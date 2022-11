Mikel Azcona è saldamente in testa al WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 con 60 punti di margine su Néstor Girolami. Ma ha bisogno di altri cinque punti per essere sicuro di conquistare l'ambito titolo.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse può essere incoronato provvisoriamente Re del WTCR ancor prima che le gare inizino domenica, a condizione che abbia 56 punti di vantaggio su Girolami dopo le qualifiche che si svolgeranno oggi a partire dalle 18.30 ora locale (CET +2h).



Ciò sarà possibile se lo spagnolo otterrà almeno il terzo tempo nelle tre fasi delle qualifiche.



Se si piazzerà terzo in assoluto, Azcona totalizzerà sei punti e si metterà al sicuro da Girolami in vista delle due gare di domenica, un risultato che lo renderebbe il primo vincitore spagnolo del WTCR.



Per conquistare il titolo dei Team, BRC Hyundai N Squadra Corse deve avere 98 punti di vantaggio su ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Honda dopo le qualifiche. Il distacco dopo il 16° round è di 104 punti.



Le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Eurosport 1, Eurosport Player e sulle emittenti di tutto il mondo.

