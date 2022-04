La Comtoyou Racing conferma l'impegno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con quattro piloti di alto livello.

Resteranno portacolori della squadra belga Nathanaël Berthon, Tom Coronel e Gilles Magnus, mentre a loro si unisce il rientrante Mehdi Bennani, che ha vinto il TCR Europe nel 2020 e ha aiutato il team ad imporsi contro i rivali.



Berthon e Coronel gareggeranno sotto l'effige del Comtoyou DHL Team Audi Sport, mentre Bennani e Magnus rappresenteranno il Comtoyou Team Audi Sport.



Berthon fa parte della squadra di piloti ufficiali di Audi Sport customer racing, mentre Magnus si unisce al programma per la prima volta, dopo aver vinto il WTCR Trophy e una gara assoluta nel 2021.



Il marocchino Bennani, vincitore di una gara nel WTCR e nel FIA World Touring Car Championship in passato, è eleggibile per il WTCR Trophy per i piloti che gareggiano senza supporto ufficiale di una Casa.



L'olandese Coronel, secondo classificato nel WTCR Trophy della scorsa stagione, godrà dello stesso status.



"Vogliamo continuare la striscia di successo dell'Audi RS 3 LMS nel 2022", ha detto Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing. "Tre vittorie, 12 podi, quattro volte in Pole, sei giri veloci e il fatto che questi successi abbiano contribuito alla conquista del trofeo TCR Model Of The Year sono un chiaro messaggio. Con Comtoyou Racing come partner affidabile e competente, puntiamo sulla continuità."



Dall'inizio del WTCR nel 2018, il proprietario di Comtoyou, Jean-Michel Baert, e il Team Manager François Verbist hanno finora portato l'Audi RS 3 LMS in griglia in ognuna delle 92 gare.



Baert ha detto: "Sono molto orgoglioso di ciò che la mia squadra ha raggiunto dal 2017, e non sempre in condizioni facili. François Verbist è riuscito ad assemblare ancora una volta una formazione molto competitiva, che è un mix tra piloti ufficiali Audi Sport e piloti privati. Dopo un anno intero di sviluppo, siamo tornati per la seconda stagione con la nuova Audi RS 3 LMS che abbiamo conosciuto ancora meglio durante i test invernali. Ringraziamo Audi Sport, Chris Reinke e Andrea Milocco, così come a Detlef Schmidt, per l'eccellente collaborazione che abbiamo avuto fin dalle prime gare nel TCR International. Siamo sicuramente ancora più preparati rispetto agli altri anni, lotteremo per entrambi i titoli".



Verbist ha aggiunto: "Fin dall'inizio dell'avventura di Comtoyou Racing, con Jean-Michel, il nostro obiettivo è stato quello di lavorare sulla continuità e la fedeltà con i nostri piloti e partner. Ecco perché sono molto felice di essere presente nel WTCR per la quinta stagione di fila con Audi Sport come partner principale. Poter continuare questa avventura con Gilles, Nath e Tom era logico e voluto. Per il quarto pilota, sono molto felice di riavere Mehdi dopo il nostro titolo vinto nel TCR Europe 2020, anche quello su un'Audi. I nostri test pre-stagionali sono andati bene e sono completamente soddisfatto del lavoro del nostro team tecnico e delle prestazioni dei miei quattro piloti. Non vedo l'ora di essere a Pau per combattere coi rivali".



Comtoyou prosegue con Berthon, 32enne che ha intrapreso il lavoro di sviluppo della seconda generazione della RS 3 LMS nel 2021 e ha tre stagioni alle spalle nel WTCR.



Magnus, 22 anni, è alla sua prima stagione da ufficiale di Audi Sport. Ha vinto un concorso di selezione organizzato dall'ASN belga, il RACB, presso la sede di Audi a Neuburg nel 2018. Dopo aver esordito nel TCR Europe, Magnus ha concluso il 2020 come miglior pilota esordiente del WTCR ed è andato a vincere in assoluto alla WTCR Race of Hungary lo scorso agosto.



Il beniamino dei tifosi e strenuo esponente del FIA World Touring Car Coronel è con Audi per la terza stagione WTCR di fila e sarà al via anche del TCR Europe con Comtoyou. Avendo recentemente festeggiato il suo 50° compleanno, Coronel, sostenuto da DHL, sta per intraprendere la sua 33a stagione di gare.



Bennani è diventato notoriamente il primo pilota arabo a vincere una gara automobilistica del campionato del mondo FIA, un'impresa che ha centrato nella WTCC Race of China nel 2014. Da allora, il 38enne ha fatto parte della Sébastien Loeb Racing per cinque stagioni, di cui tre nel WTCC e due nel WTCR prima di vincere il titolo TCR Europe su una Audi RS 3 LMS gestita da Comtoyou Racing nel 2020.

