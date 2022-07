Mikel Azcona sa cosa deve fare per essere ancora Goodyear #FollowTheLeader nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Lo spagnolo è in testa alla classifica provvisoria con 16 punti di vantaggio dopo l'epico ritorno del WTCR a Vila Real in Portogallo all'inizio del mese.



Ma il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse sa che deve continuare a lavorare se vuole rimanere la testa dopo la WTCR Race of Italy della prossima settimana all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi



"Quando si è in testa [alla classifica] è sempre positivo", ha detto Azcona. "A Vallelunga abbiamo un piccolo vantaggio, ma non tutto può accadere in un solo weekend. Dobbiamo solo continuare a seguire questa linea con buoni risultati, un buon feeling con la macchina, una buona atmosfera di lavoro con la squadra e con tutti".



"A Vallelunga ho guidato solo una volta, l'anno scorso con l'ETCR, quindi ho dei bei ricordi, la pista mi piace, credo che per la vettura TCR si adatti molto bene. Quando si ha un ottimo feeling con la macchina è sempre meglio".

