la gara. E poiché le temperature saranno fredde, sarà molto importante avere tutto pronto per il primo giro delle qualifiche. E’ una pista abbastanza difficile perché tutto dipende dalla trazione. Tuttavia, abbiamo bisogno di prendere più punti possibili per il titolo team perché abbiamo ancora la possibilità di lottare per questo. Sono un po’ lontano nella classifica piloti dopo che non abbiamo preso molti punti nelle ultime gare. Ma il mio compagno di squadra Esteban [Guerrieri] è terzo in classifica quindi lo sosterrò. Correre in Italia è abbastanza speciale quindi spero che possiamo ottenere un buon risultato”.



Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR: "La pista è un po' più lunga di prima con una nuova parte nelle curve 8, 9, 10 e 11 e 12. Sono anche le più eccitanti, con un sacco di cambi di direzione. La frenata in curva 1 e 4 è molto impegnativa perché si stacca bruscamente. Mi aspetto che ci saranno alcuni sorpassi in questi punti perché è molto facile sbagliare. Anche quelle delle curve 5 e 8 sono frenate difficili. Abbiamo provato per un giorno ad inizio anno, ma hanno fatto così anche Audi, Honda e Lynk & Co, quindi non credo di avere vantaggi. Da allora l’asfalto è nuovo, hanno modificato alcuni cordoli e piccole cose che quindi ci pongono alla pari. Spero però ci siano tanti fan a fare il tifo per me, sarebbero di grande motivazione”.



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR: "Dobbiamo lavorare e andare avanti. Credo nella mia squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero che possiamo migliorare ancora. La lotta per il titolo mondiale è molto serrata e dobbiamo continuare così, crescendo".



Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR: "È forse più la mia gara di casa che la WTCR Race of France perché Adria è più vicina a dove abito. Abbiamo fatto dei test lì durante l'inverno. Le qualifiche saranno molto importanti e tutti spingeranno al massimo, quindi vediamo".



IL NUMERO: 120



Sono 120 i punti in palio tra Italia e Russia nella grande rincorsa al titolo 2021 del WTCR.



IL FORMAT



Qualifiche



La WTCR Race of Portugal inizia con due sessioni di prove libere di 45 minuti e 30 minuti, seguite da un’unica sessione di qualifiche. Questa è divisa in tre fasi (Q1, Q2 e Q3) e comprende due manche ad eliminazione (Q1 e Q2). La Q1 dura 20 minuti con i 12 più veloci che passano in Q2, dove hanno 10 minuti per combattere per i cinque posti in Q3. I cinque che passano alla Q3 hanno un giro (da fare uno alla volta) per dare l’assalto alla pole position. I punti sono dati ai cinque della Q3 su una scala di 5-4-3-2-1.



Griglie



Gara 1 utilizza una griglia parzialmente invertita con i 10 più veloci della Q2 in ordine inverso, il che significa che il pilota che finisce 10° parte dalla pole position. I piloti che sono 11° e 12° in Q2 scattano dalla medesima piazza, prima degli eliminati in Q1. La griglia di gara 2 utilizza l’ordine combinato dopo la Q3.



Punti



*I cinque piloti più veloci in qualifica prendono punti come segue: 5-4-3-2-1.

*I primi 15 classificati prendono punti in ogni gara come segue: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Lo stesso sistema di punteggio si applica al WTCR – FIA World Touring Car Cup per le squadre e al FIA WTCR Junior Driver Title. I piloti del Trofeo WTCR ottengono il seguente punteggio: 10-8-5-3-1, 1 punto per il giro più veloce in qualifica, 1 punto per il giro più veloce in ogni gara



Uno sguardo alle gomme con Sebastian Trinks di Goodyear



"Anche se alcune squadre hanno provato ad Adria all'inizio dell'anno, diverse cose sono cambiate da allora: è un layout e una superficie nuova per tutti. Da un punto di vista del layout, ha sacco di curve a bassa velocità e a 180 gradi. Ciò significa che ci sono molte staccate dove c'è la tendenza e la possibilità di sorpassare. Poiché è un circuito a bassa velocità media, la trazione in uscita dalle curve sarà fondamentale. Si gira in senso antiorario con un sacco di curve a sinistra, quindi la gomma anteriore destra è la più sollecitata. Questo sarà un po' una novità per i piloti. Ci aspettiamo una temperatura ambientale massima di circa 15 gradi e le previsioni sembrano asciutte per ora, ma sappiamo che questo può cambiare rapidamente. In generale, il livello di aderenza potrebbe essere un po' più basso rispetto ad altri circuiti perché c'è una nuova superficie che potrebbe essere scivolosa in condizioni di bagnato e questo sarà preso in considerazione. Come per ogni evento, daremo un'occhiata molto da vicino durante la nostra passeggiata in pista per capire come sono i cordoli".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of France, ogni pilota ha a disposizione 12 pneumatici slick da asciutto e può usarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 gomme da bagnato.

