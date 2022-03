Mikel Azcona cambierà team per la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ma non numero di gara.

Lo spagnolo sarà al volante della Elantra N della BRC Hyundai N Squadra Corse griffata del suo solito #96 e alla presentazione di venerdì ha detto quanto segue.



“Gli ultimi mesi sono stati parecchio impegnati per me, l’annuncio di essere nuovo pilota ufficiale Hyundai ha creato parecchie attenzioni su di me, ma era importante rimanere concentrati sui primi test con la Elantra”.



“Quando sono salito in macchina ad Aragón per la prima volta mi sono sentito subito a mio agio con il bilanciamento e il telaio, cominciando a lavorare assieme a ‘Norbi’ e al team. Dopo anni a correre contro le Hyundai ho grandi aspettative”.



“Intanto le cose sono già molto positive, abbiamo fatto tanti test, cosa che negli ultimi anni non ero riuscito a svolgere, per cui mi sento in una buona posizione per l’inizio della stagione”.



Anche il suo compagno Norbert Michelisz mantiene il #5 nell'anno in cui è il nuovo caposquadra, dato il ritiro di Gabriele Tarquini.

