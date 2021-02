La chiusura è prevista per il 2 maggio e questo è il link per aderire:



https://registrations.fia.com/wtcr.



Il WTCR – FIA World Touring Car Cup resta la punta della piramide delle corse turismo per il quarto anno di fila utilizzanto le auto TCR, nell'evoluzione dal FIA World Touring Car Championship avvenuta a fine 2017 con un nuovo progetto gestito da FIA e dal promoter Eurosport Events.



Alcuni dei migliori piloti della categoria, uniti ai giovani talenti, in questi anni si sono scontrati con le rispettive auto dei marchi Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co e Renault.



Il Balance of Performance, le gomme Goodyear e le benzine biosostenibili di P1 Racing Fuels saranno le caratteristiche delle macchine da 360CV che possono raggiungere i 260km/h di velocità massima.



Il controllo dei costi è mirato ad avere una griglia competitivaa formata da piloti ufficiali e team privati, con un sostegno limitato da parte dei marchi ad essi.



Nel 2021 ci saranno cinque weekend in Europa e tre in Asia. Il format prevede due sessioni di Prove Libere, una Qualifica in tre fasi e due gare, con estese trasmissioni a livello mondiale.



I punti vengono assegnati ai Top5 di Q1 e Q3, oltre ai Top15 di ogni gara.



Gara 1 avrà una griglia decisa dai risultati della Q2 invertita, per cui il 10° di quella manche sarà in DHL Pole Position. La DHL Pole Position e la griglia di Gara 2 verrà definita dai Top5 della Q3.



In palio ci sono anche i titoli FIA Piloti e Team, e FIA Junior Driver Title per tutti gli Under24 che prima del 2021 non hanno mai corso nel WTCC/WTCR. Per le donne c'è il FIA Female Driver Title is new for 2021.



Gli indipendenti potranno rientrare nella categoria WTCR Trophy, con TAG Heuer Best Lap Trophy e TAG Heuer Most Valuable Driver che verranno assegnati per ogni evento.



Il Goodyear #FollowTheLeader indicherà invece chi è in testa alla classifica piloti, con il concorrente che indosserà il giubbotto giallo Goodyear e avrà la relativa scritta Goodyear #FollowTheLeader sul parabrezza dell'auto



CALENDARIO WTCR 2021



Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Vila Real: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, pista TBC: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre



Ogni weekend partirà con le due sessioni di Libere, una da 45' e una da 30', seguite dalla Qualifica in tre fasi con due eliminatorie. Nella WTCR Race of Germany ci sarà solamente una Qualifica unica da 40'.



I punti vengono assegnati sulla scala di 5-4-3-2-1 in Q1 e Q3 ai Top5. Nella WTCR Race of Germany saranno 10-8-6-4-2.



Ecco il nuovo FIA WTCR Female Driver Title per le donne

Il WTCR − FIA World Touring Car Cup nel 2021 introdurrà il nuovissimo FIA WTCR Female Driver Title per le donne che vorranno partecipare alla serie. Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato la novità regolamentare in modo da incentivare le iscrizioni femminili. Le partecipanti dovranno essere almeno 3 e potranno concorrere anche per i punti della classifica assoluta.



Il WTCR Rookie Title diventa WTCR Junior Title

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato che il FIA WTCR Rookie Driver Title – vinto da Gilles Magnus nel 2020 – assuma la denominazione di FIA WTCR Junior Driver Title nel 2021. La decisione è stata presa per incentivare la partecipazione dei giovani al campionato. Per rientrare in questa categoria, tutti i ragazzi iscritti non dovranno avere più di 24 anni il 1° gennaio 2021 e non aver mai corso alcun campionato WTCR FIA World Touring Car Championship prima del 2019. Questi piloti prenderanno punti secondo la scala della classifica assoluta, ovviamente rientrandovi.



REGOLAMENTO SPORTIVO E TECNICO:



FIA WTCR 2021 sporting regulations

FIA WTCR 2021 technical regulations