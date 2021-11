Sei piloti rimangono in lizza per diventare Campioni del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021 all'ultimo round della stagione che si tiene a Sochi, in Russia (26-28 novembre).

Yann Ehrlacher, Campione in carica del WTCR dopo il suo trionfo del 2020 con Cyan Racing Lynk & Co, è primo in classifica come Goodyear #FollowTheLeader con 36 punti di margine. Ma con un massimo di 60 punti in palio alla WTCR VTB Race of Russia, l'esito è tutt'altro che deciso a due gare dalla fine.



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Esteban Guerrieri (Honda/ALL- INKL.COM Münnich Motorsport) seguono il francese rispettivamente di 36 e 37 punti, mentre la coppia Cyan Lynk & Co, Santiago Urrutia e Yvan Muller sono in corsa matematica.



Jean-Karl Vernay non è fuori dalla lotta, ma con un deficit di 55 punti da Ehrlacher il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha speranze ridotte. Tuttavia, il divario tra il secondo e il sesto è di soli 19 punti, mentre Gabriele Tarquini, attualmente 12°, può ancora arrivare secondo.



Per l'alfiere della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, la WTCR VTB Race of Russia segna la fine di un'era dopo che il 'Cinghiale' ha annunciato alla vigilia del suo round di casa il ritiro come pilota a tempo pieno. Tuttavia, il 59enne ha rimontato dall'11° al 5° posto in Gara 2 all'Adria International Raceway ed è ancora in palla.



Dopo aver conquistato il WTCR Trophy per gli indipendenti alla WTCR Race of Italy, Gilles Magnus punta a conquistare il titolo FIA WTCR Junior Driver a Sochi, anche se Luca Engstler può ancora mettere i bastoni tra le ruote al pilota del Comtoyou Team Audi Sport, che dovrà provare a fermare quelli di Cyan Racing Lynk & Co.



Néstor Girolami arriva in Russia dopo aver vinto una gara endurance del TCR South America a Buenos Aires lo scorso fine settimana, dove erano presenti pure Guerrieri e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport). Mikel Azcona (Zengo Motorsport) è reduce dalla tripla vittoria nella finale del TCR Spain al volante della CUPRA Leon Competitión.



Lo spagnolo è nono nella classifica del WTCR dopo 14 gare, nove punti dietro al settimo classificato, Norbert Michelisz, e a cinque da Thed Björk. Insieme a Bence Boldizs, Rob Huff e Tiago Monteiro, c'è voglia di concludere bene la stagione.



L'Autodromo di Sochi è stato costruito nel 2014 e misura 5,858 chilometri, ed è una novità per la maggior parte della griglia WTCR, anche se Jordi Gené, Attila Tassi e Vernay hanno già corso sulla pista nel TCR International nel 2015. Urrutia e Nathanaël Berthon hanno corso con le monoposto a Sochi in passato.



WTCR RACE OF ITALY: IL RIASSUNTO



*Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) vola verso la vittoria di Gara 2 e 36 punti di vantaggio nella lotta al titolo

*Il pilota francese ottiene il massimo di 10 punti dopo essere stato il più veloce nelle qualifiche Q1 e Q3

*Urrutia trionfa in Gara 1 dopo aver superato Guerrieri e tenuto a bada Coronel

*Magnus si assicura il titolo del WTCR Trophy e si avvicina alla corona FIA WTCR Junior Driver

*Vervisch rimane in lotta per il titolo generale con il secondo posto in Gara 2 davanti a Magnus

*Il belga con l'Audi si prende il TAG Heuer Best Lap Trophy

*Tarquini completa il penultimo weekend della sua carriera davanti ai propri tifosi

*Baldan fa la sua prima apparizione nel WTCR come pilota a tutti gli effetti dopo un precedente come wildcard



WTCR 2021



In rappresentanza di 11 top team e 12 paesi, la formazione del WTCR 2021 ha sei vincitori di un Mondiale FIA – tra cui l’attuale re del WTCR, Yann Ehrlacher – più nove piloti di 25 anni o meno. In totale abbiamo 65 vincitori di almeno una gara.



Tutti i piloti usano biocarburante sostenibile di P1 Racing Fuels e pneumatici Goodyear. Insieme al Balance of Performance, il loro uso contribuisce a creare un campo di gioco equo. Nel frattempo, misure significative di controllo dei costi aiutano a mantenere un buon numero di partecipanti e permettono ai team privati con un supporto tecnico limitato da parte dei costruttori di esserci.



La stagione 2021 ha cinque fine settimana in Europa prima di una tappa asiatica di tre eventi. Libere, qualifiche e due gare sono programmate in ogni evento, che godono di un’ampia trasmissione globale dal vivo.



Oltre ai titoli FIA Piloti e Squadre, il titolo FIA WTCR Junior Driver è per il miglior pilota che ha 24 anni o meno all’inizio del 2021, senza esperienza WTCC/WTCR prima del 2019. I piloti indipendenti che gareggiano senza finanziamenti diretti da parte dei costruttori hanno diritto al WTCR Trophy, mentre il TAG Heuer Best Lap Trophy e il TAG Heuer Most Valuable Driver vengono assegnati ad ogni evento.



Il Goodyear #FollowTheLeader premia il pilota in testa alla classifica del titolo dopo ogni sessione di qualifiche o gara. Il concorrente riceve la giacca blu Goodyear #FollowTheLeader e porta la striscia gialla Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza della sua auto fino a quando non sarà più in testa alla classifica.



NOVITA’ DEL 2021



*Le gare saranno due e non tre come negli anni passati

*Audi (con la seconda generazione di Audi RS 3 LMS) e Hyundai (Elantra N TCR) hanno nuove vetture

*P1 Racing Fuels è il nuovo fornitore di benzina, fatta del 15% di componenti rinnovabili

*Novità del 2021 è anche Jordi Gené, mentre ci sono i ritorni di Rob Huff e Frédéric Vervisch

*Adria, Estoril e Inje sono le nuove piste

*Dopo Marocco (2018-2019) e Belgio (2020), ora tocca alla Germania ospitare il primo evento

*Il Rookie Award quest’anno è stato sostituito dal FIA Junior Driver Title

*Il promoter Discovery Sports Events ha ricevuto il FIA Three Star Environmental Accreditation per l’Environmental Certification Framework.



LO SAPEVATE?



*La stagione 2021 del WTCR è stata molto tirata fin dall'inizio, con 10 vincitori su 14 gare finora, 16 podi e un pilota diverso in Pole in tutte e sette le Q3 disputate. Inoltre, nove degli 11 partecipanti di tutta la stagione sono finiti sul podio finora, mentre sette delle 11 squadre hanno vinto delle gare.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie di, con il pilota Honda che ha trionfato 10 volte con la Civic della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*La Honda Civic Type R Limited Edition è Safety Car ufficiale del WTCR per la seconda stagione. Bruno Correia è il pilota ufficiale della Safety Car alla WTCR VTB Race of Russia.



DATI



Round: 15 e 16 di 16

Data: 26-28 novembre

Luogo: Sochi Autodrom

Indirizzo: 26 Triumfalnaya Street, Sochi 354340, Adler District, Sochi

Lunghezza della pista: 5,858 chilometri

Distanza di Gara 1: 9 giri (52,632 chilometri)

Distanza di Gara 2: 11 giri (64,328 chilometri)

Giro Record Qualifica: Da stabilire

Giro Record Gara: Da stabilire



PROGRAMMA



Sabato 27 novembre:

Prove libere 1: 09h30-10h15

Prove libere 2: 12h30-13h00

Qualifiche Q1: 15h00-15h20

Qualifiche Q2: 15h25-15h35

Qualificazione Q3: 15h40-15h55 circa



Domenica 28 novembre:

Gara 1: 12h15 (9 giri, (52,632 chilometri)

Podio di gara 1: 12h50 circa.

Gara 2: 14h15 (11 giri, 64,328 chilometri)

Podio di gara 2: 14h55 circa.



Tutti gli orari sono locali, provvisori e soggetti a modifiche



DESCRIZIONE



Basato intorno al parco olimpico di Sochi che ha ospitato i giochi invernali del 2014, il Sochi Autodrom è una pista permanente di 5,848 chilometri tearo del Gran Premio di Formula Uno nel 2014. Opera dell'architetto Hermann Tilke, ha visto correre anche la TCR International Series in passato e porterà per la prima volta il WTCR in Russia come finale della stagione 2021 a fine novembre. Gli attuali piloti WTCR Jordi Gené, Attila Tassi e Jean-Karl Vernay hanno già corso a Sochi, con Gené che ha vinto Gara 1 della TCR International nel 2015.



ELENCO ISCRITTI



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR J

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS J T

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

20 Kirill Ladygin (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR W

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

28 Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

30 Mikhail Mityaev (RUS) LADA Sport ROSNEFT LADA Vesta Sport TCR W

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS T

55 Bence Boldizs (HUN) Zengo Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición J T

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

*Tutte le vetture montano pneumatici Goodyear e utilizzano carburante P1 Racing Fuels

J = FIA WTCR Junior Driver Title

T = WTCR Trophy

W = Wildcard racer



ALBO D'ORO



2020: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing / Lynk & Co 03 TCR

2019: Norbert Michelisz (HUN) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR

2018: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Racing Team / Hyundai i30 N TCR



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR / Lynk & Co 03 TCR: "Non sto pensando troppo al titolo, ma siamo in una posizione abbastanza buona e sarebbe molto bello vincere due Mondiali in fila, che non è mai stato fatto prima nel WTCR. È il mio lavoro, è il motivo per cui sono qui e sarei felicissimo, ma abbiamo un bel po' di strada da fare fino alla fine del weekend. Quando hai vinto il titolo una volta la pressione è minore perché sai già com'è. Essendo stato in questa posizione l'anno scorso, so un po' meglio come gestire la pressione, mi sento più a mio agio. Non significa che sia più facile o che sappia dove andare. Non sono preoccupato di andare su una nuova pista per l'ultima gara, sono più preoccupato che si adatti bene alla Lynk & Co. Ci sono due punti da fare in sesta marcia e sappiamo che non è la nostra forza, ma cercheremo di adattare la macchina il meglio e più rapidamente possibile. 36 punti sono tanti, ma sono niente allo stesso tempo. In due gare possono svanire rapidamente. Mi sento fortunato ad essere in una posizione per vincere il titolo di nuovo, quindi spingerò al massimo e farò del mio meglio".



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: "Devo dire che posso ancora vincere perché è una stagione di otto eventi e un evento non va sempre come vuoi; questo mi è successo nei primi due, dopo i quali è stato molto difficile. Non sto augurando brutte cose a nessuno, naturalmente, ma finché avremo la possibilità di massimizzare il nostro potenziale cercherò di farlo e ovviamente dipenderà dal fatto che gli altri non vadano bene. Yann e la sua squadra sono stati molto costanti durante l'anno, il che è un grande merito per loro e hanno fatto un grande lavoro. Ma la stagione non è finita e c'è ancora un evento da fare".



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR: "Con due vittorie sono in una buona posizione per finire bene in classifica. Sono un contendente al titolo, ma non penso alla classifica piloti, sono concentrato su quella a squadre e poi per aiutare Yann perché è praticamente fatta, ha solo bisogno di arrivare al traguardo delle gare. Poi mi concentrerò su me stesso per cercare di finire sul podio, che sarebbe fantastico alla seconda annata nel WTCR. Continuerò a fare esperienza per migliorare sempre di più. Sono stato a Sochi nel 2014, ma ero con una monoposto e molto tempo fa, quindi non la considero come un'esperienza perché sarò di nuovo un rookie e credo che più o meno tutti siano nella stessa posizione".



Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team / Hyundai Elantra N TCR: "Ad Adria non è andata come ci aspettavamo. Ora dobbiamo concentrarci per finire sul podio; siamo solo 19 punti dal secondo posto, quindi abbiamo ancora la possibilità di finire in quella posizione".



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: "Il distacco da Yann è di 36 punti quindi è tanto e poco allo stesso tempo, visto che nel WTCR succede sempre qualcosa. Spero che il passo sia buono per mettere un po' di pressione, in modo che succeda qualcosa. Mi aspetto che Esteban giochi un ruolo importante. Tuttavia, con un po' di fortuna possiamo avere tutto dalla nostra parte e il divario sarà colmato: è possibile ma difficile. Abbiamo bisogno di avere il nostro miglior weekend finora. Sarebbe il primo titolo FIA della mia vita, che sarebbe un grande traguardo per me".



Kirill Ladygin (RUS) LADA Sport ROSNEFT / LADA Vesta Sport TCR: “L’ultima volta che ho partecipato al World Touring Car è stato 12 anni fa e, naturalmente, non vedo l’ora di tornare. Ci sono molte incognite che ci aspettano. In primo luogo, dobbiamo abituarci abbastanza rapidamente ai pneumatici Goodyear, con i quali non abbiamo mai lavorato. In secondo luogo, le nostre auto saranno molto più pesanti di quelle dei nostri concorrenti, il che influenzerà notevolmente la velocità, considerando le caratteristiche dell’Autodromo di Sochi. Dalla nostra parte ci sarà la conoscenza della pista perché abbiamo partecipato lì alle finali RSKG. Tuttavia, faremo del nostro meglio per fare felici i fan e semplicemente goderci il fine settimana”.



IL NUMERO: 60



Ci sono 60 punti in palio alla WTCR VTB Race of Russia con sei piloti ancora in lizza per vincere il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.



IL FORMAT



Qualifiche



La WTCR Race of Portugal inizia con due sessioni di prove libere di 45 minuti e 30 minuti, seguite da un’unica sessione di qualifiche. Questa è divisa in tre fasi (Q1, Q2 e Q3) e comprende due manche ad eliminazione (Q1 e Q2). La Q1 dura 20 minuti con i 12 più veloci che passano in Q2, dove hanno 10 minuti per combattere per i cinque posti in Q3. I cinque che passano alla Q3 hanno un giro (da fare uno alla volta) per dare l’assalto alla pole position. I punti sono dati ai cinque della Q3 su una scala di 5-4-3-2-1.



Griglie



Gara 1 utilizza una griglia parzialmente invertita con i 10 più veloci della Q2 in ordine inverso, il che significa che il pilota che finisce 10° parte dalla pole position. I piloti che sono 11° e 12° in Q2 scattano dalla medesima piazza, prima degli eliminati in Q1. La griglia di gara 2 utilizza l’ordine combinato dopo la Q3.



Punti



*I cinque piloti più veloci in qualifica prendono punti come segue: 5-4-3-2-1.

*I primi 15 classificati prendono punti in ogni gara come segue: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

*Lo stesso sistema di punteggio si applica al WTCR – FIA World Touring Car Cup per le squadre e al FIA WTCR Junior Driver Title. I piloti del Trofeo WTCR ottengono il seguente punteggio: 10-8-5-3-1, 1 punto per il giro più veloce in qualifica, 1 punto per il giro più veloce in ogni gara



Uno sguardo alle gomme con Sebastian Trinks di Goodyear



"Purtroppo è già l'ultimo evento di questa stagione, ma sarà una bella gara e ci saranno anche alcune wildcard, il che è positivo per lo spettacolo. In generale è un circuito di Formula Uno con standard elevati e strutture di livello molto alto. Ci sono alcune curve veloci, ma anche alcune a 90 gradi dove è necessaria una buona frenata e trazione, quindi saranno due gare interessanti. Non tutti i piloti sono stati lì prima, quindi molti di loro hanno imparato la pista al simulatore. Ho visitato Sochi nel 2016 quando era ancora abbastanza nuovo come asfalto; mi aspetto che il grip sia molto buono. Le previsioni del tempo danno temperature medie di circa 15 gradi, ma c'è la possibilità di pioggia. Non vediamo l'ora di finire la stagione in bellezza".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR VTB Race of Russia, ogni pilota ha a disposizione 12 slick da asciutto e può usarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 gomme da bagnato.

