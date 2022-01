Le iscrizione per il WTCR - FIA World Touring Car Cup sono ufficialmente aperte da oggi (31 gennaio).

I team che intendono partecipare alla stagione 2022 completa hanno tempo fino a lunedì 28 febbraio per presentare le loro richeiste per le 20 gare che si tengono in 10 fine settimana.Per avere diritto ai punti WTCR, ogni squadra deve iscrivere due auto, ma una terza iscrizione per squadra può essere aggiunta per un pilota Junior FIA WTCR, uno di sesso femminile o se la squadra utilizza una vettura di un marchio con almeno cinque auto iscritte a tutto l'anno.Ecco il link per iscriversi al WTCR online: https://registrations.fia.com/wtcr I piloti e i team possono anche scegliere gara per gara, con iscrizioni da inviare almeno 14 giorni prima dell'evento a cui partecipano, anche se non avranno diritto ai punti WTCR.Cliccate QUI per maggiori informazioni sulle iscrizioni gara per gara.Il 2022 WTCR - FIA World Touring Car Cup parte dall'Autodrom Most, sede della WTCR Race of Czech Republic (9-10 aprile).