Il WTCR – FIA World Touring Car Cup lo scorso anno andò per due volte sul MotorLand Aragón.

I lavori di estensione all'Adria International Raceway, che doveva essere il tracciato del gran finale 2020, subirono un rallentamento causa maltempo e pandemia da COVID-19, dunque si decise di recarsi in Spagna per due gare consecutive.



In questo modo, il promoter Eurosport Events riuscì assieme alla FIA a salvare il calendario della serie trovando una validissima alternativa per due weekend, sfruttando due layout differenti del tracciato spagnolo.



RISULTATI



WTCR Race of Spain (31 ottobre/1 novembre):

Gara 1: Jean-Karl Vernay (FRA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



Gara 2: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



Gara 3: Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR Race of Aragón (14/15 novembre)



Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Gara 2: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Gara 3: Santiago Urutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

