Audi Sport sta continuando a sviluppare la sua Audi RS 3 LMS che debutterà nel WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Dopo i test in Spagna e Italia, la Casa tedesca ha portato la vettura nella galleria del vento dell'Audi AG ad Ingolstadt per verificarne i numeri.



"I nostri calcoli di fluidodinamica numerica sono stati pienamente confermati nella galleria del vento - ha affermato il responsabile tecnico, Detlef Schmidt - I valori previsti per la deportanza e la resistenza all'avanzamento corrispondono bene".



Le prove su pista si sono svolte a Castellolí, vicino a Barcellona, il 23-24 febbraio, dove Frédéric Vervisch ha percorso circa 500km.



Inizialmente ci si è concentrati sul set-up, motore e telaio, oltre al bilanciamento aerodinamico, poi si è cominciato a lavorare sulla centralina unica resa obbligatoria per la serie, in modo da stabilirne i parametri.



L'8-10 marzo ci si è recati a Vallelunga, mentre il 17-18 dello steso mese i lavori sono proseguiti al MotorLand Aragón.



In Italia, Vervisch e il suo compagno della Comtoyou Racing, Nathanaël Berthon, hanno incontrato la pioggia, verificando la resistenza aerodinamica e gli assetti delle sospensioni sul bagnato, per poi raccogliere dati anche sull'asciutto.



In Spagna è toccato a differenziale, ammortizzatori e aerodinamica, con simulazioni di Qualifiche e gara in modo da capire come si comporta il mezzo.



Andrea Milocco, responsabile del progetto, ha aggiunto: "Avevamo già avuto un'impressione positiva a Castellolí e questo è continuato a Vallelunga e Aragón. In totale, abbiamo percorso quasi 3.000km con buonissime basi per i nostri test di sviluppo. Ora stiamo proseguendo sul resto del programma passo dopo passo".



La nuova Audi RS 3 LMS dovrebbe essere omologata l'1 maggio, in modo da esordire nella WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife (3-5 giugno) con Berthon, Vervisch e Tom Coronel, più il quarto pilota che la Comtoyou Racing annuncerà a breve.

